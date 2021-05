”Jos ampuu kohti päätä, tarkoituksena on satuttaa toista” – väkivaltaisuudet jatkuvat Jerusalemissa, satoja palestiinalaisia loukkaantunut

Euroopan unionin Josep Borrell vaatii väkivaltaisuuksien välitöntä loppumista. "Rakettien ampuminen Gazasta kohti Israelin siviiliväestöä ei ole hyväksyttävää."

Jerusalemissa väkivaltaisuudet ovat jatkuneet maanantai-iltana lähellä al-Aqsan moskeijaa, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP:n toimittaja.

Israelilaislehti Haaretz kirjoittaa, että palestiinalaisen Punaisen puolikuun mukaan 520 palestiinalaista on loukkaantunut tai haavoittunut maanantain aikana al-Aqsan moskeijalla ja Jerusalemin vanhassakaupungissa. Aiemmin maanantaina yli 300:n kerrottiin loukkaantuneen.

Uutistoimisto AFP kirjoittaa, että palestiinalaisalueella Itä-Jerusalemissa hoidetuilla potilailla on todettu muun muassa silmävammoja. Osa on saanut merkittäviä silmävammoja kumiluotien takia. Uutistoimiston haastatteleman, paikallisen sairaalan johtavan lääkärin Adnan Farhoudin mukaan useat olivat saaneet vammoja päähän, rintakehään tai ylä- tai alaraajoihin.

Farhoud toteaa uutistoimistolle, että "jos ampuu kohti päätä, tarkoituksena on satuttaa toista".

Farhoud sanoo, että väkivaltaisuudet ovat pahempia kuin vuosiin. Hän arvioi, että tilanne ei ole yhtä paha kuin vuonna 1990, jolloin 20 palestiinalaista surmattiin yhteenotoissa al-Aqsan moskeijalla.

– Ennen he käyttivät oikeita luoteja... Nyt he käyttävät kumiluoteja.

Myöhään maanantaina jatkuneissa väkivaltaisuuksissa israelilaisjoukot käyttivät tainnutuskranaatteja ja kumiluoteja palestiinalaisia vastaan. Palestiinalaismielenosoittajat olivat heittäneet kiviä ja pulloja joukkoja kohti.

Hamasin mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli ja 65 haavoittui Israelin ilmaiskuissa Gazaan.­

Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että sosiaalisessa mediassa jaetuilla videoilla näkyy, kuinka maanantaina tainnutuskranaatteja oli heitetty sisään moskeijaan.

Väkivaltaisuudet ovat jatkuneet jo pitkään. Mielenosoitukset ovat paikoin muuttuneet mellakoiksi. Mieltä on osoitettu eri puolilla Israelia ja palestiinalaisalueita. BBC:n mukaan yhteensä satoja palestiinalaisia ja yli 20 israelilaispoliisia on loukkaantunut. Qatarilaismedia al-Jazeera kertoo, että useilla paikoilla Israelin miehittämällä Länsirannalla on loukkaantunut yli 200 palestiinalaista.

Israelin armeija teki ilmaiskuja Gazan palestiinalaisalueelle maanantaina. Ilmaiskut tehtiin sen jälkeen, kun Gazassa valtaa pitävä Hamas oli ampunut raketteja muun muassa Jerusalemia kohti.

Hamasin mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli ja 65 haavoittui Israelin ilmaiskuissa. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen yhdeksän lasta. Hamasin mukaan yksi sen komentajista kuoli iskussa.

Israel on sanonut iskeneensä Hamasin kohteisiin sen jälkeen, kun Hamas oli ampunut raketteja kohti Israelia. Israelilaislehti Haaretz kirjoittaa, että armeijan lausunnon mukaan Gazasta ammuttiin 150 rakettia.

Lehden mukana raketit aiheuttivat ainakin pieniä omaisuusvahinkoja Etelä-Israelissa. Israel ei ole raportoinut mahdollisista uhreista.

Euroopan unionin ulkosuhteista vastaava Josep Borrell sanoi maanantaina, että väkivaltaisuuksien on loputtava välittömästi.

– Rakettien ampuminen Gazasta kohti Israelin siviiliväestöä ei ole hyväksyttävää ja se ruokkii kiihtyvää dynamiikkaa, Borrell lisäsi lausunnossaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Sheikh Jarrahista on nopeasti tullut keskeinen osa Israelin ja miehitettyjen palestiinalaisalueiden välisiä jännitteitä.

Sheikh Jarrahin kaupunginosassa on vajaat kolmekymmentä palestiinalaistaloa, joiden asukkaat uhataan häätää. YK:n hätäaputoimisto UNOCHA:n viime vuonna teettämän kyselyn mukaan Itä-Jerusalemissa ainakin yli 200 kotitaloutta uhkaa häätö.

Israelilaiset siirtokuntalaiset ovat pyrkineet oikeusteitse saamaan muun muassa Sheikh Jarrahin alueita haltuunsa. Israelin oikeuslaitos on määrännyt palestiinalaiset muuttamaan pois sillä perusteella, että ennen vuoden 1948 sotaa alue on kuulunut juutalaisille.

Israelilaisten siirtokunnat palestiinalaisalueilla on kansainvälisesti tuomittu laittomina.

Sheikh Jarrahissa asuvat palestiinalaisperheet on asutettu kaupunginosaan vuonna 1956 YK:n palestiinalaispakolaisista vastaavan UNRWA-järjestön ja Jordanian päätöksellä. Jordania hallinnoi tuolloin Itä-Jerusalemia.

Häätöuhan alla olevat ihmiset ovat tähän saakka onnistuneet viivyttämään häätöjä valituksilla eri oikeusasteisiin, mutta nyt valitusmahdollisuudet on lähes täysin käytetty.

Oikeudessa oli määrä maanantaina järjestää asiaan liittyvä kuuleminen, mutta sitä siirrettiin 30 päivällä.

Israel on käytännössä liittänyt Itä-Jerusalemin itseensä vuoden 1967 sodan jälkeen. Kansainvälisesti nähdään, että Israel on miehittänyt alueet. Israel pitää Jerusalemia pääkapunkinaan. Palestiinalaiset puolestaan näkevät Itä-Jerusalemin mahdollisen palestiinalaisvaltion pääkaupunkina.

Jerusalemissa sijaitsee muslimien, juutalaisten ja kristittyjen tärkeitä pyhiä paikkoja.