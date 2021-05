Tämä on Suomen koronatilanne maanantaina – katso päivän tuoreimmat tiedot sairastuneista ja hoitoon joutuneista

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ollaan huolissaan Pohjois-Ruotsin tautitilanteen huonontumisesta ja karanteenikäytäntöjen eroista.

Suomessa on raportoitu maanantaina 143 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2 853, mikä on 867 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana.

Pandemian alusta lähtien Suomessa on todettu 88 866 tartuntaa.

THL:n mukaan Suomessa on todettu perjantain jälkeen kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Pandemian aikana Suomessa on ilmoitettu yhteensä 924 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa.

Maanantaina koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa oli 121 ihmistä, joista tehohoidossa oli 26. Tehohoitopotilaiden määrä on laskenut perjantaista kahdella. Yhteensä koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut perjantain jälkeen 12:lla.

THL:n mukaan tartuntojen ilmaantuvuusluku kahden viikon ajanjaksolla sataatuhatta ihmistä kohden on koko Suomessa 51,5. Tätä edeltävällä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuusluku oli hieman yli 67.

Ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut Suomessa lähes 35 prosenttia väestöstä ja toisen 3,8 prosenttia.

Yli 1,9 miljoonaa ihmistä on saanut Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Toisen rokoteannoksen on saanut alle 210 000 ihmistä.

Pohjois-Ruotsin tilanne heijastuu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jyri J. Taskila korostaa sairaanhoitopiirin tiedotteessa testaamisen merkitystä, koska Ruotsin Norrbottenin läänin ja rajakuntien tautitilanne on jälleen huonontunut.

Taskilan mukaan Länsi-Pohjan tartunnanjäljityksessä näkyvät Ruotsin Suomesta poikkeavat karanteenikäytännöt. Suomessa altistuneet määrätään aina 14 vuorokauden karanteeniin, kun taas Ruotsissa altistunut voi jatkaa useissa tapauksissa työntekoa siihen saakka, että saa oireita.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti kaikki Suomeen ilman koronatodistusta saapuvat ohjataan vapaaehtoiseen terveystarkastukseen ja koronatestiin. Tästä kieltäytyminen johtaa tartuntatautilääkärin arvioon, jonka jälkeen tartuntatautilääkäri laatii määräyksen pakolliseen terveystarkastukseen ja koronatestiin.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin viime viikolla 13 koronatartuntaa, joista kuusi on peräisin Ruotsista, kertoo sairaanhoitopiiri tiedotteessaan.

Länsi-Pohjan ilmaantuvuusluku on 50,3, eli esimerkiksi Päijät-Hämeessä (lähes 109) ja Varsinais-Suomessa (yli 96) luvut ovat huomattavasti korkeammat. Etelä-Suomen ulkopuolella Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri erottuu muita korkeammalla ilmaantuvuusluvulla.