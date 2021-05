Venäjä otti käyttöön järeällä asearsenaalilla varustetun K-561 Kazan -ydinsukellusveneen – USA vastasi ja lähetti pohjoiseen jättimäisen USS New Mexicon

Venäjän Pohjoinen laivasto sai uuden, hiljaisen sukellusveneen. Yhdysvaltain sukellusveneet saivat luvan käyttää Tromssan satamaa vahtiakseen venäläisaluksia entistä tehokkaammin.

Venäjän laivasto sai käyttöönsä uuden Kazan-nimisen ydinsukellusveneen. Amerikkalainen sukellusvene USS New Mexico saapui Tönsnesin satamaan Norjaan.­

Venäjän merivoimien komentaja, amiraali Nikolai Jevmenov, piti juhlallisen puheen Severodvinskissä viime perjantaina.

– Tänään me nostamme laivaston lipun uusimpaan ydinsukellusveneeseemme Kazaniin. Se on ensimmäinen vene sarjassa uuden sukupolven sota-aluksia, Jevmenov sanoi uutistoimisto Tassin mukaan.

Täten Pohjoinen laivasto sai alusluetteloonsa uuden Jasen-M-luokan sukellusveneen, K-561 Kazanin. Jevmenov luovutti aluksen ”avaimet” sen uudelle päällikölle, ensimmäisen luokan kapteeni Aleksei Poteshinille.

Sevmosh-telakka luovutti Kazanin merivoimille juhlallisessa seremoniassa viime perjantaina.­

Nato-liittolaiset Yhdysvallat ja Norja ovat hyvin tietoisia Venäjän Pohjoisen laivaston vahvistumisesta ja aktivoitumisesta pohjoisilla merialueilla. Venäjän sotilaallisen toiminnan arvioidaan kohonneen pohjoisilla alueilla jo kylmän sodan mittoihin. Naton merivoimien tärkeimpiä tehtäviä on seurata Kuolan niemimaalta tulevien venäläissukellusveneiden liikkeitä Pohjois-Atlantilla.

Norjan puolustushallinto on antanut Yhdysvalloille luvan käyttää Tromssan lähellä sijaitsevaa Tönsnesin satamaa arktisella alueella partioivien ydinsukellusveneiden huoltokäynteihin. Se säästää aikaa ja helpottaa Pohjoisen laivaston liikkeiden seurantaa.

Ensimmäinen amerikkalaissukellusvene USS New Mexico saapui Tönsnesiin maanantaina. Tämä 115 metriä pitkä Virginia-luokan hyökkäyssukellusvene on Yhdysvaltain merivoimien uutta kalustoa. Se otettiin käyttöön maaliskuussa 2010.

Norjan puolustusvoimat huolehtii aluksen huoltokäynnin turvallisuudesta. Sataman yläpuolelle asetettiin lentokieltoalue.

USS New Mexico on Yhdysvaltain uusia hyökkäyssukellusveneitä. Kuva brittiläisten meriupseerien vierailusta aluksella Norfolkissa helmikuussa 2020.­

Tönsnesin sataman käyttölupa on herättänyt arvostelua, sillä Tromssan valtuusto on aiemmin päättänyt kieltää ydinsukellusveneiden käynnit satamassaan.

– Yhdysvaltain ydinsukellusveneiden käyttöön annettu Tromssan satama tekee Tromssasta iskukohteen sotilaallisessa konfliktissa. Siviiliyhteiskunnan ja sotilaallisen toiminnan sekoittaminen tällä tavalla rikkoo kansainvälisen oikeuden erottamisperiaatetta, kirjoittaa tromssalainen lääkäri Mads Gilbert norjalaisella Forsvarets Forum -verkkosivustolla.

Venäjän Pohjoisen laivaston uuden sukellusveneen Kazanin rakentaminen ja koeajot kestivät kauan: lähes 12 vuotta siitä, kun aluksen köli laskettiin vesille. Aluksen piti valmistua jo vuoden 2019 loppuun mennessä. Barents Observer -lehden mukaan osa aluksen komponenteista ei kuitenkaan täyttänyt puolustusministeriön taktisia ja teknisiä vaatimuksia, ja näiden järjestelmien vaihtamiseen kului koko viime vuosi.

Ensimmäisen luokan kapteeni Aleksei Poteshin (oik.) on Kazanin päällikkö.­

Kazanin rakensi 30 000 ihmistä työllistävä Sevmash-telakka, ja sille on tulossa seitsemän sisaralusta. Seuraavaksi valmistuu Novosibirsk, jonka Tyynenmeren laivasto saa vahvuuteensa loppuvuodesta – mikäli aikataulu pitää. Sarjan viimeisen sukellusveneen Vladivostokin on määrä valmistua 2028.

Jasen-M-luokan sukellusveneet ovat monikäyttöisiä. Niiden aseistukseen kuuluu risteilyohjuksia, torpedoja ja ilmatorjuntaohjuksia. Uutistoimisto Tassin mukaan Kazan ampui veneen avomerikokeissa Kalibr-ohjuksen rannikolla sijaitsevaan maamaaliin ja Oniks-ohjuksen merimaaliin. Molemmat ohjukset voidaan varustaa joko tavanomaisin tai ydinkärjin. Kalibrin kantama on lähes 2 000 kilometriä.

Alusluokka aseistetaan mahdollisesti myös hypersoonisin eli moninkertaiseen äänennopeuteen kykenevin Zirkon-ohjuksin.

” Läntiset lähteet pitävät Jasen- ja Jasen-M-luokan sukellusveneitä merkittävänä uhkana Pohjois-Euroopalle ja Islannille sekä myös Yhdysvaltain itärannikolle.

Kazan on edeltäjäänsä K-560 Severodvinskiin (Jasen-luokka) verrattuna hieman lyhyempi ja rakennuskustannuksiltaan halvempi. Aluksessa on uudentyyppinen ydinreaktori, jonka jäähdytysjärjestelmästä on pyritty tekemään edeltäjäänsä hiljaisempi. Molemmat alukset ovat yksirunkoisia länsimaisten sukellusveneiden tavoin.

Pohjoisen laivaston uusin ydinsukellusvene Kazan kuljettaa mukanaan muun muassa risteilyohjuksia, jotka on sijoitettu vertikaaliselle laukaisualustalle aluksen peräosaan.­

Läntiset lähteet pitävät Jasen- ja Jasen-M-luokan sukellusveneitä merkittävänä uhkana Skandinavialle, Pohjois-Euroopalle ja Islannille sekä myös Yhdysvaltain itärannikolle. Sotateknologiaan erikoistuneen The War Zone -verkkosivusto paljasti, että iso joukko Yhdysvaltain sukellusveneitä, pinta-aluksia ja merivalvontakonetta käytti useita viikkoja Severodvinskin etsimiseen vuonna 2019. Etsintä ei tuottanut tulosta.