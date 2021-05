Sulanutta radioaktiivista massaa on yhä tonneittain syvällä ”huone 305/2:ssa” ja Norsunjalaksi kutsutussa möhkäleessä. Asiantuntija kuvaa ilmiötä hehkuvaksi hiillokseksi, vaikka vaaraa ympäristölle ei toistaiseksi ole.

Lähes tasan 35 vuotta räjähtäneen Tshernobylin ydinvoimalan raunioissa kytee vieläkin fissioreaktio, kertoo arvostettu Science-lehti tuoreessa artikkelissa.

Lehden mukaan mittalaitteet ovat rekisteröineet hitaasti kiihtyvää neutronisäteilyä syvältä reaktoria peittävän betonisarkofagin alta. Säteily on merkki ketjureaktiosta. Neutroneita virtaa syvällä raunioissa sijaitsevassa huone 305/2:ksi nimetystä paikasta, johon ei ole pääsyä.

Sciencen haastattelema ydinmateriaaleihin erikoistunut kemisti Neil Hyatt kuvailee ilmiötä ”grillin hehkuvaksi hiillokseksi”.

Tshernobylin ydinvoimalan palopäällikkö, everstiluutnantti Leonid Teljatnikov ja ilmakuva räjähtäneestä nelosreaktorista. Neuvostoliiton sankariksi nimitetty Teljatnikov kuoli vuonna 2004.­

Ilmiö on Suomen viranomaisten tiedossa.

– Aihetta on käsitelty kansainvälisillä ydinturvallisuusfoorumeilla, joissa Säteilyturvakeskuskin on mukana, kertoo tarkastaja, reaktorifyysikko Jukka Mettälä IS:lle Säteilyturvakeskuksesta.

Fissio kytee tuhoutuneen reaktorihallin alla. Syvällä reaktoria peittävän sarkofagin alapuolella on edelleen voimalan sulanutta uraanipolttoainetta, polttoainesauvojen kuoren materiaalina käytettyä zirkoniumia, säätösauvojen grafiittia ja valtava määrä hiekkaa, jolla pelastajat yrittivät sammuttaa reaktorin paloa. Nämä ainekset ovat sulaneet laavan kaltaiseksi massaksi, jota virtasi voimalan alakerroksiin.

Voimalan raunioissa arvioidaan yhä olevan noin 170 tonnia uraania, 95 prosenttia nelosreaktorin polttoaineesta.

”Norsunjalka” syntyi sulaneen polttoaineseoksen virrattua ulos reaktorin korkeapaineisen höyryn poistoputkesta. Polttoainesauvojen sisällä olevat uraanipelletit alkavat sulaa noin 1200 asteen lämpötilassa.­

Mettälän mukaan neutronisäteilyn lisääntymisen syytä on mahdotonta arvioida käytettävissä olevien tietojen perusteella.

– Käytetyssä ydinpolttoaineessa tapahtuu aina ydinreaktioita, joissa vapautuu myös neutroneja. Nämä vapautuneet neutronit voivat aiheuttaa läheisissä uraaniytimissä fissioita, joissa edelleen vapautuu uusia neutroneja, Mettälä selittää sähköpostitse.

Mettälä ei usko, että aineessa olisi syntynyt kriittinen massa, jossa on itseään ylläpitävä ketjureaktio.

– Tapahtumaketjua kutsutaan alikriittiseksi monistumiseksi silloin, kun kasvukerroin on alle yhden eli ketjureaktio on vähenevä, kuten tässä tapauksessa hyvin todennäköisesti on. Neutronisäteilyn määrään mittauspisteillä vaikuttavat monet ympäristötekijät, joista artikkelissa mainitut lämpötilan muutos ja veden määrän muutos voivat yksinäänkin vaikuttaa usealla tavalla, materiaalien koostumuksesta ja geometriasta riippuen.

Huone 305/2:n lisäksi kovettunutta, ydinpolttoainetta sisältävää ”laavaa” on muun muassa Norsunjalaksi kutsutussa möykyssä. Se syntyi sulasta seoksesta, jota valui putkistojen läpi voimalan rakenteisiin. Nimitys johtuu pari metriä leveän möykyn ulkonäöstä.

Norsunjalka löytyi turman jälkeen. Massa oli lasittunut niin kovaksi, että sen pinta piti murtaa näytteenottoa varten rynnäkkökiväärillä ampumalla. Norsunjalan radioaktiivisuus on laskenut vuosien mittaan, mutta sitä on edelleen vaarallista lähestyä. Aineen rakenne on myös muuttunut: sen sanotaan muistuttavan jo hiekkaa.

Ukrainassa vietettiin Tshernobylin onnettomuuden muistojuhlaa, kun turmasta tuli kuluneeksi 35 vuotta. Kuva menehtyneiden työntekijöiden hautausmaalta on otettu 25. huhtikuuta 2021.­

Tutkijat ovat tienneet jo pitkään, että itseään ylläpitävän fissioreaktion syntyminen sarkofagin alla on riski.

– Epävarmuuksia on paljon, kertoi Kiovassa sijaitsevan ydinturvallisuusinstituutin ISPNPP:n asiantuntija Maksim Saveljev Science-lehden mukaan.

– Emme voi sulkea pois onnettomuuden mahdollisuutta, Saveljev sanoi.

Ukrainalaisviranomaisten mittausten mukaan neutronisäteily kiihtyy kuitenkin vain hitaasti. Se merkitsee Saveljevin mukaan sitä, että voimalan turvallisuutta valvovilla viranomaisilla on vielä useita vuosia aikaa miettiä vastatoimia ilmiölle. Yksi mahdollisuus on porata robotin avulla reikiä massaan ja ruiskuttaa sisään booria, joka hillitsee ketjureaktiota.

Mettälä on samoilla linjoilla.

– Nykyisen tilanteen valossa tilanteen seurannan jatkaminen on riittävä toimenpide. Mikäli tilanne kuitenkin nykyisestä pahenisi, olisi neutroneja absorboivan aineen lisääminen varmaankin ensimmäisiä yritettäviä toimenpiteitä.

Mettälä luottaa siihen, että tiedonkulku Ukrainasta toimii, jos tilanne muuttuu.

– Tämän hetkisen tiedon mukaan vaaraa ympäristölle ei ole. Tapahtumien seuranta on paikallisen viranomaisen vastuulla, ja he tiedottavat tarvittaessa havainnoistaan ja toimenpiteistään.

Voimalan suojaksi rakennettu massiivinen betonikansi valmistui vuonna 2016. Hanke maksoi 1,5 miljardia euroa.­

Riskin fission kiihtymisestä arveltiin poistuneen sen jälkeen kun tuhoutunutta voimalaa peittävän alkuperäisen sarkofagin päälle valmistui vuonna 2016 uusi, massiivinen betonirakennelma.

Puolitoista miljardia euroa maksanut kansi tukki sadeveden vuotamisen sisälle reaktorin raunioihin. Vanhan sarkofagin läpi kulkeutunut sadevesi hidasti neutronien liikettä ja lisäsi Science-lehden mukaan riskiä siitä, että neutronit osuvat polttoaineen uraaniatomien ytimiin, halkaisevat niitä ja ylläpitävät ketjureaktiota.

Sadevesivuodon loputtua tutkijat ovat ymmällään ilmiön syistä.

Yksi mahdollinen selitys on Sciencen mukaan radioaktiivisen massan kuivuminen sen jälkeen, kun raunioissa olevan veden pinta alkoi laskea uuden sarkofagin valmistumisen jälkeen. Ukrainan ydinturvallisuusinstituutin matemaattisen mallinnuksen perusteella voisi olla mahdollista, että kuivuminen saisi neutronit ”kimpoilemaan” massassa ja siten edistämään fissioreaktiota. Mekanismia ei kuitenkaan tunneta.

Maanjäristys ja sitä seurannut tsunami johtivat ydinonnettomuuteen Fukushima Daiichin ydinvoimalassa maaliskuussa 2011. Ilmakuva voimala-alueen purku- ja kunnostustöistä on otettu helmikuussa 2021.­

Tshernobylissä tehtävä tutkimus sulaneen, polttoainetta sisältävän massan käyttäytymisestä kiinnostaa Fukushiman ydinonnettomuuden jälkiä paikkailevia Japanin viranomaisia.

Suuri määrä ydinpolttoainetta suli Fukushiman turmassa maaliskuussa 2011. Japanilaisten kerrotaankin seuraavan tarkasti, millaisia teknisiä ratkaisuja Tshernobylissä keksitään fission mahdollisen kiihtymisen torjumiseksi.

Ukrainassa on jo pitkään suunniteltu reaktorin vanhan sarkofagin purkamista uuden alta ja sulaneen materiaalin siirtämistä pois. Jo muutenkin hankala ja vaarallinen operaatio näyttää fissiohavaintojen jälkeen muuttuneen entistä vaikeammaksi.

Japanin viranomaiset puolestaan antoivat huhtikuussa voimalayhtiölle luvan laskea Tyyneen valtamereen noin 1,3 miljoonan tonnia radioaktiivista vettä, jota käytettiin reaktoreiden jäähdyttämiseen turman jälkeen. Päätös on herättänyt voimakasta arvostelua.