Leluostoksilla ollut neljävuotias haavoittui ammuskelussa New Yorkin Times Squarella

New York Cityn Manhattanilla sijaitsevalla Times Squarella ammuskeltiin lauantaina usean miespuolisen henkilön riidan päätteeksi, kertoo The New York Times.

Toistaiseksi epäselvä kärhämä usean miehen kesken johti siihen, että yksi vetäisi aseen taskustaan ja alkoi ampua.

Ammuskelun seurauksena luodin sai jalkaansa muun muassa 4-vuotias lapsi. Hänen lisäkseen myös kaksi aikuista naista haavoittui.

Poliisin mukaan kaikkien kolmen tilanne on vakaa ja heidän odotetaan selviävän. Uhrit kuljetettiin läheiseen Bellevuen sairaalaan.

Neljävuotias lapsi oli poliisin kertoman mukaan vanhempiensa kanssa leluostoksilla. Toinen luodin saaneista aikuisista oli turisti Rhode Islandilta ja toinen käymässä Manhattanilla viereisestä New Jerseyn osavaltiosta.

Poliisit eristivät alueen tutkimusten ajaksi.­

Normaalioloissa ennen koronavirusta Times Square on lähes aina turistein kansoittama.­

Broadwayn ja 7th Avenuen risteyksessä sijaitseva ja turistien suosima Times Square on yksi New Yorkin ikonisimmista paikoista, jonka lähellä sijaitsee myös muita nähtävyyksiä, kuten Empire State Building.

New York Cityn pormestari Bill de Blasio kiirehti Twitterissä esittämään helpotuksensa sekä huolensa tilanteen johdosta.

– Onneksi nämä viattomat sivulliset ovat vakaassa kunnossa.

– Tämän järjettömän väkivallan tekijät etsitään ja heidät tuodaan oikeuden eteen. Laittomien aseiden tulva kaupunkiin on lopetettava, Blasio jyrisi.