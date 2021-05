Intia ei ole ainoa Aasian valtio, jota korona kurittaa nyt kovalla kädellä – tämä on tilanne kuudessa alueen maassa

Koronatilanne on äitynyt vakavaksi viime viikkoina Intian lisäksi sen useissa naapurimaissa sekä myös Kaakkois-Aasian puolella.

Intian päivittäisten koronavirustartuntojen käyrä näyttää kääntyvän hiljalleen alaspäin, mutta tilanne on maassa edelleen erittäin vaikea. Lauantaina Intiassa rekisteröitiin ennätykselliset 4 187 kuolemaa vuorokaudessa, ja myös uusien tartuntojen määrä pysytteli edelleen yli 400 000:ssa tapauksessa.

Intian koronatilanteesta on raportoitu maailmalla laajasti viime viikkoina. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että tilanne on pahentunut voimakkaasti viime viikkoina myös Intian naapurimaissa sekä myös Kaakkois-Aasian puolella.

Asiaan ovat kiinnittäneet hiljattain huomiota muun muassa CNN, NPR, South China Morning Post sekä Financial Times.

Tältä näyttää kuuden alueen valtion koronatilanne tällä hetkellä:

Nepal

29 miljoonan asukkaan Nepalissa tautitilanne on edennyt hyvin samalla tavalla kuin sen eteläisessä naapurimaassa Intiassa. Väkilukuun suhteutettuna tartuntojen määrät ovat maassa nyt suunnilleen samalla tasolla kuin Intiassa pari viikkoa sitten

Perjantaina maassa tilastoitiin tähänastinen päivittäisten tartuntojen ennätys, kun positiivisen tuloksen sai koronatestistä kaikkiaan 9 023 ihmistä. Viikko sitten positiivisten tulosten osuus tehdyistä koronatesteistä oli 44 prosenttia, mikä viittaa siihen, että suuri joukko tartuntoja jää rekisterien ulkopuolelle.

– Se, mitä tapahtuu juuri nyt Intiassa, on kauhistuttava ennakkonäytös Nepalin tulevaisuudesta, jos emme pysty taltuttamaan tätä viimeisintä hyökyaaltoa, joka vie minuutti minuutilta enemmän henkiä, Nepalin Punaisen ristin johtaja Netra Prasad Timsina sanoi julkaisemassaan lausunnossa.

Kuvia hautarovioista on levinnyt viime aikoina Intian lisäksi maailmalle myös Nepalista. Intian tavoin Nepalissa valtaosa väestöstä on uskonnoltaan hinduja, joiden tapoihin polttohautaus roviolla kuuluu.­

Nepalissa tartuntojen määrä lähti jyrkkään nousuun huhtikuun puolivälissä. Ennen sitä maassa päivittäin todetut koronatartunnat laskettiin vielä muutamissa sadoissa.

Tilanteen pahenemisen syyksi on arvioitu hallituksen hitautta, kansalaisten yleistä välinpitämättömyyttä sekä aiemmin järjestettyjä suuria joukkokokoontumisia kuten festivaaleja, häitä ja poliittisia kokouksia. Nepalilla on myös avoin ja liikenteeltään vilkas raja etelänaapuriin.

Nyt rajaliikennettä on rajoitettu ja koronasulkuja määrätty kriittisimmille alueille kuten pääkaupunki Kathmandun alueelle. Nepalissa on tähän mennessä todettu kaikkiaan 377 603 koronavirustartuntaa sekä 3 579 niihin liittyvää kuolemaa.

Sri Lanka

Intian etelänaapurissa, noin 22 miljoonan asukkaan Sri Lankassa tartuntamäärät lähtivät niin ikään voimakkaaseen kasvuun huhtikuun puolivälissä. Silloiset 200–300 päivittäisen tartunnan määrät ovat nyt moninkertaistuneet.

Perjantaina todetut 1 914 tartuntaa jäävät muutamalla kymmenellä tapauksella jälkeen muutamaa päivää aiemmin raportoidusta tähänastisesta ennätyslukemasta.

Poliisit pidättivät perjantaina maskitta kadulla liikkuneen miehen Sri Lankan pääkaupungissa Colombossa.­

Terveysministeri Pavithra Wanniarachchin mukaan tartuntapiikin syynä voidaan pitää Sri Lankassa 13.–14. huhtikuuta vietetyn uudenvuoden juhlallisuuksia ja ostosruuhkia. Sitä ennen viranomaiset olivat jopa rohkaisseet kansalaisia juhlimaan uuttavuotta aina presidentti Gotabaya Rajapaksaa myöten, sillä viime vuonna juhlat jäivät pitämättä koronaviruksen vuoksi.

Laskeva tartuntakäyrä näytti jo saaneen viranomaiset vakuuttuneeksi siitä, että virus oli saatu hallintaan. Nyt 13:lle maan 25:stä hallintoalueesta on määrätty tiukka koronasulku.

Koko pandemian aikana Sri Lankassa on tilastoitu 121 338 koronatartuntaa sekä 764 virukseen liittyvää kuolemaa.

Malediivit

Intian lounaispuolella sijaitsevassa Malediivien saarivaltiossa uusia koronatartuntoja laskettiin alle 100 päivässä ennen huhtikuun puoliväliä. Perjantaina 530 000 asukkaan maassa todettiin uusia tartuntoja 766, joka oli samalla myös uusi ennätys.

Turismista voimakkaasti riippuvainen Malediivit avasi rajansa ulkomaisille matkaajille ensimmäisenä maana viime kesänä kolmen kuukauden koronasulun jälkeen. Tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden kuluessa intialaisia turisteja vieraili maassa noin 70 000.

Turismista riippuvainen Malediivien saarivaltio ei ole virustilanteen pahenemisesta huolimatta toistaiseksi sulkenut rajojaan kansainvälisiltä matkailijoilta.­

Vielä rajoja ei ole kuitenkaan suljettu, eivätkä vauraat intialaiset ole lakanneet matkustamasta maahan. Maanantaina koronan vuoksi sairaalahoitoa tarvitsevien määrän kerrottiin kolminkertaistuneen muutamassa päivässä, ja torstaina pääkaupunki Malén seudulle julistettiin yön yli kestävä ulkonaliikkumiskielto.

Malediiveilla on todettu tähän mennessä yhteensä 34 134 koronatartuntaa sekä 82 niihin kytkeytyvää kuolemaa.

Thaimaa

Kaakkois-Aasian puolella Thaimaassa koronavirustilanne saatiin pysymään hyvin kontrollissa huhtikuulle saakka siitä huolimatta, että maasta löydettiin ensimmäinen Kiinan ulkopuolinen koronatartunta pandemian alkumetreillä. Huhtikuun alun jälkeen uusien, päivittäin todettujen tartuntojen määrät ovat kasvaneet alle sadasta nelinumeroisiksi.

Perjantaina 70 miljoonan asukkaan Thaimaassa todettiin 2 044 uutta koronatartuntaa. Tähän mennessä pahin päivä nähtiin huhtikuun 24. päivä, jolloin tilastoitiin 2 839 uutta tartuntaa.

Mies ruokaili koronaturvallisesti bangkokilaisessa katukeittiössä huhtikuun lopulla.­

Viidessä viikossa Thaimaassa todettujen kaikkien koronatartuntojen määrä on kasvanut reilusta 28 000:sta 78 855:een tapaukseen. Virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu koko pandemian aikana 363.

Tilanteen pahenemisen taustalla on pääkaupunki Bangkokin yöelämä. Huhtikuun alkupuolella määrättiin suljettavaksi kaikkiaan 196:n viihdekeskuksen ovet.

Tilannetta kuitenkin pahensi paikallisen uudenvuoden vietto, jonka myötä iso osa thaimaalaisista matkusti sukuloimaan ja lomailemaan eri puolille maata.

Kambodzha

Thaimaan naapurissa Kambodzhassa päivittäin todettujen tartuntojen määrät olivat helmikuun loppuun mennessä laskeneet alle sataan, mutta hieman ennen huhtikuun puoliväliä tilanne alkoi jälleen pahenemaan nopeasti. Tähänastinen ennätyslukema, 938 uutta tartuntaa raportoitiin tämän viikon tiistaina.

Perjantaina uusia tartuntoja todettiin 558. Maan hauras terveydenhuoltojärjestelmä on ajautunut siinä määrin vaikeuksiin, että pääministeri Hun Sen määräsi torstaina kaikki vähänkin lievemmin oireilevat hoidettavaksi kodeissaan sairaaloiden sijaan.

Vapaaehtoiset järjestelivät Phnomh Penhissä reilu viikko sitten ruoka-apupaketteja jaettavaksi koronasulkuun määrätyn ”punaisen vyöhykkeen” asukkaille. Maan hallitusta on syytetty sulkualueiden asukkaiden jättämisestä oman onnensa nojaan.­

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti jo huhtikuussa Kambodzhan olevan ”kansallisen tragedian partaalla”. Muutamaa päivää myöhemmin pääkaupunki Phnom Penhin seudulle määrättiin tiukka koronasulku keskellä uudenvuoden juhlintaa ja matkustusruuhkia.

Tartuntojen määrät ovat jatkaneet edelleen kasvuaan, mutta tästä huolimatta pääministeri määräsi maanantaina pääkaupunkiseudun koronsulun lopetettavaksi.

Tähän mennessä noin 17 miljoonan asukkaan Kambodzhassa on todettu 18 179 koronatartuntaa sekä 114 niihin liittyvää kuolemaa.

Indonesia

270 miljoonan asukkaan Indonesian tilanne poikkeaa edellä listatuista maista, sillä tartuntamäärät ovat maassa korkeimmillaan tammikuun lopulla, jolloin tilastoitiin ennätykselliset 14 518 tartuntaa.

Tartuntakäyrä laski suunnilleen maaliskuun puoliväliin, josta lähtien päivittäiset lukemat ovat pysyneet noin 5 000–6 000 tapauksen tasolla. Perjantaina uusia tartuntoja rekisteröitiin 6 327.

Mies peitti silmänsä saadessaan kiinalaisvalmisteisen Sinovac-koronarokotteen Jakartassa huhtikuussa.­

Indonesian tilanne ei näytä lukujen perusteella olevan helpottumassa vielä. Viranomaisia huolestuttaa erityisesti tuleva Mudik-juhlapyhä, jonka aikana kymmenet miljoonat indonesialaiset matkustavat kotikaupunkeihinsa juhlimaan Ramadan-kuukauden loppua.

Riskiä pienentääkseen maan hallitus on kieltänyt kaiken maan sisäisen matkustamisen 6.–17. toukokuuta. Tästä huolimatta ainakin 18 miljoonaa indonesialaista suunnitteli edelleen matkustamista pyhien aikaan, kertoi valtion uutistoimisto Antara.

Indonesiassa on koko pandemian kuluessa tilastoitu yhteensä 1 703 632 koronatartuntaa sekä 46 663 koronaan liittyvää kuolemaa.