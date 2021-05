EU:ssa ei syntynyt yhteistä linjaa rokotepatenteista – Yhdysvalloilta odotetaan ehdotusta

Marin: Patenttien ei pitäisi nousta esteeksi koko maailman rokottamisessa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoo EU:n olevan valmis keskustelemaan Yhdysvaltojen aloitteesta luopua koronarokotusten patenteista, kunhan ehdotuksen yksityiskohdat selvenevät.

– Olemme valmiita keskustelemaan tästä asiasta heti kun pöydälle saadaan konkreettinen esitys, Michel sanoi, kun EU-johtajat kokoontuivat Portossa.

Michel huomautti, ettei EU:ssa uskota rokotepatenteista luopumisen olevan ihmeratkaisu maailman koronatilanteeseen.

Nopein tapa laajentaa rokotteiden maailmanlaajuista jakelua on viennin kasvattaminen, Michel sanoi, joten EU kannustaa kaikkia osapuolia helpottamaan rokoteannosten vientiä.

Toisin kuin EU, Yhdysvallat ei ole antanut viedä rokotteita, muun muassa koska valmistajien kanssa solmitut sopimukset estävät sen. EU:n vienti on tähän mennessä noussut noin 200 miljoonaan annokseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi huippukokouksen jälkeen, ettei rokotepatenttien pitäisi muodostua esteeksi, kun koko maailman väestö yritetään saada rokotettua koronavirusta vastaan. Keskustelun EU:ssa tulee jatkua, hän sanoi.

– Meidän pitää suhtautua avoimesti keskusteluun patenttien avoimuudesta. Meidän pitää yhdessä pystyä osoittamaan myös maailmanlaajuista solidaarisuutta, Marin summasi.

Rokotekysymys ja patentit olivat esillä sekä EU-johtajien kesken, että virtuaalitapaamisessa Intian pääministeri Narendra Modin kanssa, jonka maassa koronatilanne on ryöstäytynyt erittäin pahaksi.

Saksa, jolla on vahva kotimainen lääketeollisuus, on suhtautunut patenteista luopumiseen nihkeästi. EU:ssa on herännyt huolta, että Yhdysvaltojen patenttialoite saa unionin näyttämään kitsaalta, jos se ei lähde hankkeeseen mukaan.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sanoi, että ongelma ei ole rokotepatentit, vaan riittämätön tuotantokapasiteetti, kertoi uutistoimisto TT.

– Vaikka patenteista luovuttaisiin, se ei muuttaisi rokotteiden saatavuutta mitenkään. Ajatus, että päätös vaikuttaisi siihen, on naiivi, Löfven sanoi.

Lähteenä myös AFP.