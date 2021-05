”Olen syytön”, vannoi vuonna 2017 teloitettu mies – nyt murha-aseesta löytyi toisen miehen dna:ta

New York Timesin mukaan vaatimukset uusista dna-testeistä hylättiin ennen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa.

Yhdysvalloissa on tapahtunut epätavallinen käänne vanhassa henkirikosjutussa, joka johti rikoksesta tuomitun Ledell Leen teloitukseen vuonna 2017.

Nyt New York Times -lehti kertoo verkkosivuillaan, että murha-aseesta on löytynyt toisen miehen dna:ta, joskin dna-profiili on vain osittainen. Löydöstä ilmoittivat lakimiehet, jotka ovat yhteydessä väärin perustein vankeuteen tuomittuja ihmisiä auttavaan Innocence Project -järjestöön ja perustuslain takaamia kansalaisoikeuksia puolustavaan American Civil Liberties Unioniin.

Lee tuomittiin vuonna 1993 Jacksonvillessä, Arkansas'ssa tapahtuneesta henkirikoksesta, jonka uhri oli 26-vuotias Debra Reese. Tekijä kuristi Reeseä ja hakkasi tämän hengiltä puisella esineellä.

– Viimeiset sanani tulevat aina olemaan, kuten on aina ollut, ”Olen syytön mies”, Lee sanoi BBC:n haastattelussa ennen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa.

Innocence Projectin mukaan missään vaiheessa ei esitetty fyysistä todistusaineistoa, joka yhdistäisi Leen Reesen murhaan. Järjestöt vaativat uusia dna-testejä useita kertoja, muun muassa Leen teloituspäivän aattona, mutta vaatimukset hylättiin.

Leen sisaren jättämän kanteen seurauksena Jacksonvillen kaupunki antoi aiemmin tänä vuonna luvan uhrin makuuhuoneesta löydetyn verisen murha-aseen, verisen paidan ja useiden muiden todistuskappaleiden dna-testaamiseen. Murha-aseesta ja paidasta löydetyt näytteet vaikuttivat kuuluvan samalle miehelle, joka ei ollut Lee.

Uuden löydön myötä FBI:n ylläpitämään kansalliseen dna-tietokantaan on lisätty uusi profiili, jotta tuntematon mies löydettäisiin. ”Osumaa” ei ole vielä tullut, kun näytettä on verrattu väkivaltarikoksista tuomittujen tai epäiltyjen henkilöiden näytteisiin.

Lisäksi rikospaikalta löydettyjä sormenjälkiä verrattiin ensimmäistä kertaa kansallisessa tietokannassa oleviin sormenjälkiin, mutta osavaltion omassa tietokannassa hakua ei ole vielä tehty. Mikäli se toteutuu ja vastaava sormenjälki löytyy, lakimiehet aikovat vaatia kyseisen henkilön dna-näytteen vertaamista murha-aseesta löydettyyn tuntemattoman miehen dna:han.

Arkansas’n kuvernööri Asa Hutchinson puolusti tiistain tiedotustilaisuudessa Leen teloitusta. Hänen mukaansa valamiehistö totesi Leen aikanaan syylliseksi sen tiedon varassa, joka heillä tuolloin oli. Hutchinson luonnehti uutta dna-näyttöä epämääräiseksi.