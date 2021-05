”Nyt puheena olevissa tapauksissa oli kysymys jihadistisesta taustasta”, kommentoi liittovaltion poliisihallinto IS:lle.

Sveitsin viranomaiset ovat vaitonaisia maahantulokiellosta, jonka liittovaltion poliisihallinto Fedpol langetti kolmelle Syyrian konfliktialueelta Suomeen palanneelle naiselle.

Virallisessa Bundesblatt-lehdessä tiistaina julkaistut kieltopäätökset on päivätty 30. maaliskuuta 2021. Ne tulivat julkisuuteen Neue Zürcher Zeitung -lehden uutisoitua asiasta keskiviikkona. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Päätökset on kirjattu Sveitsin poliisin tietojärjestelmään, ja niistä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Fedpol kommentoi päätöksiä vain niukkasanaisesti perjantaina IS:lle. Päätösten perusteena on laki, jonka mukaan maahantulo voidaan kieltää, jos henkilöä epäillään yhteyksistä terrorismiin, väkivaltaiseen ekstremismiin, laittomaan tiedustelutoimintaan tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Nämä yhteydet voivat olla uhka Sveitsin sisäiselle ja ulkoiselle turvallisuudelle.

– Tarkoituksena on suojata Sveitsiä tällaisilta henkilöiltä, sanoi Fedpolin edustaja Christine Caron puhelimitse.

Caron ei kommentoinut sitä, ovatko naiset mahdollisesti yrittäneet matkustaa Sveitsiin.

– Toteamme vain, että turvallisuustilanne entisellä Isisin hallitsemalla alueella Pohjois-Syyriassa ja Irakissa aiheuttaa riskin siitä, että mies- tai naispuoliset jihadistit voivat palata kontrolloimatta Eurooppaan, edustaja sanoi.

– Sen vuoksi Fedpol antaa tällaisille henkilöille maahantulokieltoja, vaikka heillä ei olisi suoraa yhteyttä Sveitsiin. Nyt puheena olevissa tapauksissa oli kysymys jihadistisesta taustasta.

Sveitsin viranomaisilla oli siis tästä varmaa tietoa?

– Kyllä, kyllä. Enempää en valitettavasti voi asiasta lausua.

Yksi maahantulokiellon saaneista naisista on tunnettu Suomen mediassa ”Isis-Helinä”. Hän palasi Suomeen lastensa kanssa Turkin kautta toukokuun lopussa 2020, päästyään omin neuvoin pois Syyrian kurdihallinnon ylläpitämästä al-Holin leiristä.

”Heli” on Nero Saraivan entinen vaimo. Saraivan uskotaan olevan yksi korkea-arvoisimmista elävänä kiinni jääneistä Isis-päälliköistä. Saraiva on yhdistetty muun muassa Isisin teloitusvideoihin. Hän on tällä hetkellä Yhdysvaltain johtaman liittouman vankina todennäköisesti Irakissa.

Pienellä paikkakunnalla syntynyt, mutta pitkään pääkaupunkiseudulla asunut ”Heli” lähti Syyriaan loppuvuodesta 2012. Häntä on kuvattu tiukan linjan muslimiksi, joka yritti käännyttää läheisiään islaminuskoon.

Toinen kiellon saaneista on suomensomalialainen nainen pääkaupunkiseudulta. Hän matkusti Syyriaan miehensä kanssa vuonna 2013. Noihin aikoihin nainen uhkaili Facebook-tilillään Suomen shiiamuslimeita.

”Oon syyriassa! --- Tollaset likaset shiat saavat maistaa kuolemaa. Se on vaan ajasta kiinni.”

Myöhemmin nainen julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa mahdollisesti hän itse poseeraa rynnäkkökiväärin kanssa.

”Suicide bomp and ak47 in my hands”, kirjoitti nainen saatteeksi.

Kolmannesta Sveitsiin porttikiellon saaneesta naisesta on julkisuudessa vain vähän tietoja. Kyseessä on kantasuomalainen nainen Länsi-Suomesta. Hän lähti Syyriaan miehensä ja kolmen lapsen kanssa ilmeisesti vuonna 2015.