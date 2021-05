Tuhannet mielenosoittajat ovat vaatineet oikeutta vuonna 2017 tapahtuneen henkirikoksen uhrille Sarah Halimille.

Mies pitelee kylttiä, jossa on edesmenneen Sarah Halimin kuva.­

Tuomioistuimen kiistanalainen päätös on kuohuttanut laajalti tunteita Ranskassa, uutisoi BBC verkkosivuillaan.

Tuhannet mielenosoittajat ovat vaatineet oikeutta Sarah Halimille, joka surmattiin reilut neljä vuotta sitten Pariisissa. Ranskan juutalainen Halimi, 65, oli entinen päiväkodin johtaja, joka hakattiin ja heitettiin alas asuntonsa ikkunasta huhtikuussa 2017.

Henkirikoksen tekijä oli Halimin naapuri, malilaistaustainen muslimi. Hyökkäys kesti 20–30 minuuttia, ja mies huusi sen aikana kohtia Koraanista ja arabiankielistä lausetta ”Allahu akbar”, joka tarkoittaa ”Jumala on suurempi”. Hyökkäystä on pidetty antisemitistisenä.

Mies on ollut teostaan lähtien sairaalahoidossa. Ranskan korkein muutoksenhakutuomioistuin päätti kaksi viikkoa sitten, ettei mies joudu oikeuden eteen, koska hän oli psykoottisessa tilassa hyökkäyksen aikaan ja hänen arvostelukykynsä ei ollut ainoastaan heikentynyt vaan hän oli menettänyt sen kokonaan. Enemmistö miestä tutkineista psykiatrian asiantuntijoista oli sitä mieltä.

Yli kymmenen vuotta kestänyt huumeiden käyttö oli aiheuttanut pysyviä vaurioita miehen aivoihin. Se, että hallinnan menettäminen liittyi pitkäaikaiseen kannabiksen vapaaehtoiseen käyttöön, oli tuomioistuimen mukaan epäolennaista.

Mielenosoittajia Pariisissa Eiffel-tornin edustalla 25. huhtikuuta 2021.­

Lukuisilla rikoksista tuomituilla on rankka päihdetausta. Tuoretta päätöstä kritisoineet lainoppineet ovat muistuttaneet, että kyseessä on vaarallinen ennakkotapaus: Mikä estää muita tappajia vetoamasta arvostelukyvyn menettämiseen, joka johtuu pitkäaikaisesta huumeiden tai alkoholin käytöstä? Entä jos kyse on esimerkiksi terroriteosta?

– Älkää pyytäkö minua selittämään selittämätöntä. Useimmissa tapauksissa huumeiden käyttö on raskauttava tekijä jutussa – ja silti tässä sitä pidetään lieventävänä, lakimies Aude Weill Raynal kommentoi.

Ranskan hallitus kaavailee jo muutoksia voimassa olevaan rikoslakiin.

– Sen, että päättää käyttää huumeita ja sitten ”tulee hulluksi” ei mielestäni pitäisi poistaa rikosoikeudellista vastuuta, presidentti Emmanuel Macron on todennut BBC:n mukaan.