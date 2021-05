Koronakatastrofissa painivassa Intiassa ihmetellään, minne meni kansainvälinen apu: ”En usko, että kenelläkään on selvyyttä siitä”

Intiassa kansainvälisen avun jakaminen on osoittautunut logistiseksi painajaiseksi.

Intiaan on lähetetty runsaasti kansainvälistä apua.­

Useat maat ovat lähettäneet tai luvanneet lähettää apua koronakriisin keskellä painivaan Intiaan. Sunnuntaihin mennessä 300 tonnia tarvikkeita ja lääkkeitä oli saapunut 25 eri lennolla Delhin kansainväliselle lentokentälle, BBC kertoo.

Intiassa kuitenkin ihmetellään, minne apu on joutunut.

Intian hallitus on kiistänyt, että avun jakaminen olisi viivästynyt. Kuitenkin mediatietojen mukaan avustustarvikkeet olivat useita päiviä lentokentän halleissa ennen kuin niitä alettiin kuljettaa eteenpäin tällä viikolla.

Keskiviikkona esimerkiksi Keralassa ei ollut vielä saatu lainkaan kansainvälistä apua, osavaltion terveysministeri Rajan Khobragade kertoi BBC:lle.

Tytöntekijät lastaavat Air Indian konetta avustustarvikkeilla Tel Avivissa, Israelissa.­

Rajasthanin osavaltion terveysministeri Raghu Sharma sanoi CNN:lle tiistaina, että osavaltion viranomaisilla ollut tietoa, miten apua jaetaan.

– Koskien maahantuotua kansainvälistä apua, mitään informaatiota tai toimitustietoja ei ole jaettu osavaltion hallituksen kanssa.

Sharman mukaan keskushallinto oli ”pitänyt osavaltiot pimennossa pandemian ajan” ja vaati ”läpinäkyvämpää ympäristöä.”

Intian terveysministeriö sanoi, että apua oli tiistaina jaettu kahteen sairaalaan Jodhpurin ja Jaipurin kaupungeissa.

Myös järjestöt ovat ilmaisseet turhautumisensa tiedon puutteeseen.

– En usko, että kenelläkään on selvyyttä siitä, minne apu menee, Oxfamin Intian-ohjelman johtaja Pankaj Anand sanoi.

Avun jakaminen on ollut logistinen painajainen. Intialaismedian mukaan yksi syy on se, ettei Intiassa ole ollut valmiina protokollaa avun vastaanottamiseksi ja jakamiseksi. Terveysministeriöltä kesti seitsemän päivää luoda mekanismi avun jakamiseksi osavaltioihin. Sinä aikana yli 23 000 intialaista kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Yhdysvaltojen avustustarvikkeita puretaan Indira Gandhin kansainvälisellä lentokentällä Delhissä viime perjantaina.­

Lisäksi viivästyksiä aiheuttaa myös se, että apua saapuu suuria määriä kerralla ja lähetystiedoissa ja lahjoittajien antamissa inventaariolistoissa voi olla ristiriitaisuuksia, jotka on selvitettävä.

Suuri pula on ollut hapesta. Hallitus on yrittänyt lisätä hapen kotimaista tuotantoa ja vakuuttaneet, että happea on riittävästi osavaltioiden tarpeisiin. Lääkärit ja muu hoitohenkilökunta kertovat kuitenkin muuta.

Etenkin hapesta on ollut Intiassa pulaa ja maan kotimaista tuotantoa on yritetty tehostaa.­

Intian yksityissairaaloita edustavan liiton puheenjohtaja Harsh Mahajanin mukaan happipula ei vieläkään ole hellittänyt.

– Tällä hetkellä ainoa ongelmamme on happi, Mahajan sanoi.

– Tuli apua tai ei, en usko, että sillä on suurta merkitystä. Happigeneraattoreilla sen sijaan on merkitystä. Ne ovat kaikista tärkeimpiä nyt.