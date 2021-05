Ruotsissa meni miljoonan tartunnan raja rikki torstaina.

Ruotsissa on todettu yli miljoona koronavirustartuntaa. Rokotteiden toivotaan helpottavan pian tilannetta. Kuva tukholmalaisesta yökerhosta, joka on muutettu rokotuskeskukseksi.­

Ruotsissa on todettu yli miljoona koronavirustartuntaa. Maan kansanterveysviranomaisten mukaan Ruotsissa on todettu nyt 1 002 121 tartuntaa. Koronakuolemia on tilastoitu yli 14 158.

Ruotsissa viruksen leviäminen on edelleen suurta verrattuna moniin muihin maihin, vaikka uusien tartuntojen määrä on laskussa, Dagens Nyheter uutisoi.

– Ruotsissa on muun muassa eniten tartuntoja 100 000 asukasta kohden, sanoi kansanterveysviranomaisen osastopäällikkö Karin Tegmark Wisell torstaina tiedotustilaisuudessa.

Vaikka sairaalahoidon tarve koronaviruksen takia on laskenut hieman, terveydenhuoltoon kohdistuva paine on yhä kova. Torstaina noin 1 800 ihmistä oli koronaviruksen takia sairaalassa ja heistä 401 oli teho-osastolla.

Rokotteiden odotetaan tuovan helpotusta tilanteeseen. Ruotsissa on annettu lähes 3,5 miljoonaa annosta, Göteborgs-Posten kertoo. Melkein 2,8 miljoonaa ruotsalaista on saanut ainakin yhden annoksen. Tämä vastaa noin kolmasosaa Ruotsin aikuisväestöstä.

Lähes 800 000 ruotsalaista on saanut toisenkin annoksen. Tämä vastaa 9,7 prosenttia aikuisväestöstä.