Nepalissa kytee Intiaakin pahempi koronakatastrofi – ”Kuin olisimme sota-alueella”

Nepalin koronakriisin taustalla ovat muun muassa välinpitämättömyys, suuret yleisötapahtumat ja avoin raja Intiaan.

Intian pohjoisessa naapurissa Nepalissa kytee koronakatastrofi, joka uhkaa muistuttaa sen etelänaapurin tilannetta: koronavirustartunnat ovat hurjassa nousussa ja sairaalat ylikuormittuneita. Nepalin pääministeri on pyytänyt apua muilta valtioilta, CNN uutisoi.

– Se, mitä Intiassa tapahtuu, antaa kauhistuttavaa esimakua Nepalin tulevaisuudesta, jos emme saa hallintaan tätä viimeisintä tartuntapiikkiä, joka vaatii yhä enemmän henkiä joka minuutti, Nepalin Punaisen Ristin edustaja Netra Prasad Timsina kuvaili tilannetta lausunnossa.

Nepal raportoi nyt noin 20 uutta tartuntaa 100 000 ihmistä kohden. Suunnilleen saman verran raportoi Intia vielä pari viikkoa sitten.

Koronaviruksen uhreja tuhkataan Bagmati-joen varrella.­

Nepalissa tilastoitiin pelkästään keskiviikkona yli 8 900 uutta tartuntaa maan terveysministeriön mukaan, kun maaliskuun alussa tartuntoja tilastoitiin alle sata päivässä.

Todennäköisesti suuri osa tartunnoista ei kuitenkaan päädy virallisiin tilastoihin. Viime viikonloppuna 44 prosenttia koronavirustesteistä oli positiivisia, mikä viittaa siihen, että läheskään kaikkia tartuntoja ei havaita.

Kaikkien koronavirustartuntojen ei uskota päätyvän virallisiin lukuihin.­

Tartuntojen lisääntymisen taustalla ovat muun muassa suuret yleisötapahtumat, poliittiset kokoontumiset ja häät, yleinen välinpitämättömyys ja hallituksen hidas reagointi. Lisäksi tartuntojen leviämisestä on syytetty sekavaa rokotekampanjaa, jossa ihmiset ovat seisoneet tunteja jonoissa Nepalin pääkaupungissa.

Suurena syynä on pidetty myös käytännössä avointa rajaa Intiaan.

New York Timesin mukaan, kun koronatilanne paheni Intiassa, nepalilaiset vierastyöntekijät palasivat kotimaahansa. Harvaa palaajaa testattiin koronaviruksen varalta tai asetettiin karanteeniin. Nepal sulki osittain rajan myöhemmin ja vaati maahan saapuvia tekemään koronatestin, mutta asiantuntijoiden mukaan toimet tulivat liian myöhään, sillä virus jylläsi jo maassa.

Nepalin armeijan edustaja katsoo ajoneuvon ikkunasta odottaessaan covid-19-tautiin kuolleen kuljettamista krematorioon.­

Nepalissa lääkäreitä on suhteessa väkilukuun vielä vähemmän kuin Intiassa. Myös sairaaloiden kapasiteetti hoitaa vakavasti sairaita on puutteellinen. Noin 30 miljoonan asukkaan maassa on ainoastaan 1 600 vuodetta teho-osastoilla ja alle 600 hengityskonetta, The Guardian kertoo.

– On kuin olisimme sota-alueella, kuvaili Sukrarajn trooppisten- ja tartuntatautien sairaalan kliinisen tutkimuksen yksikönjohtaja Sher Bahadur Pun Kathmandu Postille ja lisäsi, että ihmisiä hoidettiin lattialla ja sisäpihalla.

Nepalin terveysministeriö myönsi jo viime perjantaina, että tilanne oli vakava.

– Samalla, kun tartuntojen määrä on noussut yli sen, mitä terveydenhuoltojärjestelmä pystyy hallitsemaan, sairaalavuoteiden tarjoaminen hoitoon on muodostunut vaikeaksi.

Nepal on nojannut vahvasti Intiaan saadakseen lääkintätarvikkeita ja esimerkiksi rokotteita. Nyt näille on kuitenkin kova tarve Intiassa.

Nepalissa koronavirusrokotteiden kattavuus on myös pienempi kuin Intiassa. Maan pääministeri vetosi kansainväliseen yhteisöön, kun nepalilaiset viranomaiset varoittivat, että ensimmäisen AstraZenecan rokotteen saaneiden oli kiireesti saatava toinen annos.

Koronavirukselta ei ole säästynyt edes maailman korkein vuori Mount Everest. Vuoren perusleirissä olevat työntekijät ja kiipeilijät ovat kertoneet yhä useammista vuorikiipeilijöistä, joilla on koronaviruksen aiheuttaman taudin oireita.

Perusleirin työntekijöiden mukaan heille on tullut tieto 17 vahvistetusta tartunnasta sairaaloista Kathmandussa, jonne useita vuorikiipeilijöitä on lähetetty sekä perusleiristä että ylemmistä leireistä hoidettavaksi. Kiipeilijöiden mukaan todellisesta tartuntamäärästä ei ole kuitenkaan varmuutta ja luku voi olla suurempikin.