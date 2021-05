Tutkimus: Pfizerin rokote erittäin tehokas myös koronamuunnoksia vastaan

Kaksi tuoretta tutkimusta osoittavat, että Suomessakin laajasti annettava Pfizerin rokote suojaa koronamuunnoksia vastaan.

Torstaina kerrottiin uusimmat tiedot Suomen koronarokotustilanteesta. Katso video yllä.

Tutkimustulosten mukaan Pfizer/Biontechin koronarokote antaa yli 95-prosenttisen suojan Etelä-Afrikan- ja brittimuunnosten vakaviin tai kuolemiin johtavalta sairastumiselta.

Näitä alkuperäistä koronaversiota herkemmin tarttuvia koronamuunnoksia on pidetty vaarallisempina.

Keskiviikkona julkistetun tutkimuksen aineisto on saatu Pfizerin rokotteen antamista tuloksista Qatarissa ja Israelissa, joissa suurin osa väestöstä on jo rokotettu.

– Nämä ovat todella hyviä uutisia. Voimme tässä vaiheessa jo todeta varmuudella, että rokote tehoaa myös koronamuunnosten yhteydessä, toteaa tohtori Annelies Wilder-Smith London School of Hygiene and Tropical Medicine -tutkimuslaitoksesta New York Timesille.

– Olen todella tyytyväinen todisteisiin siitä, että rokotteen todellisen käytön tarjoama aineisto osoittaa kuinka merkittävä vaikutus rokotteella on tartuntojen ja sairastumisten rajoittamisessa, lisää immunologi Akiko Iwasaki Yalen yliopistosta.

Molempien tutkimusten mukaan toinen annos rokotetta lisäsi merkittävästi suojaa tartuntoja vastaan.

Israelin aineiston perusteella ensimmäinen rokoteannos antoi 77-prosenttisen suojan kuolemaan johtavalta taudilta, ja toinen annos lisäsi suojauksen jo 96,7 prosenttiin.

– Tämä ehdottomasti korostaa toisen rokoteannoksen merkitystä, huomauttaa tohtori Kathleen Neuzil Marylandin yliopistosta.