Britannian ja Ranskan välille on kehkeytynyt kiivas kalastuskiista Englannin kanaalissa. Maat ovat eri mieltä siitä, millä perusteilla ja oikeuksilla ranskalaiset kalastusalukset voivat toimia Ranskan edustalla sijaitsevan Jerseyn saaren vesillä. Saari on itsehallintoalue, joka kuuluu Britannian alaisuuteen.

Tuoreimpana käänteenä Britannia ilmoitti keskiviikkona lähettävänsä varotoimenpiteenä kaksi merivoimiensa alusta partioimaan saaren ympäristöön. Asiasta kertoo muun muassa The Guardian.

The Guardianin mukaan Britannian pääministeri Boris Johnson päätyi ratkaisuun keskusteltuaan Jerseyn pääministerin John Le Fondrén kanssa. Toimenpide on vastaus ranskalaisten kalastajien uhkauksille saartaa Jerseyn pääsatama hetkellisesti.

Aiemmin Ranskan meriministeri Annick Girardin taas uhkasi, että Ranska saattaa katkaista saarelta sähköt, jos ranskalaisaluksia ei päästettäisi toimimaan alueella. Jerseyn energiasta 95 prosenttia tulee Ranskasta merenalaisia kaapeleita pitkin.

– Jerseyn uhkaaminen tällä tavoin on suhteetonta, ja uhkausta on mahdoton hyväksyä, Britannian hallinnon edustaja totesi The Guardianin mukaan.

Edustajan mukaan Johnson ja Le Fondré pitävät tärkeänä sitä, että tilanteen aiheuttamat jännitteet saataisiin purettua mahdollisimman nopeasti.

Selkkaus juontaa juurensa Britannian EU-eron mukanaan tuomiin muutoksiin. Sopimuksen mukaan ranskalaisalukset saavat jatkaa toimintaansa Jerseyn vesillä, jos ne ovat viimeisen kolmen vuoden aikana toimineet alueella tarpeeksi aktiivisesti.

Viime perjantaina Jersey julkaisi listan 41 ranskalaisaluksesta, joille se myönsi kalastusluvan. 17 laivaa jäi kuitenkin ilman lupaa, koska Jersey ei katsonut näiden toimittaneen riittäviä asiakirjoja.

Sky News kertoo, että Ranskan mukaan Jersey on asettanut luvan saaneille kalastusveneille uusia ehtoja, joista ei ollut sovittu etukäteen. Ehdot rajaavat muun muassa laivojen toiminta-aluetta, merellä viettävää aikaa ja käytettävää välineistöä.