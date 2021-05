Rakennus on arvoltaan noin 131 miljoonaa dollaria.

Bill ja Melinda Gatesin avioero on herättänyt lukuisia kysymyksiä siitä, miten he aikovat jakaa valtavan omaisuutensa. Yksi kysymys, joka on herännyt pariskunnan avioeroilmoituksen jälkeen, on kuka saa heidän omistamansa kartanon. New York Timesin mukaan Seattlessa sijaitseva yli 6 000 neliömetrin rakennus on arvoltaan noin 131 miljoonaa dollaria.

Kartano oli rakenteilla jo vuonna 1994, kun pariskunta meni naimisiin, joten Bill Gatesilla oli kartanon alkuvaiheissa enemmän sananvaltaa kuin hänen tulevalla vaimollaan.

Fortune-aikakausilehden mukaan Melinda Gates kuvailikin kartanoa häiden jälkeen ”poikamiehen unelmaksi”, mutta ”morsiamen painajaiseksi”. Yli kymmenen vuotta myöhemmin Melinda Gates sanoi kuitenkin New York Timesin haastattelussa ”kantavansa vastuun” kartanosta, vaikka se olikin rakenteilla jo ennen kuin pari meni naimisiin.

Parin häiden jälkeen Melinda Gates palkkasikin sisustussuunnittelijan muokkaamaan kartanoa.

Kartano on tullut tunnetuksi lempinimellä Xanadu 2.0. Nimensä se sai Xanadusta, kartanosta, jossa Citizen Kane -elokuvan päähahmo asui.

Bill ja Melinda Gatesin kartano Seattlessa vuonna 2007.­

Gatesit ovat olleet hyvin tarkkoja yksityisyydestään eikä yksityiskohtia kartanosta ole vuotanut usein julkisuuteen. Vuonna 1995 New York Times kirjoitti, että tuolloin rakennuskompleksi sisälsi muun muassa kylpylän, kuntosalin ja puron, jossa ui kaloja.

Vuonna 2007 Microsoftin työntekijä kuvaili kartanon maisemointi on ”mieletön”.

Washington Postin mukaan Bill Gates kuvaili visiotaan kartanosta. Hän kirjoitti kirjassaan, että kartanon vieraan saisivat kulkukortit, joista rakennus tunnistaisi vieraan ja säätäisi muun muassa valoja, lämmitystä ja musiikkia vieraan mieltymysten mukaisiksi.

Miten pariskunnan jättimäinen omaisuus jaetaan?

Toinen avioeron jälkeen herännyt kysymys on, miten pariskunnan jättimäinen omaisuus jaetaan. Bloombergin mukaan pariskunnan omaisuuden arvo on 145 miljardia dollaria.

Gatesien omaisuus koostuu muun muassa osakkeista ja kiinteistöistä. Yhdysvalloissa on arvioitu, että Gatesit ovat saaneet suurimman osan omaisuudestaan.

– Eivät he muuten tekisi tällaista ilmoitusta, avioerojuristi Jacqueline Newman arvioi Bloombergille.

Gatesien talo on yksi maailman arvokkaimmista.­

He omistavat myös yhdessä yhden maailman suurimmista hyväntekeväisyyssäätiöistä, Bill ja Melinda Gatesin säätiön. Bloombergin mukaan säätiö oli lahjoittanut vuoden 2019 loppuun mennessä yhteensä 55 miljardia dollaria. Säätiö on lahjoittanut rahaa muun muassa tartuntatautien ehkäisemiseen, ilmastonmuutoksen torjumiseen ja maatalouden kehittämiseen.

Suomessa säätiö on lahjoittanut rahaa ainakin Helsingin kaupunginkirjastolle ja Kansanterveyslaitokselle (KTL). Säätiö myönsi kirjastolle Access to Learning -palkinnon ja miljoona dollaria internetin varhaisesta tarjoamisesta asiakaskäyttöön vuonna 2000. KTL sai tukea tukea pneumokokkitutkimukseen vuonna 2005.

Avioeroilmoituksen jälkeen säätiö kertoi, että pariskunta aikoo jatkaa yhdessä säätiön johdossa myös avioeron jälkeen.