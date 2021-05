Mistä maailman rokotetuimman valtion korona­ryöpsähdys johtuu? Mika Rämet: ”Epidemiassa on aina omat kulkunsa”

Kiinalaiset rokotevalmisteet eivät välttämättä suojaa koronavirustaudin lieviltä tautimuodoilta yhtä tehokkaasti kuin esimerkiksi Pfizerin rokote, huomauttaa Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Intian valtamerellä sijaitseva Seychellien saarivaltiossa on todettu yllättävä piikki koronavirustapauksissa, vaikka maan väestöstä ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut jo 70 prosenttia ja kummankin annoksen jopa 61 prosenttia kansasta. Seychellit onkin tällä hetkellä maailman koronavirusta vastaan rokotetuin maa.

Maassa todettiin kuitenkin huhti-toukokuun vaihteessa lähes 500 uutta koronatartuntaan vain kolmen päivän sisällä. Noin 100 000 asukkaan valtiossa on tällä hetkellä noin 1 000 todettua koronatapausta.

Piikki tartuntamäärissä on johtanut siihen, että maa on kiristänyt koronarajoituksiaan sulkemalla koulut ja urheilutoiminnan kahdeksi viikoksi. Tämä lisäksi ravintoloiden, baarien ja liikkeiden aukioloaikoja supistettiin ja joukkotapahtumat kiellettiin.

Seychelleillä on rokotettu kiinalaisvalmisteisella Sinopharm-rokotteella sekä Covishield-rokoteella, joka on Intiassa lisenssillä valmistettava versio AstraZenecan koronarokotteesta.

Tartuntojen saaneiden oireiden vakavuudesta ei ole tarkkaa tietoa, ja jos vakavilta taudeilta vältytään, voidaan rokotteiden silti katsoa toimivan.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet muistuttaa, että kiinalaisvalmisteisilla rokotteilla on heikompi suojateho kuin esimerkiksi Biontech-Pfizerin rokotteella.

– Mutta suoja vaikeaa tautimuotoa vastaan on ollut näillä erilaisilla kiinalaisvalmisteilla hyvä. Lievää tautimuotoa kohtaan lukuarvoissa on ollut sitten eroja, eikä niissä päästä yhtä korkeisiin lukuarvoihin kuin Pfizerilla tai Modernalla. Tämä voi olla yksi selitys miksi sinne on tullut tuollainen vain osittainen suoja, Rämet kertoo.

Hän huomauttaa, että Yhdysvaltojen, Britannian ja Israelin kaltaisissa maissa, joissa myös rokotekattavuus alkaa olla suurta, ovat kaikki tautitapaukset kääntyneet selvään laskuun.

70 prosentin rokotekattavuutta on pidetty niin sanotun laumasuojan rajapyykkinä, mutta Rämet muistuttaa, ettei todelliselle suojalle voida sanoa tarkkaa lukua.

– 70 prosenttia on hyvä tavoite, mutta kyllä me tähtäämme korkeampaan lukuun. Tavoitetta hillitsee se, ettei meillä ole vielä rokotteita alle 16-vuotiaille, hän sanoo.

Rämet lisää, että laumasuojaan vaikuttaa muun muassa kuinka paljon tautia on sairastettu väestössä, kuinka tehokkaalla rokotteella rokotetaan sekä ylipäätään minkälainen käyttäytymismalli ihmisillä on.

– Eli kuinka tiiviisti ollaan tekemisissä. Tauti tarttuu herkästi, jos tapana on antaa poskisuudelmia. Suomalaisethan luontaisesti pitävät vähän enemmän etäisyyttä muihin ihmisiin. Tällainen vaikuttaa, ja epidemiassa on aina omat kulkunsa.

Esimerkkinä mielenkiintoisena epidemiankulusta hän pitää Etelä-Afrikan tämän hetkistä tartuntakäyrää. Siellä tartuntamäärät ovat laskeneet ilman, että rokotuskampanja olisi edennyt merkittävästi. Epidemia kulkee omia reittejään, ja näihin voi vaikuttaa esimerkiksi sää.

– Epidemialla on oma kulkunsa, kuten täälläkin huomattiin viime keväänä ja kesänä kun tapaukset hiipuivat.

Suojaan vaikuttaa myös se, kuinka herkästi tauti tarttuu. Mitä herkemmin tarttuva virusmuoto, sitä korkeampaa laumasuojaa tarvitaan. Turismista riippuvaiselle Seychelleille on voinut kulkeutua herkästi tarttuvia variantteja.

Muita koronaryöpsähdykseen vaikuttavia seikkoja voivat olla liika rentoutuminen heti rokotuksen saatua. Esimerkiksi kasvomaskeista ei kannata heti luopua ja edes pieniä turvaetäisyyksiä tulee noudattaa, kunnes tauti saadaan täysin kuriin.

Seychellien yllättävän tartuntapiikin ei Rämetin mukaan tarvitse huolestuttaa suomalaisia jo senkin takia, että täällä käytetään eri rokotteita. Hän huomauttaa myös, että rokotteet kehittyvät jatkuvasti ja kenties ensi vuonna markkinoille voi tulla uuden sukupolven koronarokote, joka antaa entistä parempaa suojaa jopa vaikeita variantteja vastaan.

– Hyvä muistaa myös, että laumasuoja ei suojaa yksilöä, eli jos menet nyt rokottamattomana vaikka sinne Seychelleille ja tapaat sattumalta tartunnan saaneen, niin ei se laumasuoja silloin suojaa. Pointti on, että kaikkien kannattaa ottaa rokote, ei tämä tauti muuten katoa.