Puoli vuotta vaalien jälkeen on selvää, että Donald Trumpin loukattu itsetunto hallitsee edelleen republikaanista puoluetta, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Politico julkaisi muutama viikko Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen artikkelin, jossa kuvailtiin kuinka republikaanit yrittivät kääntää Michiganin vaalituloksen Donald Trumpin hyväksi – huolimatta siitä, että Trump hävisi osavaltiossa selvästi Joe Bidenille.

Artikkelissa asiaa kommentoi myös Michiganin republikaanisen puolueen toiminnanjohtaja Jason Cabel Roe, joka myönsi Trumpin hävinneen.

– Vaaleissa ei tapahtunut vilppiä, hän mokasi ne itse, Roe sanoi.

Roe on sittemmin saanut huomata, että totuuden puhuminen tietyistä asioista on republikaanisessa puolueessa paha virhe. Michiganilainen puolueaktiivi Debra Ell on käynnistänyt kampanjan, jonka tavoitteena on hankkia Roelle potkut.

– Luulen, että puhun monien puolesta, kun sanon että Trump ei ole itse asiassa koskaan ollut väärässä, joten olemme oppineet luottamaan, että kun hän sanoo jotain, hän ei vain höpise jotain, mikä on väärin ja vailla todisteita, Ell sanoi Washington Postille – ilmeisen tosissaan.

Trumpin arvostelemisella on seurauksensa

Kyse ei ole yksittäistapauksesta. Republikaanisen puolueen poliitikot ja työntekijät ympäri Yhdysvaltojen ovat saaneet kokea, että Trumpin arvostelemisella on seurauksensa.

Senaattori Mitt Romney joutui kuuntelemaan viikonloppuna buuauksia ja solvauksia kotiosavaltiossaan Utahissa republikaanisen puolueen kokouksessa.

Puoluetoverit haluavat erottaa edustajainhuoneen kolmanneksi arvovaltaisimman republikaanin Liz Cheneyn johtoasemastaan.

Sekä Romney että Cheney katsoivat Trumpin syyllistyneen virkarikokseen Capitol-kukkulan mellakan yhteydessä. He ovat jatkaneet entisen presidentin arvostelua ja todenneet vaalien sujuneen reilusti.

Monet muut Trumpia arvostelleet republikaanit ovat vetäneet mölyt takaisin mahaansa. Edustajainhuoneen ryhmänjohtaja Kevin McCarthy näyttää aktiivisesti unohtaneen kuinka hän riiteli Trumpin kanssa kongressin valtauksen aikana. Trumpin kanssa välirikkoon ajautunut varapresidentti Mike Pence puhui hiljattain hänestä lämpimästi.

Puolueesta tuli henkilökultti

Puoli vuotta vaalien jälkeen on selvää, että Trumpin loukattu itsetunto hallitsee edelleen republikaanista puoluetta. Koska Trump ei voi myöntää tappiotaan, eivät siihen usko myöskään puolueen ydinkannattajat. Republikaanien äänestäjistä 70 prosenttia luulee edelleen, ettei Biden ole vaalien oikea voittaja.

Mitään todisteita laajamittaisesta vilpistä ei edelleenkään ole osoitettu. Yritys on kyllä kova.

Arizonassa republikaanit määräsivät presidentinvaalien äänet laskettavaksi vielä kerran uudelleen, vaikka aikaisemmat tarkistuslaskennat osoittivat kaiken sujuneen ilman mitään ongelmia. Nyt ääniä laskee yritys, jonka toimitusjohtaja on levittänyt Trumpin väitteitä vilpistä. Laskenta ei voi vaalitulosta enää muuttaa, mutta potentiaali epäluulon kylvämiseen on suuri.

On mahdollista, että Trumpin pakkomielle ajaa republikaanisen puolueen jälleen tappioon ensi vuoden välivaaleissa. Bidenin toimet presidenttinä ovat suosittuja, eikä republikaaninen puolue ole edes pyrkinyt vastaamaan niihin argumentoimalla poliittisten vaihtoehtojen puolesta.

Trumpin aikana republikaaninen puolue alkoi muistuttaa henkilökulttia. Viime vuoden puoluekokouksessa ei edes kirjattu ohjelmaa. Trumpilta mitään visioita on turha odottaa. Hän on keskittynyt presidenttikautensa jälkeen kampittamaan itseään arvostelleita republikaaneja ja tukemaan lojaaliuttaan vannovia puoluetovereita.

Iso valhe ja pienet valheet

Poliittisen argumentoinnin sijaan näkyvimmät republikaanit pyrkivät lietsomaan vihaa demokraatteja kohtaan. Iso valhe vaalivilpistä saa jatkuvasti rinnalleen uusia pieniä valheita, joihin konservatiivimedia ja republikaanipoliitikot tarttuvat.

Bidenin väitettiin rajoittavan lihansyöntiä 90 prosentilla ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Todellisuudessa eräässä viime vuonna julkaistussa Michiganin yliopiston tutkimuksessa oli laskettu, millainen vaikutus kasvihuonepäästöihin lihansyönnin vähentämisellä olisi. Bidenilla ei ollut asian kanssa mitään tekemistä.

Valtion väitettiin jakavan kaikille Meksikosta saapuville siirtolaislapsille varapresidentti Kamala Harrisin kirjoittaman lastenkirjan. Todellisuudessa yksi lapsi oli saanut kirjan lahjoituksena yksityiseltä kansalaiselta Los Angelesissa. Harrisilla ei ollut asian kanssa mitään tekemistä.

Tekaistut kohut pitävät republikaaniäänestäjät vihaisina. Vain 44 prosenttia heistä oli maaliskuun alussa tietoisia siitä, että kongressi oli juuri hyväksynyt 1,9 biljoonan dollarin elvytyspaketin. Sen sijaan 48 prosenttia republikaaneista oli kuullut, että eräs kirjankustantamo oli lakannut painamasta muutamaa vanhaa lastenkirjaa niiden rasistiseksi katsottujen sisältöjen takia.

Tämäkin asia kääntyi konservatiivimediassa liberaalien, demokraattien ja jopa Bidenin syyksi.

Tämä on republikaanien linja ainakin lähitulevaisuudessa. Sitä voi kutsua trumpismiksi, ja se uhkaa puolueen tulevaisuutta. Vaikka ydinkannattajat uskovat sekä isoihin että pieniin valheisiin, osa republikaanien äänestäjistä on meuhkaamiseen jo väsynyt. Jos pienikin osa heistä vaihtaa demokraatteihin tai jättää äänestämättä, republikaanien on vaikea vallata enemmistöä edustajainhuoneessa tai senaatissa.

Vihan voimalla vaaleihin

Yhdysvalloissa on miljoonia kansalaisia, jotka poliitikot unohtivat vuosituhannen taitteessa. Kärsimys syrjäseuduilla ja rakennemuutoksen kurjistamissa kaupungeissa on todellista.

Trump onnistui kanavoimaan tämän kansanosan vihan ja pettymyksen yhden kerran vaalivoitoksi. Presidenttinä Trump antoi yrityksille ja suurituloisille valtavat veronalennukset, leikkasi sääntelyä ja nimitti liudan konservatiivisia tuomareita.

Vaalien jälkeen republikaaneilta ei ole kuultu merkittäviä uusia avauksia. Niin pitkään kuin Trump pitää puoluetta otteessaan, niitä tuskin kuullaankaan.

Oppositiolla on välivaaleissa perinteisesti etulyöntiasema. Ensi vuonna nähdään, riittävätkö viha ja valheet vaalivoittoon, kun demokraattien argumentteina ovat kasvava talous ja koronaviruksen saaminen kuriin.

Veikkauksia otetaan vastaan.