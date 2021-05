Seychellien väestöä on rokotettu tammikuusta lähtien Arabiemiraattien lahjoittamilla kiinalaisrokotteilla sekä Intiassa lisenssillä valmistettavalla AstraZeneca-rokotteen versiolla.

Seychellien saarivaltio on taloudellisesti riippuvainen turismista. Arkistokuvassa yksi pääkaupunki Victorian lähellä sijaitsevista hiekkarannoista.­

Intian valtamerellä sijaitseva Seychellien saarivaltio joutuu yllättäen jälleen turvautumaan koronarajoituksiin siitä huolimatta, että se on tilastojen mukaan tällä hetkellä maailman rokotetuin maa.

Seychellien noin 100 000:sta asukkaasta ensimmäisen koronarokoteannoksensa on saanut jo 70 prosenttia ja kummankin annoksen peräti 61 prosenttia, käy ilmi muun muassa New York Timesin ylläpitämästä rokoteseurannasta. Kakkosena listalla on toinen väestöään ripeästi rokottanut maa, Israel.

BBC:n mukaan Seychelleillä todettiin yllättäen huhti-toukokuun vaihteessa kolmen päivän kuluessa lähes 500 uutta koronatartuntaa. Tällä hetkellä saarivaltiossa on noin 1 000 aktiivista koronatapausta.

Paikallisen median mukaan kolmasosa aktiivisista koronatapauksista on todettu molemmat rokoteannoksensa saaneilla eli täysin rokotetuilla henkilöillä. Loput kaksi kolmasosaa tapauksista koskee joko yhden rokoteannoksen saaneita tai kokonaan rokottamattomia ihmisiä.

Epidemiapiikki on johtanut jo koulujen ja urheilutoiminnan sulkemiseen kahdeksi viikoksi. Ravintoloiden, baarien ja liikkeiden aukioloaikoja on supistettu ja joukkotapahtumia on kielletty.

Käänne on turismista riippuvaiselle maalle ikävä takaisku. Seychellit ehti jo maaliskuun lopulla avata ovensa kaikille rokotetuille ulkomaalaisille turisteille, mikäli nämä esittävät tullessaan tuoreen todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta.

Bloombergin mukaan Seychellien viranomaiset eivät tiistaina järjestämässään lehdistötilaisuudessa avanneet sen yksityiskohtaisemmin epidemiapiikin taustalta mahdollisesti löytyviä syitä, mutta he epäilivät sen johtuvan ainakin osittain pääsiäiseen liittyvistä juhlista sekä ihmisten herpaantumisesta varotoimien suhteen.

– Huolimatta kaikista poikkeuksellisista toimista, joihin olemme ryhtyneet, covid-19-tilanne on maassamme juuri nyt kriittinen. Viime viikolla raportoitiin joka päivä monia uusia tapauksia, Seychellien terveysministeri Peggy Vidot sanoi lehdistötilaisuudessa.

Seychelleillä huhtikuun 12. päivään mennessä annetuista rokoteannoksista 59 prosenttia on ollut Arabiemiraattien maalle lahjoittamaa, kiinalaisvalmisteista Sinopharm-rokotetta, Bloomberg kertoo. Loput annoksista ovat olleet Covishield-rokotetta, joka on Intiassa lisenssillä valmistettava versio AstraZenecan koronarokotteesta.

BBC:n mukaan Kiinassa ja Arabiemiraateissa tehdyissä tutkimuksissa Sinopharm-rokotteen tehoksi saatiin 79–86 prosenttia. Huhtikuussa Kiinan johtaviin terveysviranomaisiin kuuluva Gao Fu kuvaili maassa valmistettujen rokotteiden tehoa heikoksi ja kertoi, että Kiina harkitsi rokotteiden sekoittamista keskenään niiden tehon lisäämiseksi.

Myöhemmin Gao kuitenkin veti kiinalaisittain harvinaisina pidetyt sanansa takaisin ja sanoi, että hänen puheitaan oli tulkittu väärin.