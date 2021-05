Korona leviää Mount Everestillä, kiipeilijät huolissaan – "Minulla ei ollut mitään käsitystä, minne lensin"

Vuorikiipeilijöiden mukaan virustartuntoja on huomattavasti enemmän kuin mitä julkisuuteen on kerrottu.

Nepalissa maailman korkeimman vuoren Mount Everestin perusleirissä olevat kiipeilijät ja työntekijät ovat kertoneet yhä useammista vuorikiipeilijöistä, joilla on koronaviruksen aiheuttaman taudin oireita. Samalla myös positiiviset testitulokset ovat lisääntyneet. Huolena on vakava tartuntarypäs, BBC uutisoi.

Perusleirin työntekijöiden mukaan heille on tullut tieto 17 vahvistetusta tartunnasta sairaaloista Kathmandussa, jonne useita vuorikiipeilijöitä on lähetetty sekä perusleiristä että ylemmistä leireistä hoidettavaksi.

Kathmandussa toimiva yksityissairaala puolestaan vahvisti, että potilailla oli todettu koronavirustartunta sen jälkeen, kun he olivat palanneet Mount Everestin perusleiristä.

Nepalin hallitus on kiistänyt olevansa tietoinen koronatapauksista Everestillä.

Konkarikiipeilijä Alan Arnette kertoi The Guardianille uskovansa, että koronavirusta oli jo Everestillä.

– On selvää, että koronavirusta on tai on ollut Everestin perusleirillä. Ainakin on selvää, että ihmiset, joilla oli se siellä, vietiin Kathmanduun, jossa he saivat positiivisen testituloksen ja saavat hoitoa. On myös selvää, että Nepalissa on suuri piikki uusien tartuntojen määrässä ja se on mennyt jälleen koronasulkuun.

Kiipeilijät ovat sosiaalisessa mediassa kertoneet tilanteesta perusleirissä. Jotkut ovat väittäneet, että tautitapauksia olisi jopa 30, vaikka Nepalin vuorikiipeilyjärjestö on myöntänyt ainoastaan neljä tartuntaa: kolme kiipeilijöillä ja yksi oppaalla.

Yhdysvalloissa asuva kiipeilijä Gina Marie Han-Lee kertoi Facebookissa huhtikuun lopussa lähteneensä helikopterilla perusleiristä vain yhden päivän jälkeen.

– Kun olin sairaalassa (Kathmandussa), koronavirustesti vahvisti tartunnan ja minulla todettiin keuhkokuume. Olen ollut neljä yötä teho-osastolla, Han-Lee kirjoitti.

– Covid-tilanne perusleirissä on täysi paskamyrsky. Minulla ei ollut mitään käsitystä, minne lensin.

Brittikiipeilijä Steve Harris evakuoitiin perusleiristä huhtikuun lopussa, kun hänellä todettiin vuoristotautiin liittyvä keuhkoödeema. Harris kertoi myöhemmin Daily Mailille, että vietettyään neljä päivää Namche Bazaarissa toipumassa, hänet siirrettiin sairaalaan Kathmandussa. Siellä hänellä todettiin koronavirustartunta ja keuhkokuume. Mies kertoi viettäneensä viikon tehohoidossa.

– Sosiaalista etäisyyttä ja kasvomaskien käyttöä ei valvottu, Harris kertoi perusleirin olosuhteista.

Nepalissa on todettu yhteensä yli 350 000 koronavirustartuntaa ja yli 3400 virukseen liittyvää kuolemaa. Viime päivinä sekä uusien tartuntojen että kuolemien määrä on ollut nousussa.