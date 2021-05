Trump käynnisti uuden viestintäkanavan – päivityksiä voi jakaa myös someen

Donald Trumpin lausuntoja voi nyt jälleen jakaa sosiaalisessa mediassa, vaikka ex-presidentti on estetty Twitterissä pysyvästi. Facebook ilmoittaa myöhemmin tänään, pysyykö Trumpin panna voimassa.

Entinen presidentti Donald Trump on tehnyt eräänlaisen paluun internet-maailmaan.­

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on tehnyt paluun internet-maailmassa sen jälkeen, kun hänen tilinsä poistettiin sosiaalisen median palveluista kuten Facebookista ja Twitteristä. Trumpin uusi aluevaltaus on eräänlainen blogi, jonka otsikko on suomeksi ”Donald J. Trumpin pöydältä.”

Trumpin tilit suljettiin tammikuussa Capitolin valtauksen jälkeen. Trumpia on syytetty mellakoitsijoiden yllyttämisestä ja tapahtumista nostettiin virkasyyte silloista presidenttiä vastaan. Valtakunnanoikeutena toiminut senaatti vapautti kuitenkin presidentin, jonka virkakausi oli jo ehtinyt päättyä, syytteestä.

Facebookin on määrä ilmoittaa myöhemmin tänään, voiko Trump palata Facebookiin ja yhtiön omistamaan Instagramiin, BBC kertoo. Twitter on estänyt Trumpin pysyvästi.

Trumpin avustaja Jason Miller paljasti Fox Newsin haastattelussa maaliskuun lopussa, että Trump ”tekee paluun sosiaaliseen mediaan kahdessa tai kolmessa kuukaudessa” ja entisen presidentin oma alusta tulee ”uudelleen määrittelemään pelin” ja houkuttelemaan ”kymmeniä miljoonia käyttäjiä”.

Miller kuitenkin twiittasi tiistaina, ettei Trumpin sivu ollut aiemmin hehkutettu sosiaalisen median alusta vaan siellä julkaistaan Trumpin tuoreimmat lausunnot ja kohokohtia hänen virkakaudelta presidenttinä. Millerin mukaan sosiaalisen median alustasta tiedotetaan myöhemmin.

Sivustolla on julkaistu Trumpin tiedotteita, jotka on aiemmin lähetetty sähköpostitse. Useissa julkaisuissa toistetaan Trumpin perättömiä väitteitä vaalivilpistä.

Vaikka Trump ei ole enää Twitterissä, hänen sivustonsa julkaisuja voi kuitenkin jakaa somessa.

– Yleisesti ottaen sisällön jakaminen verkkosivustolta, johon viitataan, on sallittua niin kauan kuin materiaali ei muuten riko Twitterin sääntöjä, Twitterin edustaja kertoi BBC:lle.