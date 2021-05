Britanniassa aiotaan antaa tehosterokotteita yli 50-vuotiaille jo syksyllä – punnittavana kaksi vaihtoehtoa

The Timesin mukaan tehosteannosta pidetään tarpeellisina vain yli 50-vuotiaille ja riskiryhmille.

Britanniassa aiotaan tarjota kolmatta koronavirusrokotetta kaikille yli 50-vuotiaille syksyllä, The Times uutisoi. Lehden mukaan vaihtoehtoja tehosteannoksen toteuttamiseksi on kaksi ja molempien kohdalla testit ovat käynnissä.

Ensimmäinen vaihtoehto on, että tehosteannos on uusia koronavirusvariantteja varten muunnettu rokote.

Toinen vaihtoehto on, että tehosteannos on joku niistä rokotteista, jotka ovat jo käytössä. Kyseiset rokotteet, Pfizerin ja BioNTechin, Oxfordin ja AstraZenecan ja Modernan, toimivat niin sanottua brittivarianttia vastaan, mutta esimerkiksi Etelä-Afrikan varianttia vastaan niiden suoja on heikompi.

Tutkijat kuitenkin odottavat, että tehosteannos antaisi niin paljon vasta-aineita, että se riittäisi suojaamaan myös uusilta muunnoksilta. The Timesin mukaan tehosteannos käytössä olevien rokotteiden kohdalla on kuitenkin tehokkaampi, jos se on toinen rokote kuin se, jonka henkilö on jo saanut.

Tehosteannosta pidetään tarpeellisena vain yli 50-vuotiaiden ja riskiryhmien kohdalla. Mikäli tämä rokotuskampanja alkaa syyskuussa, sen odotetaan olevan valmis joulukuussa.

BBC:n mukaan Britannia on tilannut ylimääräiset 60 miljoonaa annosta Pfizerin ja BioNTechin rokotetta ja näitä sanotaan käytettävän muiden rokotteiden kanssa tehosterokotteina. Brittihallitus on myös ilmoittanut sopimuksesta CureVacin kanssa, jossa kehitetään rokotteita uusia variantteja vastaan. Lisäksi Britannia on luvannut yhteensä reilu 48 miljoonaa puntaa (yli 55 miljoonaa euroa) testikapasiteetin ja rokotevalmistuksen tehostamiseksi.

Tehosterokotuskampanjassa voidaan käyttää päivitettyjä ja uusia rokotteita.

– Uusi variantti, joka voi väistää nykyisiä rokotteita, on suurin uhka kolmannelle aallolle, Britannian terveysturvallisuusviraston johtaja Jenny Harries kertoo.

Tartuntatautien asiantuntija, professori Neil Ferguson, joka istuu hallitusta neuvovassa asiantuntijaryhmässä, piti uusia variantteja suurimpana uhkana Britannian saavutuksille pandemiassa.

– Pahimmassa tapauksessa, jos meillä ilmestyy uusi, rokotteita väistävä variantti esimerkiksi loppukesästä tai varhain syksyllä, voi olla tarpeen tuoda takaisin joitain näitä toimia (joita puretaan) ainakin väliaikaisesti, kunnes voimme tehostaa ihmisten immuniteettia.

Fergusonin mukaan tämä skenaario ei ollut kuitenkaan todennäköinen ja Britannia on matkalla ulos pandemiasta.