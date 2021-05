Paavi vaatii tiukempaa sääntelyä finanssimarkkinoille – ”Tämä tilanne on kestämätön ja vaarallinen”

Paavi Franciscuksen mukaan maailman köyhät joutuvat nykytilanteessa kärsimään nykyjärjestelmän ”tuskallisista seurauksista”.

Paavi Franciscus vaatii tiukempaa sääntelyä finanssimarkkinoille sekä oikeudenmukaisempaa talouspolitiikkaa. Vaatimuksensa hän esitti Twitterissä tiistaina julkaistussa videoviestissä.

– Reaalitalous, se joka luo työtä, on kriisissä. Kuinka monet ovatkaan nyt työttöminä! Mutta finanssimarkkinat eivät ole koskaan olleet yhtä paisuneet kuin ne ovat nyt, argentiinalaissyntyinen Paavi aloittaa videolla espanjankielisen puheenvuoronsa.

Paavin mukaan finanssimarkkinoiden maailma on ajautunut kauas tavallisten ihmisten elämästä.

– Jos finanssimarkkinoita ei säädellä, niistä tulee pelkkää spekulaatiota, jota ajavat useat erilaiset rahapolitiikat. Tämä tilanne on kestämätön. Ja se on vaarallinen, Paavi sanoo.

Paavi Franciscuksen englanniksi tekstitetty videoviesti on nähtävissä kokonaan alla:

Paavin mukaan finanssimarkkinoilla tapahtuvaa spekulaatiota olisi ”säädeltävä huolellisesti”, jotta maailman köyhät eivät joutuisi kärsimään ”järjestelmän tuskallisista seurauksista”.

Hän painotti kuitenkin, että finanssimarkkinat voivat olla instrumentti, jonka tarkoitus on palvella ihmisiä.

– Meillä on vielä aikaa käynnistää globaali muutosprosessi erilaisen talouden harjoittamiseksi. Sellaisen, joka on oikeudenmukaisempi, inklusiivisempi ja kestävämpi – eikä jätä ketään jälkeen Me pystymme siihen, Franciscus sanoo.

Paavi kannusti kuulijoitaan myös rukoilemaan sen puolesta, että finanssimarkkinoista vastaavat työskentelisivät yhdessä hallitusten kanssa, jotta markkinoiden sääntelyä saataisiin luoduksi ja ihmisiä voitaisiin suojella niiden vaaroilta.

Paavi Franciscus on jo aiemmin useaan otteeseen korostanut lausunnoissaan näkemyksiään, joiden mukaan esimerkiksi maailman sosiaalinen epätasa-arvo on yksi osoitus kapitalismin epäonnistumisesta.