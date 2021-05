Suurratsia paransi Al-Holin leirin turvallisuutta – amerikkalaiskenraali varoittaa uudesta Isis-taistelijoiden sukupolvesta

Murhien määrä Koillis-Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä on romahtanut maaliskuun lopun jälkeen. Uudeksi uhaksi on noussut koronavirus.

Al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa on tiettävästi edelleen puolisenkymmentä suomalaisnaista, joilla on mukanaan toistakymmentä lasta.­

Yhdysvaltojen tukemat kurdijohtoiset joukot pidättivät ainakin 125 ihmistä Koillis-Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä maaliskuun lopussa suoritetun viisipäiväisen ”puhdistusoperaation” yhteydessä. Pidätettyjä epäillään osallisuudesta leirillä tehtyihin murhiin sekä ääri-ideologian levittämisestä.

Uutistoimisto AP:n mukaan vaarallisista olosuhteistaan tunnetun leirin turvallisuustilanne näyttää parantuneen operaation jälkeen, sillä sittemmin alueella on raportoitu tapahtuneeksi ainoastaan yksi murha ja yksi murhan yritys. Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan operaatiota edeltäneinä tämän vuoden ensimmäisinä kuukausina leirillä oli ehditty murhata jo 40 ihmistä.

– Turvallisuuskampanja ja humanitäärinen kampanja onnistuivat noin 85-prosenttisesti, ja ne ovat vähentäneet rikollisuutta sekä tuoneet mukanaan vakautta ja turvallisuutta, al-Holin leirin hallintoviranomainen Jaber Mustafa kertoi AP:lle maanantaina.

Mustafan mukaan myös avustusjärjestöt ovat hiljattain päässeet jatkamaan aiemmin keskeytynyttä työtään ylikansoitetulla leirillä.

Valtaosa Al-Holilla elävistä reilusta 60 000:sta ihmisestä on syyrialaisia ja irakilaisia, mutta joukossa on myös tuhansia terroristijärjestö Isisin ”kalifaattia” aikanaan rakentamaan lähteneitä ulkomaalaisia. Viimeisimpien tietojen mukaan leirillä on edelleen myös puolisenkymmentä suomalaista naista, joilla on mukanaan toistakymmentä lasta.

AP:n mukaan yhä suuremmaksi huolenaiheeksi tiiviisti asutetulla al-Holilla on noussut viime aikoina koronavirus, jonka kerrotaan aiheuttaneen ainakin kahden ihmisen kuoleman viime viikkoina. Tartunta on löydetty 19:ltä ihmiseltä, jotka on eristetty nyt muista.

– Suurin osa asukkaista on lapsia ja naisia, jotka liikkuvat paljon teltasta toiseen, Mustafa kuvaili huolta herättäviä olosuhteita.

Ulkomaat ovat olleet haluttomia palauttamaan al-Holilla ja muilla vastaavilla leireillä olevia kansalaisiaan kotimaihinsa siitä huolimatta, että kurdihallinto on jo pitkään varoittanut al-Holin toimivan vaarallisen ääriajattelun kasvualustana.

Viimeksi asiasta varoitti viime viikolla Yhdysvaltojen joukkoja Lähi-idässä johtava kenraali Kenneth McKenzie. Hänen mukaansa al-Holilla ja muilla vastaavilla kurdijoukkojen Syyriassa hallinnoimilla leireillä kasvaa pian Isis-taistelijoiden uusi sukupolvi, elleivät ulkomaat kotiuta niiltä omia kansalaisiaan.

– Näitä lapsia radikalisoidaan erityisesti. Ellemme löydä keinoja, joilla heidät voidaan kotiuttaa, integroida uudelleen sekä deradikalisoida, annamme itsellemme lahjaksi taistelijoita 5–7 vuoden kuluttua. Ja tämä on syvä ongelma, McKenzie sanoi American Enterprise Institute -ajatushautomon virtuaalisessa tilaisuudessa muun muassa uutissivusto Al-Monitorin mukaan.