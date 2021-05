Euroopan lääkevirasto (EMA) aloittaa kiinalaisen Sinovac-yhtiön koronarokotteen arvioinnin.

EMA:n mukaan yhtiö ei ole vielä virallisesti hakenut myyntilupaa rokotteelleen. Virasto ottaa kuitenkin jatkossa arvioitavakseen tutkimustuloksia rokotteesta sitä mukaa kun niitä on saatavilla. Tällä pyritään nopeuttamaan myyntilupaprosessia sen jälkeen, kun hakemus sitä varten on tehty EMA:lle. Hakemus voidaan tehdä vasta siinä kohtaa, kun rokotteesta on saataville riittävästi tutkimustietoa.

Sinovacin rokote hyväksyttiin käyttöön Kiinassa helmikuussa.