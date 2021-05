"Puolet henkilökunnastani kulkee paikasta toiseen täyttämässä happipulloja", sanoo paikallinen johtava lääkäri.

Intian pääkaupungissa Delhissä viranomaiset ovat pyytäneet apua puolustusvoimilta rajussa koronatilanteessa. Asiasta uutisoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja intialainen Hindustan Times.

Pääkaupungin hallinto haluaa, että puolustusvoimat pystyttäisi, operoisi ja johtaisi koronapotilaiden hoitoon tarkoitettuja keskuksia, joissa olisi noin kymmenentuhatta lisähapella varustettua sairaalapaikkaa ja tuhat teho-osastopaikkaa.

Delhin kansallisen pääkaupunkialueen varapääministeri Manish Sisodia kirjoitti Hindustan Timesin mukaan, että puolustusministeriön olisi oikea-aikaista tukea delhiläisiä. Sisodia kuvaili terveydenhuollon olevan ylikuormittunut.

Intian koronatilanne on viime viikkoina muuttunut katastrofaaliseksi. Huhtikuun aikana kirjattiin noin seitsemän miljoonaa uutta koronatartuntaa. Lähes 1,4 miljardin asukkaan Intiassa todetaan päivittäin satoja tuhansia uusia tartuntoja.

Vielä viime viikolla arvioitiin, että toisen korona-aallon huippua ei ollut edes saavutettu. Delhi on yksi kriisin keskittymistä.

Puolustusvoimat jo toimittanut lisähappea

BBC kirjoittaa, että varapääministeri on pyytänyt kiireellistä apua lisähappikuljetuksiin. Intia on jo aiemmin määrännyt puolustusvoimat toimittamaan lisähappivarantonsa sairaaloihin ja entistä puolustusvoimien lääkinnällistä henkilökuntaa on pyydetty apuun.

Delhin pääministeri on toistuvasti sanonut, että kaupungin sairaalat eivät saa riittävästi lisähappea liittovaltiolta, joka jakaa lisähappivarantoja osavaltioihin ja hallintoalueille.

Delhissä sairaalat ovatkin yrittäneet saada lisää happipulloja sosiaalisessa mediassa.

– Tämä on jokapäiväinen kamppailu, paikallista sairaalaa johtava lääkäri Gautam Singh sanoi BBC:lle.

– Puolet henkilökunnastani kulkee paikasta toiseen täyttämässä happipulloja.