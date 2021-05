Asiantuntija huolestui naapurimaiden koronatilanteesta – tämä on tilanne Venäjällä, Ruotsissa ja Virossa nyt

Naapurimaissa koronatilanne ei ole parantunut yhtä nopeasti kuin Suomessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on huolissaan naapurimaidemme koronatilanteesta. Vaikka Suomessa koronatilanne on parantunut jo hyvän aikaa, naapurimaissamme tilanne ei ole parantunut yhtä nopeasti. Huonoin tilanne on Ruotsissa.

Lehtonen sanoo, että niin kauan, kun väestöllä ei ole riittävää rokotesuojaa, on olemassa riski, että epidemia kiihtyy uudestaan.

– Realiteetti on, että joka kerta, kun korona-aallot ovat lähteneet liikkeelle, tartunnat on tuotu ulkomailta. Sekä Viro, Venäjä että Ruotsi ovat uhkia.

Rokotesuojakaan ei välttämättä riitä, vaikka Lehtonen ei ole tällä hetkellä kovin huolissaan varianteista, koska rokotteet vaikuttavat toimivan niihin hyvin. Hän on huolissaan siitä, onnistuuko Suomi jatkossa pitämään mahdolliset uudet variantit maan rajojen ulkopuolella. Tällä hetkellä erityisesti Brasilian variantti huolettaa häntä.

– Uskon, että tämän hetkisessä tilanteessa rokotesuoja riittää, mutta pitäisi varautua mahdollisuuteen, että tulee uusi variantti, joka väistää rokotesuojaa.

Nykyisiä turvallisuustoimenpiteitä Suomen rajoilla hän ei pidä riittävinä, vaan kaipaisi rajaturvallisuuteen pysyvää ja luotettavaa strategiaa, joka ottaa huomioon jo etukäteen mahdollisuuden, että uusia variantteja syntyy ja minimoi riskin taudin uudesta leviämisestä. Uusi, mahdollisesti rokotesuojaa väistävä variantti pitäisi pysäyttää jo maan rajoilla ennen kuin se pääsee leviämään Suomessa. Kyse on hänen mukaansa neljännen aallon pysäyttämisestä ja siitä, että suunnitelma olisi valmis jo etukäteen.

Rajaturvallisuuden parantamisella on hänen mielestään merkitystä sille, pystytäänkö Suomessa yhteiskunta pitämään auki ja maan sisällä toimimaan normaalisti vai tarvitaanko jälleen uusia rajoituksia. Hän muistuttaa, että koronavirus ei ole nopeasti katoamassa maailmalta.

– Ei pandemia kesän loppuun mennessä ole maailmalta mihinkään. Meillä pitäisi olla jonkinlainen ajatus, miten estämme neljännen aallon ja millaisiin toimenpiteisiin olemme valmiita.

Virossa ja Venäjällä tilanne parantunut hiukan

Suomen ja naapurimaiden tilannetta voi vertailla ilmaantuvuusluvuilla, eli vahvistettujen tartuntojen määrällä 100 000 asukasta kohden 14 edellisen vuorokauden aikana.

Suomessa ilmaantuvuusluku oli maanantaina 54,7.

Naapurimaista ainakin Viron koronatilanne helpottui huhtikuun aikana ja ilmaantuvuus on laskenut selvästi.

Ilmaantuvuusluku oli Virossa sunnuntaina 386,7. Lukema on ollut neljättä perättäistä viikkoa laskussa.

Sunnuntaina Virossa ilmoitettiin 174 uudesta koronatartunnasta.

Ihmisiä odottamassa rokotuskeskuksessa Tallinnassa.­

Viron sairaalat olivat alkukeväällä kovan paineen alla, kun sairaaloiden eteen muodostui koronapotilaita tuovien ambulanssien jonoja. Nyt sairaalapaikoista on vapautunut liki puolet ja rokotukset etenevät Suomen tahdissa. Hieman vajaa neljännes virolaisista on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.

Viron sosiaali- ja terveysministeriö huomauttaa silti Viron koronatilanteen olevan yhä vakava.

Itärajan takana Venäjällä ilmaantuvuusluvuksi on laskettu 81,8. Venäjällä ilmoitettiin maanantaina 8 489 uudesta tartunnasta, joista 2 635 Moskovassa.

Venäjän koronatilanne on tartuntalukemien perusteella hieman parantunut vuodenvaihteen huippuluvuista, mutta on useamman viime viikon ajan pysynyt samalla tasolla, vajaassa 10 000 tartunnassa per päivä.

Rokotusten suhteen Venäjällä on hidasta, sillä vasta noin 8,5 prosenttia väestöstä on saanut vähintään ensimmäisen rokotteen.

Ihmisiä rekisteröitymässä koronarokotetta varten Moskovassa.­

Heikoin tilanne on Ruotsissa

Huonoimmalta Suomen naapureista koronatilanne näyttäytyy Ruotsissa. Sunnuntaina Ruotsin ilmaantuvuusluku huiteli omilla tasoillaan ja oli 727,5.

Ruotsissa koronatartuntojen määrä ylitti keväällä jo vuodentakaiset lukemat ja hetkittäin Ruotsista löytyi pahimpia koronapesäkkeitä Euroopassa.

Tartuntakäyrä nousi yhdeksän viikon ajan kunnes taittui vasta huhtikuun puolivälissä ja on nyt jatkanut laskuaan.

Euroopassa ilmaantuvuus on kuitenkin tällä hetkellä suurinta Ruotsin lisäksi Kyproksella, Kroatiassa ja Ranskassa, huomauttaa THL.

Sunnuntaina Ruotsin ilmaantuvuusluku huiteli omilla tasoillaan ollen 727,8.­

The Economist -lehti tarkastelee koronatapauksia myös maakunnittain eräissä Euroopan maissa. Economistin listauksen perusteella pahiten korona koettelee nyt Västernorrlandin lääniä Perämeren rannikolla, Vaasaa vastapäätä. Siellä yhden viikon ilmaantuvuusluku on 543. Kronobergin läänissä Etelä-Ruotsissa luku on 515.

Suomen länsirajalla Norrbottenin läänissä lukema on 347, eli liki sama kuin Tukholmassa.

Ruotsissa vähintään ensimmäisen koronarokotteen on saanut jo yli 30 prosenttia asukkaista.