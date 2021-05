Venäjän hallituksen odotetaan päättävän pian myös siitä, saavatko ulkomaalaiset lipulliset fanit matkustaa Pietarin jalkapallon EM-kisoihin ja voisivatko suomalaisfanit saapua maahan Allegro-junalla.

Venäjän rautateiden varapääjohtaja Dmitri Pegov kertoo uutistoimisto Tassin haastattelussa olettavansa, että Allegro-liikenne saadaan jälleen kesällä jossain muodossa käyntiin Helsingin ja Pietarin välillä.

Allegro-junien kulku Suomen ja Venäjän välillä päättyi viime keväänä koronavirusrajoitusten vuoksi, kuten myös Tolstoi-junan kulkeminen Moskovaan.

Pegov kertoo keskustelleensa suomalaisten kollegojensa kanssa vastikään Allegro-liikenteen aloittamisesta.

– Kyllä, Allegro todennäköisesti palaa liikenteeseen, mutta en voi vielä kertoa päivämäärää, Pegov sanoi.

– Yritämme yhdessä Suomen rautateiden kanssa saada liikenteen käynnistymään jo kesällä edes muutamien junaparien avulla. Mutta kaikki riippuu jatkossa epidemiologisesta tilanteesta ja rokotusten edistymisestä, hän jatkoi.

Pegovin mukaan pohdinnassa ovat myös henkilökategoriat, joilla olisi oikeus käyttää Allegroa alkuvaiheessa.

– Se ei tule vielä koskemaan turisteja, vaan hallituksen erikseen määrittelemiä ryhmiä, kuten ennen kaikkea diplomaatteja ja henkilöitä, joilla on kaksoiskansalaisuus ja niin edelleen, Pegov sanoi Tassille.

Pietari isännöi kesäkuun 12. päivästä alkaen yhteensä seitsemää EM-jalkapalloturnauksen alkuvaiheen peliä, joista kaksi on Suomen Huuhkajien.­

Allegro-vuorojen aloittamiseen kohdistuu suurta kiinnostusta ja painetta myös sen takia, että Pietari isännöi miesten jalkapallon EM-kisoja kesäkuun puolivälissä.

Suomen Huuhkajien pelit Pietarissa ovat 16. ja 21. kesäkuuta, mutta ensimmäinen EM-peli Pietarissa pelataan jo 12. kesäkuuta, koska Pietari sai kolme lisäottelua Dublinin kisaisännyyden peruuntumisen vuoksi.

Pietarin kisaisännät ovat kertoneet julkisuuteen suhtautuvansa toiveikkaasti siihen, että Pietari voi ottaa vastaan EM-kisapeleihin sekä suomalaisia että muunmaalaisia faneja, joilla on lippu peleihin. IS:n tietojen mukaan Venäjän hallituksen odotetaan tekevän päätöksiä asiasta mahdollisesti jo tällä viikolla.

Venäjän hallituksella on mahdollisuus tehdä lievennyksiä nykyisin voimassa oleviin koronavirusmääräyksiin esimerkiksi niin, että maahantulo sallittaisiin niille ulkomaalaisille, joilla on lippu johonkin Pietarin EM-peliin ja lisäksi erikseen haettava niin kutsuttu Fan-id, joka korvaisi viisumin.

Allegro-junaliikenteen käynnistäminen vaatii vielä päätöksiä sekä Venäjän että Suomen viranomaisilta siitä, mille henkilöryhmille junan käyttäminen olisi aluksi sallittua ja millä ehdoin.­

VR:n Venäjän liikenteen johtaja Viktoria Hurri vahvistaa IS:lle, että Allegro-liikenteen mahdollista käynnistämistä kesällä pohditaan parhaillaan yhdessä viranomaisten kanssa.

– Käymme tosiaan vuoropuhelua viranomaisten kanssa liikenteen käynnistämiseksi kesäkuussa, mutta päätöksiä ei vielä ole, Hurri sanoi.

Hurri ei halunnut ottaa kantaa myöskään Venäjän mediassa mainittuihin henkilöryhmiin, joille Allegron käyttäminen olisi alkuvaiheessa sallittua.

– Mitään päätöksiä asiasta ei vielä ole, joten emme voi kommentoida sitä toistaiseksi.

Hurrin mukaan VR pyrkii kertomaan yksityiskohtia liikenteen aloittamisesta niin pian kuin mahdollista, sillä ihmiset odottavat jo kovasti Allegro-vuorojen paluuta.

– Kiinnostusta on paljon ja kyselyitä tulee säännöllisesti myös meille, joten toivottavasti pystymme palaamaan jo pian asiaan, kun tarvittavat linjaukset on tehty. Tiedotamme kyllä heti, kun tiedämme itse enemmän, Hurri sanoi.

Pietarin EM-pelien järjestelykomitean johtaja Aleksei Sorokin sanoi reilu viikko sitten uutistoimisto Tassille ulkomaalaisten fanien mahdollisuudesta matkustaa Venäjälle näin:

– Tämän kysymyksen ratkaiseminen on meneillään. Se kuuluu yksinomaan Venäjän hallituksen päätettävissä oleviin asioihin. Me toivomme voimassa olevien dokumenttien muuttamista (matkustussääntöjen osalta), mutta toistaiseksi siitä on ennenaikaista puhua.

Moni odottaa jo kärsimättömänä, milloin Allegro-junat pääsisivät taas liikennöimään.­

Sorokinin mukaan Pietari olisi muuten täysin valmis vastaanottamaan myös suomalaiset fanit.

– Suoraan sanoen me emme näe mitään ongelmia. Tiivis keskustelu on meneillään tietenkin Suomen viranomaisten kanssa, sillä odotettavissa on suuri määrä faneja ja meidän tekisi mieli saada tietoa liikennevälineistä, joilla he voivat tulla, Sorokin sanoi.

Pietarin EM-jalkapallon kisaisännät ovat jo vahvistaneet uutistoimisto Tassin mukaan, että jokaisessa pelissä stadionin täyttöaste saa olla koronarajoitusten mukaisesti 50 prosenttia.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa ja venäläiset kisaisännät selvittävät parhaillaan kuhunkin peliin halukkaiden määrää ja mikäli määrä ylittää 50 prosenttia, sisään päästettävät arvotaan. Samaan aikaan Pietari haluaa kuitenkin säilyttää yhä myös mahdollisuuden kasvattaa yleisömäärää, mikäli koronavirustilanne olisi kesäkuun puolivälissä olennaisesti nykyistä parempi.

Argumenty i Fakty -lehden mukaan kaikilta Pietarissa stadionille päästettäviltä katsojilta tullaan vaatimaan myös negatiivinen koronatodistus. Julkisuuteen ei ole kerrottu, voisiko tämän dokumentin korvata mahdollisesti esimerkiksi todistuksella sairastetusta koronasta tai rokotustodistuksella.

Tällä hetkellä Suomesta on mahdollista matkustaa Venäjälle helpoiten lentämällä. Finnair lentää useita vuoroja viikossa sekä Pietariin että Moskovaan. Ulkomaalaisilta matkustajilta vaaditaan Venäjän viisumin lisäksi tuore negatiivinen koronavirustodistus.