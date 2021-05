IS kysyi intialaisilta Mohinder Sharmalta, 61, ja Nivedita Joshilta, 24, minkälaiselta Intian vakava koronatilanne näyttää tavallisen kansalaisen silmin.

Huhtikuun edetessä Intiasta on virrannut maailmalle jatkuvasti yhä dramaattisempia uutisia ja kuvia maan koronavirustilanteesta. Vaikeimmassa asemassa olevissa suurissa kaupungeissa pahasta resurssipulasta kärsivät sairaalat ovat täyttyneet ääriään myöten, ovelta käännytettyjä on menehtynyt ja vainajien polttohautaus on ruuhkautunut niin, että se on jo levinnyt krematorioista puistoihin ja katujen varsille.

Perjantaina Intiassa raportoitiin 386 452 uutta koronatartuntaa sekä 3 498 virukseen liittyvää uutta kuolemaa. 1,3 miljardin väkilukuun suhteutettuna määrät eivät ole järisyttävän isoja, mutta asiantuntijat arvioivat todellisten lukemien olevan todennäköisesti 5–10 kertaa raportoituja suurempia.

Koronaan menehtyneen naisen omaiset asettivat kengät, kukkaseppeleitä sekä hedelmiä kohtaan, jossa hänet tuhkattiin delhiläisessä krematoriossa perjantaina. Esineiden asettelu on osa hautajaisrituaalia.­

Jäljessä laahaavat tällä hetkellä pahasti sekä koronatestaus että menehtyneiden kuolinsyiden virallinen toteaminen. Tämä jättää ison joukon tapauksia tilastojen ulkopuolelle.

Pandemian toinen aalto on iskenyt Intiaan valtavalla voimalla ensimmäiseen verrattuna. Reutersin laskelmien mukaan helmikuun lopulla nousuun lähteneen toisen aallon aikana eli kahdessa kuukaudessa maassa on kirjattu noin 7,7 miljoonaa tartuntaa.

Tilanteiden erilaisuutta havainnollistaa, että edellisten 7,7 miljoonan tartunnan kertyminen vei Intiassa lähes puoli vuotta. Nyt tartuntoja on rekisterissä kaikkiaan lähes 19 miljoonaa ja virukseen liittyviä kuolemia yli 208 000.

– Luulen, että ihmiset eivät uskoneet toisen aallon tulevan näin voimakkaana. He olivat liian luottavaisia sen suhteen, että virus ei tulisi enää takaisin, koska tartunnat laskivat niin hyvin ensimmäisen aallon jälkeen. He eivät ottaneet sitä vakavasti, sanoo IS:n perjantaina Intiasta puhelimitse tavoittama yrittäjä Mohinder Sharma, 61.

Muina mahdollisina syinä tilanteen nopeaan pahenemiseen Sharma pitää maassa hiljattain nähtyjä suuria joukkokokoontumisia kuten eri uskontokuntien festivaaleja ja juhlapyhiä sekä Delhin alueella nähtyjä maanviljelijöiden protesteja.

Sharma asuu puolisoineen Haryanan osavaltiossa sijaitsevassa Karnalin kaupungissa, josta pääkaupunki Delhiin on matkaa noin 130 kilometriä etelän suuntaan. Perheen aikuiset tyttäret asuvat kumpikin Etelä-Intiassa Karnatakan osavaltiossa sijaitsevassa Bengalurun suurkaupungissa.

Karnalissa asukkaita on lähemmäs 300 000, joten intialaisessa mittakaavassa kyse on pikkukaupungista.

Sharma itse kertoo pysyneensä läheisineen terveenä. Karnalin koronavirustilannetta seuraavan verkkosivuston mukaan kaupungissa on kuluneen viikon aikana todettu uusia tartuntoja noin 500–700 vuorokaudessa, kun helmikuun lopulla ne laskettiin vielä kymmenissä.

Ennen pandemiaa Karnalin vihannestorilla riitti kuhinaa. Arkistokuva maaliskuulta 2010.­

Positiivisten tulosten osuus kaikista tehdyistä koronatesteistä kertoo joidenkin arvioiden mukaan todellisesta tautitilanteesta tartunta- tai ilmaantuvuuslukuja realistisemmin. Karnalissa positiivisen tuloksen saa seurantasivuston mukaan näinä päivinä reilu neljännes testatuista.

Karnalin arjessa vakava koronatilanne ei kuitenkaan Sharman mukaan liiemmin näy. Suurin osa kaupoista on auki ja ihmiset elävät arkeaan käymällä töissä kuten tavallisestikin.

– Ihmiset ottavat tilanteen rennosti. Täällä Karnalissa ei pelätä paljoa, mutta sosiaalisessa mediassa liikkuu kaikenlaista, ja se herättää joissakin paniikkia.

Myös Sharman omat rutiinit ovat melko lailla entisellään. Hän kertoo käyvänsä päivittäin normaalisti töissä polkupyöräliikkeessään.

– Tilanne on pahin Delhissä ja Maharashtran osavaltiossa. Ongelmia siellä ovat ihmisten paniikki, rokotteiden, hapen ja muiden tarvikkeiden puute.

Intiaan on viime päivinä lähetetty tarvikeapua eri puolilta maailmaa. Delhissä Indira Gandhin kansainvälisellä lentokentällä purettuun perjantaina Yhdysvalloista tullutta lähetystä, joka sisälsi muun muassa happipulloja.­

Karnalin sairaaloissa tilaa on tähän mennessä riittänyt, mutta Sharman mukaan kaupungin sairaalapaikkoja ovat täyttäneet viime aikoina Delhistä ja muualta tulevat potilaat.

Sharma kertoo monien paikallisten hoitavan itseään perinteisillä intialaisilla lääkintäkeinoilla kuten kanelilla maustetulla kuumalla maidolla. Hän itse kertoo huolehtivansa terveydestään muun muassa joogan avulla.

Tammikuun jälkeen Intiassa on ehditty rokottaa vain noin 9 prosenttia väestöstä. Pääministeri Narendra Modin hallituksen suunnitelma on käynnistää koko maan laajuiset aikuisväestön rokotukset jo toukokuun alussa, mutta Reutersin mukaan rokotteet ovat loppuneet useissa osavaltioissa juuri rokotuskampanjan aloittamisen alla.

– Suurin osa ihmisistä pelkää rokotteen ottamista, koska he eivät luota siihen, Sharma sanoo ja lisää, ettei itsekään suunnittele ottavansa sitä.

Perheellä on Suomessa asuvia sukulaisia, jotka ovat hänen mukaansa olleet hieman huolissaan Intian tilanteesta. Koronan vuoksi sukulaiset eivät ole myöskään päässeet käymään Intiassa aikoihin.

– Uskon, että hallitus yrittää parhaansa, toivottavasti virus saadaan kontrolliin pian.

Uttarakhandin osavaltiossa asuva Nivedita Joshi, 24, kertoo muuttaneensa takaisin lapsuudenkotiinsa pandemian ajaksi. Myös Joshi on perheineen välttynyt koronavirukselta.

Joshin kotikaupunki on reilun puolen miljoonan asukkaan Haldwani, joka sijaitsee aivan Himalajan vuoriston juurella, noin 300 kilometrin päässä Delhistä. Asukkaita on arviolta reilut 500 000.

– Meillä on mennyt melko hyvin tähän asti, koska kaupunki on pieni. Mutta hiljattain tartunnat ovat nousseet vauhdilla. Nyt tilanne on melko sama kuin muualla maassa, sairaaloissa ei oikein ole tilaa, Joshi kuvailee.

Nivedita Joshi asuu Himalajan vuoriston juurella sijaitsevassa Haldwanin kaupungissa.­

– Mutta silti tilanne ei ole yhtä kauhea kuin esimerkiksi Delhissä, hän lisää.

Joshi kertoo lapsuudenystävänsä isän menehtyneen hiljattain koronatartunnan saatuaan. Yksi serkuista puolestaan sairastaa parhaillaan Delhissä, eikä hänelle ole toistaiseksi löytynyt sairaaloista paikkaa, vaikka tarvetta alkaisi olla.

Lisäksi Joshi kertoo tuntevansa koronatartunnan saaneita, jotka ovat olleet karanteenissa, mutta välttyneet vakavammilta oireilta.

Haldwanissa on tällä hetkellä voimassa yöllinen ulkonaliikkumiskielto, jonka myötä iltaseitsemän jälkeen ei ole asiaa ulos. Joshi kertoo myös kauppojen sulkevan ovensa kahdelta iltapäivällä.

Hänen mukaansa kaupunkilaiset suhtautuvat tilanteeseen kahtiajakoisesti.

– Jotkut ovat äärimmäisen varovaisia ja käyttävät kaikkia turvatoimia, jotkut taas ovat sitä mieltä, että koko virus ei ole todellinen, eivätkä he välitä siitä. Heille tämä on edelleen vitsi.

Joshi sanoo yllättyneensä siitä, kuinka monet ovat edelleen todella huolettomia ja vastustavat rokotuksia, vaikka tilanne on esillä uutisissa päivittäin.

– Se häiritsee minua, en tiedä, minkälaisia todisteita he tarvitsevat uskoakseen, että virus on todellinen. Monien asenne on tällä hetkellä mallia ”jos näin täytyy tapahtua, näin tapahtuu”.

Tiukat koronasulut ovat jälleen tyhjentäneet useiden suurten intialaiskaupunkien kadut. Mumbain maailmankuulujen maamerkkien, Taj Mahal Palace -hotellin sekä Gateway of India -monumentin liepeillä näkyi keskiviikkona vain eläinkunnan edustajia.­

Itseään Joshi kertoo suojaavansa pysymällä käytännössä koko ajan kotona.

– Suurimman osan asioista hoitaa veljeni, ja hän on äärimmäisen huolellinen. Jos me muut menemme ulos, puemme maskin ja kannamme aina mukanamme käsidesiä.

Joshi uskoo, että Intian koronatilanteen rajun pahenemisen taustalla on monia eri tekijöitä, joista yksi on juurikin ihmisten huolettomuus asian suhteen.

– Ja jos ollaan rehellisiä, Intia on kehittyvä maa ja terveydenhuoltojärjestelmämme on mitä on. Me tiesimme, että se ei ole kovin hyvä, joten meidän suojelemisemme jäi meidän itsemme tehtäväksi.

Delhissä sijaitsevan Holy Family -sairaalan teho-osastolla hoidettiin torstaina koronapotilasta.­

Joshi toivoo, että koronatartuntojen määrä taittuu ikään kuin itsekseen vähitellen laskuun, kuten Intiassa kävi myös ensimmäisen virusaallon jälkeen. Ilmiölle ei ole tiedossa selkeää syytä, mutta se saattaa olla vaikuttanut ihmisten huolettomaan asenteeseen toisen korona-aallon kohdalla.

– Toivon myös, että kaikki saavat rokotteensa pian, jotta saamme vähän immuniteettia tänne. On ollut todella surullista nähdä, mitä tapahtuu. Välillä ihmiset kirjaimellisesti itkevät kaduilla. Tiedän ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että hallitus vain tekee meillä kokeita. Mutta minä olen jo rekisteröitynyt rokotettavaksi ja aion ottaa rokotteen heti kun se on mahdollista.