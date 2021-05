Intiassa saatiin karu herätys siihen, ettei koronavirusepidemia maassa ole ohi.

Syyskuusta helmikuuhun Intian koronaluvut uhmasivat kansainvälistä trendiä: tartuntakäyrä laski niin, että yli miljardin asukkaan maassa tilastoitiin vain nelinumeroisia tartuntalukuja, The Guardian kertoo.

Syyksi esitettiin Intian ilmastoa, lapsena annettuja rokotteita ja jo saavutettua laumaimmuniteettia. Samalla, kun esimerkiksi Eurooppa kamppaili koronavirusepidemian toisessa aallossa, Intiassa ajateltiin epidemian olevan jo ohi. Se osoittautui vaaralliseksi harhaluuloksi.

Intiassa ehdittiin jo palata lähes normaalielämään ennen kuin koronahelvetti pääsi irti.­

Jopa useat asiantuntijat uskoivat, että Intia oli onnistunut nujertamaan koronaviruksen. Hallituksen perustaman komitean asiantuntijat olivat esittäneet mallin, jonka väitettiin osoittavan, että Intia oli jo saattanut saavuttaa laumaimmuniteetin.

– Se ajatus, että Intia oli saavuttanut laumaimmuniteetin, että meidän piti olla vain varovaisia ja voisimme poistaa viruksen helmikuuhun mennessä, se epäsuora oletus, että intialaiset olivat jollain tapaa ”poikkeuksellisia” – että suurin osa tartunnoista olisi oireettomia geeneistä tai aiemmasta altistumisesta johtuen – kaikki se oli väärin, toteaa tautimallintamisen asiantuntija Gautam Menon Matemaattisen tieteen instituutista.

Väkijoukko juhlimassa Kumbh Melaa, joka on hindujen uskonnollinen juhla.­

Elämä palautui kuitenkin lähes normaaliksi ja esimerkiksi rokotteita vietiin yli 66 miljoonaa annosta ulkomaille, sillä niille ei uskottu olevan akuuttia käyttöä Intiassa, CNN kertoo.

– Vaalit, uskonnolliset juhlat ja kaikki muu avattiin täysin, kuvailee Intian terveysministeriön entinen edustaja Sujatha Rao.

Helmikuussa, kun oli jo saatu ensimmäiset merkit kiihtyvästä epidemiasta, johtava puolue BJP väitti Intian ”selättäneen covidin (pääministeri Narendra Modin) kyvykkään, hienotunteisen, sitoutuneen ja kaukonäköisen johtajuuden ansiosta.” Maaliskuussa, tartuntojen yhä lisääntyessä kiihtyvää tahtia, terveysministeri vakuutti viruksen olevan hallinnassa ja, että pandemia veteli Intiassa viimeisiään.

Vielä 17. huhtikuuta pääministeri Modi, ilman kasvomaskia, hehkutti kannattajilleen kampanjatilaisuudessa:

– En ole koskaan nähnyt näin suurta yleisöä kampanjatilaisuudessa.

Johtavan Intian kansanpuolueen (BJP) kannattajia pääministeri Narendra Modin puheen aikana.­

– Ei voi syyttää ihmisiä siitä, että he ajattelevat: ”ehkä hallitus tietää parhaiten, ehkä asiat ovat palautumassa normaaliksi, ehkä voimme elää normaalia elämää,” toteaa Aasia-politiikan asiantuntija Pradeep Taneja.

– Modi oli omahyväinen, jopa ylimielinen, ajatellessaan, että Intia oli onnistunut, kun monet kehittyneet maat, maat, joissa on vahvemmat terveydenhuoltojärjestelmät... räpiköivät.

Lauantaina tilastoitiin yli 400 000 uutta koronavirustartuntaa vuorokaudessa. Kuolemien määrä on ylittänyt viime päivinä 3 000 kuoleman rajan. Moni sairaala on kärsinyt happipulasta ja ihmisiä on kuollut, kun he ovat joutuneet etsimään vapaata sairaalavuodetta. Eikä käännettä parempaan ole näköpiirissä.

Delhissä krematoriot ovat murtumispisteessä, kun koronavirusuhrien määrä on kasvanut.­

Raon mukaan harhaluulo siitä, että koronavirus oli päihitetty, oli virhe.

– Se oli erittäin paha virhe ja olemme maksaneet kalliisti, erittäin kalliisti siitä erehdyksestä.