Kilometrin pituinen ja 300 tonnia painava rasva­vuori löytyi viemäristöstä Britanniassa – näin se on syntynyt

Tukoksia aiheuttavat viemäriin huuhdotun rasvan ja öljyn lisäksi esimerkiksi kosteuspyyhkeet ja vaipat.

Viemäreihin kaadettu rasva on kertynyt valtavaksi tukokseksi.­

Britanniassa on viime aikoina löydetty useita rasvavuoria viemäristöistä. Birminghamissa on löydetty viemäristä valtava, yli kilometrin pitkä ja 300 tonnia painava rasvavuori, Sky News uutisoi. Paikallinen vesiyhtiö uskoo, että kyseessä on tukos, jonka yrityksen työntekijät ovat joutuneet poistamaan. Poisto-operaation uskotaan kestävän jopa ensi kuuhun.

Rasvavuori, tai myös läskivuori ei nimestään huolimatta ole syntynyt pelkästään viemäristöön huuhdotusta rasvasta ja öljystä vaan niiden lisäksi myös esimerkiksi kosteuspyyhkeistä.

– Valtava massa on seurausta siitä, kun kaikki välillä pesevät ja huuhtovat vääriä asioita viemäriputkiin eivätkä tajua, millaiset seuraukset sillä on, vesiyhtiön operatiivinen johtaja Scott Burgin kertoo.

– Ongelmana on, että toisin kuin vessapaperi, kosteuspyyhkeet ja muut, joita ei kuuluisi vetää, kuten vaipat ja hygieniatuotteet, eivät hajoa tai liukene, joten ne jäävät helposti jumiin putkiin ja viemäreihin ja kiinnittyvät öljyyn ja rasvaan, muodostaen rasvavuoren.

Vesiyhtiön mukaan Birminghamin viemäristössä on tukos, joka on jopa kilometrin pituinen.­

Myös Essexissä on hiljattain poistettu jätteitä viemäristöstä.­

Burginin mukaan ruoanlaitossa käytetty öljy ja rasva tulisi heittää roskiin eikä huuhtoa viemäriin. Myös Suomessa

Vesiyhtiö sai vihiä tukoksesta, kun viemäristön anturit havaitsivat vedenpinnan nousevan.

Niin sanotut läskivuoret eivät ole täysin poikkeuksellisia, jos viemäristöön on huuhdottu sinne kuulumattomia asioita. Esimerkiksi Lontoossa viemäristöstä poistettiin pienen rakennuksen kokoinen läskivuori.

Lontoosta löytyi tällainen rasvavuori helmikuussa.­

Essexissä puolestaan löytyi huhtikuun puolivälissä 200 tonnia viemäriin kuulumatonta materiaalia kuten sementtiä, työkaluja, leluja ja keittiötarvikkeita, EssexLive kertoo.

Vesiyhtiön työntekijät tyhjensivät 80 kilometrin matkalta viemäriputkia ja keräsivät suunnilleen kahden sinivalaan verran jätteitä.

Plymouthissa puolestaan poistettiin 50 metriä pitkä läskivuori viime kuun lopussa. Operaatio kesti 34 päivää ja maksoi yli 100 000 euroa, BBC on uutisoinut. Viemäristä poistettiin 88 tonnia jätettä.