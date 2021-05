10 vuotta Osama bin Ladenin tappo-operaatiosta – näitä seikkoja Yhdysvallat yhä salaa

Miten maailman etsityin mies lopulta löydettiin ja kuoli?

Kaikkien aikojen terroristijahti päättyi yön hämärissä Pakistanin pohjoisosissa 2. toukokuuta vuonna 2011, kun al-Qaida-johtaja Osama bin Laden surmattiin Yhdysvaltain erikoisjoukkojen uskaliaassa operaatiossa piilopaikassaan Abbottabadin kaupungissa.

Kuollut. Terroristijohtaja Osama bin Laden surmattiin Pakistanissa 2.5.2011.­

Terroristijohtaja oli piinannut Yhdysvaltoja edeltävät puolitoista vuosikymmentä, ja syyskuun 11. päivän iskut vuonna 2001 olivat tehneet hänestä maailman etsityimmän miehen. Siihen nähden oli poikkeuksellista, että hän oli onnistunut pakenemaan kohtaloaan niin kauan.

Presidentti Barack Obama oli antanut luvan operaatiolle, jolla hän kuittasi makean voiton, ja jonka on käytännössä katsottu varmistaneen presidentille jatkokauden.

Liittovaltion poliisin etsintäkuulutus netissä kertoi, että maailman etsityin mies oli saatu kiinni.­

Tiedustelupalvelu CIA:n johtama ja laivaston Seal-erikoisjoukkojen toteuttama operaatio oli lähes kliinisen tarkka menestys huolimatta hyökkääjien toisen helikopterin tuhoutumisesta. Tai ainakin sellainen kuva operaatiosta on jälkipolville välittynyt.

Koska kyse oli salaisesta sotilasoperaatiosta, siinä on yhä useita seikkoja, jotka ovat jääneet hämäriksi.

Miten bin Laden löytyi?

Sen jälkeen kun terroristijohtaja oli livahtanut karkuun Afganistaniin hyökänneiltä Yhdysvaltain joukoilta Tora Boran vuoristossa joulukuussa 2001, hän oli näyttänyt pitkää nenää amerikkalaisille satunnaisesti julkaistuilla videoillaan. Hän viestitti olevansa yhä voimissaan, vaikka ilmiselvää oli, että Yhdysvallat jahtasi häntä keinoja säästelemättä.

Osama bin Laden Afganistanissa yhden poikansa kanssa kuvassa, joka on tiettävästi otettu pian WTC-iskujen jälkeen.­

Bin Ladenin löytymisestä on kaksi versiota: virallinen sekä huhu, jossa saattaa olla jotain perää.

Virallisen version mukaan tiedustelu onnistui vuosien työllä jäljittämään bin Ladenin kuriirin, jota elektronisia laitteita karttava terroristijohtaja käytti viestintäänsä. On todennäköistä, että tiedot olivat irronneet kidutetuista kuulusteluista, joita kuvataan esimerkiksi palkitussa Zero Dark Thirty -elokuvassa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö julkaisi heti operaation jälkeen satelliittikuvaa Abbottabadista, josta bin Laden löytyi. Piilopaikka rajattu keltaisella.­

Vuonna 2010 salakuuntelun on kerrottu paikallistaneen kuriiri Abu Ahmed al-Kuwaitin Pakistaniin, jossa häntä onnistuttiin seuraamaan Abbottabadin piilopaikkaan.

Siellä, lähellä sotilastukikohtaa, asui kolmikerroksisessa, muurilla suojatussa rakennuksessa perheitä sekä pitkä mies, joka ei juuri koskaan näyttäytynyt ulkona. Alkoi pitkä seurantaoperaatio, jonka aikana miehen henkilöllisyydestä saatiin riittävä varmuus.

Abbottabadilaiset kerääntyivät bin Ladenin piilopaikan muurien ulkopuolelle surmaoperaation jälkeen.­

Rumemman version mukaan CIA:n johti Abbottabadiin Pakistanin tiedustelupalveluun liitetty ilmiantaja, joka oli 25 miljoonan dollarin palkkion perässä. Tähän liittyy epäily, että bin Ladenia jopa suojeltiin joissain piireissä Pakistanissa.

Pakistanin viranomaisten rooli on diplomaattista dynamiittia. Jos bin Laden oli piilotellut heidän nenänsä alla kenenkään tietämättä, kyseessä on tiedustelun emämoka. On noloa, että Yhdysvallat onnistui toteuttamaan niin julkean operaation maan rajojen sisällä. On epäilty, että operaatioon oli Pakistanin epävirallinen lupa, koska muuten sitä ei olisi kyetty viemään läpi vahvasti militarisoidussa maassa.

Erikoisjoukkojen toinen häivetekniikalla varustettu helikopteri menetti nostetta ja putosi bin Ladenin piilopaikan muurille. Sotilaat tuhosivat sen itse ennen poistumistaan.­

Totuutta saadaan tuskin koskaan tietää, koska pakistanilaislähteiden luotettavuus on kyseenalainen ja Yhdysvalloissa mahdolliset asiakirjat on haudattu arkistoihin todennäköisesti eliniäksi.

Operaation seuraukset sai tuntea nahoissaan esimerkiksi pakistanilainen lääkäri, joka oli avustanut Yhdysvaltoja Abbottabadin piilopaikan asukkien tunnistamisessa. Shakeel Afridi istuu edelleen vankilassa.

Miten bin Laden kuoli?

Operaation toteutti Seal-erikoisjoukkojen Team 6, eli yksikkö, joka vastaa kaikkein salaisimmista ja vaarallisimmista tehtävistä. Operaatioista ei jälkikäteen huudella, mutta bin Ladenin kohdalla periaate petti.

Abbottabadin operaatio on rekonstruoitu virallisen version mukaan 9/11-museon pysyvään näyttelyyn New Yorkissa.­

Virallinen totuus on yhä se, että koko yksikkö nappasi terroristijohtajan. Valtava julkisuus johti kuitenkin siihen, että sotilaat eivät enää pysytelleetkään kasvottomina vaan houkutus kävi liian suureksi ja he alkoivat puhua, ja sen ansiosta tapahtumista tiedetään joitakin yksityiskohtia.

Ensin avasi suunsa yksikön jättänyt Matt Bissonnette kirjassaan vuonna 2012. Hän kuvaili rakennuksen vyörytystä ja kertoi bin Ladenin kurkistaneen ylimmän kerroksen makuuhuoneensa ovesta, jolloin portaikossa ensimmäisenä edennyt, pimeänäkölaitteensa läpi katsonut Seal-sotilas oli ampunut tätä päähän. Bissonnette ei itse ollut ampuja, mutta hän kertoi viimeistelleensä surman ampumalla maassa nytkivää ruumista.

Vuonna 2014 astui julki ”ampuja”, joka ei hänkään kertomansa mukaan ollut ensimmäiset laukaukset portaikosta ampunut sotilas vaan rynnineensä tämän ohi makuuhuoneeseen. Aliupseeri Robert O’Neill kertoi löytäneensä bin Ladenin yhä pystyssä ensimmäisten laukausten jäljiltä ja sysimässä edessään olevaa naista kohti ääntä.

– Ammuin häntä sillä hetkellä kaksi kertaa otsaan. Pam. Pam. Toisella kerralla hän valahti alas. Hän romahti sängyn eteen, ja ammuin häntä vielä kerran samaan kohtaan. Pam.

Entinen erikoisjoukkojen sotilas Robert O’Neill astui esiin vuonna 2014 ja ilmoitti olevansa bin Ladenin ampuja.­

Koska kertomukset eroavat toisistaan, totuutta ei tiedetä. Julkisuudessa O’Neilliä kuitenkin tituleerataan nykyisin usein bin Ladenin ampujaksi.

Kertomukset kyseenalaistavat myös virallisen version, jonka mukaan tavoitteena oli vangita tai surmata bin Laden. Terroristijohtaja ei tiettävästi ollut aseistettu surmahetkellä, vaikka hänen makuuhuoneessaan aseita olikin. Siksi on epäilty, että vangitseminen ei ollut todellinen vaihtoehto, ja sotilaat olivat teloitustehtävässä.

Valkoisen talon julkaisema kuuluisa kuva presidentti Barack Obamasta lähipiireineen seuraamassa operaation kulkua. Tarinan mukaan kuvasta oli rajattu ulkopuolelle tiedusteluanalyytikko, jonka panos bin Ladenin löytämisessä oli keskeinen.­

Tapon oikeuttamiseksi on tosin kerrottu, että sotilaita oli ensin tulittanut vierastalossa yöpynyt kuriiri al-Kuwaiti, joka oli surmattu. Myös seuraavaksi kuolleet henkivartija ja bin Ladenin poika Khalid olivat olleet aseistettuja. Pakistanilaiset paikalliset ovat vahvistaneet tulitaistelun äänet.

Kuvat ruumiista

Bin Laden tunnistettiin silmämääräisesti, ruumis kuljetettiin Yhdysvaltain tukikohtaan Afganistaniin ja henkilöllisyys varmistettiin myöhemmin dna-testillä. Hänet haudattiin nopeasti islamilaisin menoin Intian valtamereen, jotta hautapaikasta ei tulisi pyhiinvaelluskohdetta.

”Maailman vaarallisin mies” oli hävitetty maan päältä.

Paikallisen kuvaamalla kännykkävideolla näkyi, kuinka iskupaikalla paloi pian erikoisjoukkojen poistumisen jälkeen.­

Historiassa on joskus ollut tapana julkaista kuvia äärimmäistä pahuutta edustaneiden henkilöiden ruumiista, jotta kaikki voivat itse varmistua heidän päättäneen päivänsä eikä salaliittoteorioille jäisi kasvualustaa. Hirtetyt natsijohtajat kuvattiin köysi vielä kaulassaan, Saddam Hussein arkussaan.

Obama päätti toisin ruumiin vammojen vuoksi.

– On tärkeää varmistaa, että erittäin raakoja kuvia henkilöstä, jota ammuttiin päähän, ei levitetä ympäriinsä lietsomassa lisää väkivaltaa tai käytetä propaganda-aseena, Obama perusteli.

Salauspäätöstä on ymmärretty ja moitittu. Operaatiossa kuolleiden muiden miesten kuvia on julkaistu, ja ne ovat karmeata katsottavaa.

Abbottabadin piilopaikka aamun valjetessa operaation jälkeen. Rakennus lanattiin myöhemmin maan tasalle eikä paikalla ole enää mitään jälkiä aiemmasta.­

Jotkut kuitenkin olisivat suoneet maailman näkevän, mitä Yhdysvaltain vihollisille tapahtuu, kuten silloin kun viranomaiset julkaisivat kuvat Saddamin ammutuista pojista Irakissa.

Teoriassa myös tieto bin Ladenin tarkasta hautapaikasta merellä voisi olla arkaluontoinen. Kuten ruumiskuvat, myös sekin tieto on salattu.

Mitä piilopaikasta löytyi?

Abbottabadin talosta haalittiin kiireessä erikoisjoukkojen helikopteriin kaikki mahdollinen tiedustelulle arvokas materiaali.

Sitä on julkaistu tipoittain vuosien varrella, mikä on herättänyt epäilyjä, että Yhdysvallat on käyttänyt valikoivaa julkaisua propaganda-aseena.

Yhdysvaltain puolustusministeriön julkaisemissa kuvissa bin Laden esiintyi eri propagandavideoillaan, jotka löytyivät piilopaikasta.­

Bin Ladenin on viestiensä perusteella tulkittu osallistuneen yhä terroriverkostonsa operaatioiden suunnitteluun, vaikka operatiivinen johto oli muilla.

Hänestä on julkaistu kuvia ja tietoja, joiden perusteella hän olisi ollut narsistisen tarkka julkikuvastaan ja toisaalta katsoneen tai antaneen perheensä katsoa videoilta amerikkalaista viihdettä, kuten Disney-filmejä.

Osa materiaalista on yhä salattu. Joukossa on kerrottu olleen jopa pornovideoita.

Koko materiaalin tarkasta sisällöstä ei ole tietoa.