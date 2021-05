Tsunamista selvinnyt Kim Puolakka, 13, etsi perhettään Kari Lumikeron haastattelussa – nyt hän muistelee kauhunhetkiään

Kim Puolakka selvisi Thaimaan tsunamista perheensä kanssa. Kymmenen uutisissa nähty poika muistelee kokemustaan Missä olit, kun tsunami iski? -ohjelmassa.

13-vuotias Kim Puolakka seisoi lohduttomana Phuketin lentokentällä. Poika oli joutunut tsunamin iskettyä eroon perheestään eikä tiennyt, mitä heille oli tapahtunut. Hän kuvaili tuntojaan Kari Lumikeron haastattelussa Kymmenen uutisiin.

– Meitä oli kymmenen, yhdeksästä en tiedä mitään. Toivotaan, että ne ovat selvinneet tuolla... En tiedä, onko mun äiti ollut kaupungilla ja selvinnyt. Toivottavasti kaikki on kunnossa, poika mietti.

MTV3:n Missä olit, kun? -sarjan tsunamijaksossa aikuiseksi kasvanut Kim Puolakka muistelee vaahtomuurta, jonka näki horisontissa ja valtavaa jyrinää. Hän lähti juoksemaan poispäin toisen suomalaisen kanssa ja pääsi turvaan palmulle.

Paikalle tuli suomalaisperhe, joka kutsui tulemaan mukaansa. Perhe antoi pojan soittaa Suomeen. Hänelle ei tullut muuta mieleen kuin soittaa serkulleen. Ainoa asia, jonka poika pystyi sanomaan, oli kysymys siitä, ovatko äiti ja sisarukset turvassa.

Kim Puolakka sai kuulla Suomessa asuvalta serkultaan perheensä olevan elossa.­

– Serkku alkoi huutaa, että ootko sä Kim, ootko sä elossa. Muistan sanoneeni, että olen Suomeen tulossa lentokoneella. Muistan, että serkku sanoi, että äiti ja muut on jossakin vuorella ja ne on kaikki elossa.

Äiti oli menettänyt toivonsa ja pojan säästyminen oli hänelle suuri helpotus.

Puolakka kertoo kantaneensa huonoa omaatuntoa selviämisestään, kun niin moni kuoli. Tsunami jätti pitkän varjon.

– Alkuun oli vaikea paikka mennä rannalle. Siitä meren pelosta on vähän päässyt eroon, mutta kyllä sitä katsoo aina horisonttiin.

Kun tieto Kaakkois-Aasian tsunamista tuli tapaninpäivänä 2004, siihen reagoitiin hitaasti. Ulkoministeriö vakuutti, että vahinkoalueella asuvista ja lomailevista suomalaisista kaikki olisivat turvassa.

Lumikero oli maalla valmistautumassa tapaninpäivän viettoon. Kun hän kuuli uutisista varhain tapahtuneesta, hän otti yhteyttä toimituksen johtoon ja sopi lähtevänsä paikalle, jos vain koneeseen mahtuu. Finnair ei ottanut toimittajia koneeseensa, mutta Lumikero pääsi Air Finlandin koneeseen.

Tsunamin aikaansaama tuho iski Kari Lumikeron silmien eteen heti lentokentällä.­

Kun hän saapui Phuketin lentokentälle, järkyttävä näkyi avautui silmien eteen.

– Phuketin lentokenttä oli täynnä toinen toistaan huonommassa kunnossa olevia ihmisiä. Paljon suomalaisia. Nimenomaan he tunnistivat minut televisiosta ja halusivat jutella ja kertoa hädästä. Se avasi silmäni, Lumikero kertoo.

– Ensimmäinen sokki oli lentokentällä. Kun päästiin Khao Lakin alueelle, se oli ihan käsittämätöntä. Siellä oli ruumiita joka paikassa.

– Totta kai se oli urani pahin paikka. Pitää muistaa, että se oli paljon pahempi niille ihmisille, jotka olivat siellä mukana.

Monet muistavat Lumikeron haastattelun, jossa nuori Joakim Järvinen seisoi paljain jaloin, sairaalasta saamansa puku päällä.

– Vanhemmat on kadonnut, pikkuveli on kadonnut. Ei yhtään hajua, missä ne on, hän sanoi hiljaa.

Ohjelmassa haastatellaan myös suomalaisten tunnistusoperaatiota johtanutta Ismo Kopraa, joka vietti Thaimaassa lopulta yli vuoden.

– Sitä ei voinut verrata mihinkään aiempaan tunnistustehtävään. Paahtava helle, kuumuus, siihen kosteus päälle, eihän sellaisissa olosuhteissa ole aiemmin ollut, Kopra kuvailee.

Tsunamissa menehtyi 226 000 ihmistä. Heistä suomalaisia uhreja oli 179.

Missä olit, kun tsunami iski? sunnuntaina 2.5. MTV3 klo 19.30