Valko-Venäjällä on alkanut oikeuskäsittely tapauksessa, jossa minskiläisen miehen epäillään syyllistyneen laittomaan mielenilmaukseen vanhan pahvilaatikon avulla.

Valko-Venäjän miliisi näkee nykyisin hyvin herkästi punaista ja valkoista, sillä näistä väreistä on tullut kiellettyjä poliittisia symboleja maan viimekesäisten vilpillisten presidentinvaalien jälkeen.

Itsevaltaista Aljaksandr Lukashenkaa vastustavat valkovenäläiset ovat ottaneet symbolikseen maan aiemman kansallislipun, jossa on valko-puna-valkoinen raidoitus.

Tuorein oikeustapaus sai alkuna maanantaina, kun viranomaiset huomasivat jotain puna-valkoista minskiläisen miehen lasitetulla parvekkeella. He tekivät kotietsinnän ja pidättivät 27-vuotiaan Andrei Parhomenkon.

Parhomenko vietiin Leninskin miliisiasemalle ja häntä vastaan käynnistettiin rikostutkinta epäillystä laittomasta mielenilmauksesta. Kävi ilmi, että Parhomenkon parvekkeelta näkyi kadulle asti vanha pahvilaatikko, jossa oli LG-merkin punainen logo ja punainen raita valkoisella pohjalla.

(Kuuluisaksi tullut television pakkauslaatikko näkyy alla twiitissä.)

Syytekirjelmän mukaan Parhomenko oli ”ottanut osaa tarkalleen määrittelemättömällä hetkellä mielenilmaukseen laittamalla valko-puna-valkoisen pahvikyltin parvekkeen ikkunalle”.

Oikeudenkäynnissä Parhomenko ei tunnustanut syyllisyyttään. Hän kertoi, että pahvilaatikko ei ole hänen laittamansa, vaan se on lojunut parvekkeella jo asunnon edellisten asukkaiden unohtamana.

Kun parveketta tutkittiin oikeudessa miliisin ottaman videokuvan perusteella, kävi lisäksi ilmi, että parvekkeella oli myös jotain muuta puna-valkoista. Parhomenko selitti tuomarille, että kyseessä on valkovenäläisen Lepelin kaupungin vaakuna, missä on lisäksi myös keltaista ja sinistä väriä.

Lopputuloksena oli, että oikeus palautti asian lisätutkintaan.

Lukashenkaa vastustavat valkovenäläiset ovat osoittaneet mieltään erilaisen puna-valkoisen rekvisiitan kera viime kesästä lähtien.­

Pahvilaatikon tapaus kertoo herkkyydestä, jolla Valko-Venäjän viranomaiset yrittävät karsia kaiken puna-valkoisen pois katukuvasta.

Esimerkiksi maaliskuussa oikeus tuomitsi 27-vuotiaan Kristina Malashevitshin 15 vuorokaudeksi hallinnolliseen arestiin sen vuoksi, että hänellä oli ollut jalassaan punavalkoraidalliset sukat.

Valkovenäläiset ovat kehitelleet myös monia tarkoituksellisia parvekeprotestien muotoja. Monet ripustivat aluksi häpeilemättä ikkunoihinsa ja parvekkeilleen valko-puna-valkoisia lippuja, mutta kun niistä ryhdyttiin viemään ihmisiä tuomiolle, kuvaan tulivat kekseliäämmät variantit.

(Kerrostalon asukkailla on kielletty lippu liki jokaisella parvekkeella alla olevalla videolla.)

(Kerrostalon asukkaat osoittavat tukeaan aiemmin tuomituille lipun ripustajille alla olevan twiitin kuvassa.)

Parvekkeen ikkunoille on sijoitettu esimerkiksi puna-valkoisia kukkia, koiraa on ulkoilutettu puna-valkoisissa vaatteissa ja parvekkeen valaisimiin on lisätty punaisia lamppuja.

Parvekkeilla on myös kuivattu valko-punaista pyykkiä ja kaduilla kuljettu valko-punaisten sateenvarjojen alla. Näistä tapauksista on nostettu lukemattomia syytteitä, jotka ovat johtaneet joko sakkoihin tai vankeusrangaistuksiin.

Kerrostaloissa on esiintynyt myös keskenään kilpailevia mielenilmauksia.

Yllä oleva twiitin kuva on viime lokakuulta, jolloin yhden talon ikkunoissa näkyi neljä valko-puna-valkoista opposition tunnuslippua ja yksi Valko-Venäjän nykyinen lippu eli Lukashenkan kannattajien tunnus.