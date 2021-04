Tuomioistuimen mukaan lakiin kirjatuilla poikkeuksilla lykätään päästövähennyksiä, mikä rikkoo oikeusjutussa kantajina olleiden oikeuksia.

Saksassa laki koskien ilmastonmuutoksen hillitsemistä ei riittävästi suojele nykyisten ja tulevien sukupolvien oikeuksia ja lakia on korjattava ensi vuoden loppuun mennessä, maan perustuslakituomioistuin on päättänyt. Karlsruhessa sijaitseva tuomioistuin on käytännössä Saksan korkein oikeusaste.

Tuomioistuimen mukaan ilmastolain mukaan kasvihuonekaasujen päästöjä on laskettava vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna vuoteen 2030 mennessä. Lakiin sisältyy suunnitelma saavuttaa tämä tavoite.

Tuomioistuimen mukaan laissa olevat poikkeukset peruuttamattomasti lykkäävät suuren päästövähennystaakan vuoden 2030 jälkeiseen aikaan. Nämä poikkeukset rikkovat tuomioistuimen mukaan oikeusjutussa kantajina olevien oikeuksia. Kantajina oli ilmastoaktivisteja, joista monet ovat vasta nuoria aikuisia.

Tuomioistuimen mukaan Saksan perustuslaillinen ilmastotavoite, joka on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen kanssa, on rajoittaa globaali lämpötilan nousu alle kahden asteen ja mielellään 1,5 asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan.

– Jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa, vuoden 2030 jälkeen edelleen tarpeelliset vähennykset on saavutettava entistä nopeammin ja kiireellisemmin. Nämä tulevaisuuden velvoitteet vähentää päästöjä vaikuttavat käytännössä jokaiseen vapauteen, koska käytännössä kaikkiin ihmiselämän eri aspekteihin liittyy kasvihuonekaasujen päästäminen ja siten niitä mahdollisesti uhkaavat rajut rajoitukset vuoden 2020 jälkeen.

Tuomioistuimen mukaan lainsäätäjän olisi pitänyt ottaa huomioon varotoimenpiteitä, joilla tulevaisuuden taakkaa voitaisiin vähentää ihmisten perustavanlaatuisten vapauksien takaamiseksi.

The Guardianin mukaan päätös on historiallinen. Kantajana olleen Luisa Neubauerin mukaan kyse on suuresta voitosta.

– Tämä on valtava asia. Ilmastonsuojelu ei ole jotain, joka on kiva olla olemassa. Ilmastonmuutos on perusoikeutemme ja se on nyt virallista. Tämä on valtava voitto ilmastoliikkeelle ja se muuttaa paljon.

Saksan taloustutkimuksen instituutin energia-asiantuntija Claudia Kemfertin mukaan tuomioistuimen päätös oli ”uraauurtava ja historiallinen” ja tulevaisuudessa kaikentasoisia päätöksiä pitää kriittisesti arvioida sen suhteen, vastaavatko ne pitkän tähtäimen ilmastotavoitteita.

Johtavat puolueet CDU ja SPD ovat vakuuttaneet haluavansa nopeasti kehittää ilmastotavoitteita samalla, kun syyttävät toisiaan epäonnistumisesta ilmastopolitiikassa, Tagesschau kertoo.

Vihreiden johtaja Annalena Baerbock sanoi tuomioistuimen viestin olevan selvä: liian vähäinen ilmastonsuojelu uhkaa tämän ja tulevien sukupolvien oikeuksia.

– Meillä ja lapsillamme on perustavanlaatuinen oikeus tulevaisuuteen.

Süddeutsche Zeitung kutsui tuomioistuimen päätöstä ”sensaatiomaiseksi menestykseksi” kantajille.