Biden kuin Trump? Presidentin 100 päivää paljastivat, missä asioissa hän on kuin edeltäjänsä: ”Katu-uskottava sälli”

Joe Biden käänsi Yhdysvaltain kurssin, mutta moni asia on tullut jäädäkseen. Myös yllättäviä yhtäläisyyksiä Donald Trumpin kanssa löytyy.

Joe Biden on ollut perjantaina ensimmäiset sata päivää Yhdysvaltain presidentin virassa ja ehtinyt muuttaa maansa kurssia merkittävästi.

Hänen hallintonsa on pistänyt koronaa kuriin valtavalla rokotus- ja elvytyskampanjalla, ja seuraavaksi asialistalla on korjata Yhdysvaltain murenevaa infrastruktuuria, siltoja ja teitä, ja luoda siten työpaikkoja.

Biden on tehnyt eroa edeltäjäänsä Donald Trumpiin, mikä kuului myös hänen lupauksiinsa. Ilmastonsuojelu ja tiede on nostettu jalustalle, ja ihmisoikeudet ja demokratian puolustaminen on palautettu ohjaavaksi voimaksi päätöksiin.

Biden puhui virtuaalisessa ilmastohuippukokouksessaan viime viikolla.­

Julkista taloutta kasvatetaan republikaanien kauhuksi, rahaa on jaettu vähävaraisemmille ja sitä aiotaan ottaa rikkailta. Bidenin tyyli eroaa rajusti Trumpista, kun presidentti ei kiukuttele eikä twiittaa solvauksia.

Bidenin irtioton Trumpista syytetään johtaneen myös harmeihin, kun hänen maahanmuuttopolitiikkansa inhimillisti siirtolaislasten kohtelua ja aiheutti alaikäisten vyöryn Meksikon rajalle.

Bidenin politiikassa on kuitenkin myös asioita, joissa uusi presidentti jatkaa ex-presidentin linjoilla. Voidaan jopa ajatella, että Trump muutti näissä kysymyksissä Yhdysvaltoja pysyvästi, koska Biden ei ole perumassa muutoksia.

Made in America

Joe Bidenin politiikkaan eivät kuulu kauppasodat tai tuontitullit, mutta hän on edeltäjänsä tavoin vahvan kotimaista tuotantoa suosivan linjan kannattaja. Trumpin tavoin myös Biden haluaa palauttaa teollisuuden Yhdysvaltoihin ja rakentaa omavaraisuutta.

– Bidenin Made in America -politiikka on korvannut Trumpin America First -politiikan, mutta ne eivät ole kauhean kaukana toisistaan, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola analysoi.

Donald Trump puhui konservatiivien CPAC-konferenssissa helmikuussa Floridassa.­

– Maan oman tuotannon tukeminen on kuulunut enemmän demokraattipuolueen perinteeseen kuin republikaanien, siinähän Trump oli republikaanina poikkeus, kun hän vastusti vapaakauppaa ja aloitti taloussotia.

– Bidenin keinot ovat systemaattisempia ja jalostuneempia, mutta taloudellinen nationalismi on Bideninkin agendalla, ja se on tullut jäädäkseen, vaikka hän toisaalta korostaakin liittolaisjärjestelmää, Aaltola sanoo.

Uusi sotapolitiikka

Yhdysvaltain päivät suurissa maasotaoperaatioissa ulkomailla käyvät vähiin, kun Biden aikoo vetää joukot Afganistanista 20 vuoden sotimisen jälkeen.

Sitä yritettiin jo Barack Obaman kaudella, mutta nyt Biden tekee sen, minkä Trump viime vuonna lupasi. Vetäytymisellä on Yhdysvalloissa epäilijänsä, mutta Biden piti päänsä.

Presidentti Biden kunnioitti sotavainajia vierailulla Arlingtonin hautausmaalla huhtikuun puolivälissä.­

Aaltolan mukaan Biden jatkaa strategista siirrosta erikois- ja kauko-operaatioihin ja esimerkiksi laivastolla tapahtuvaan sotilasvoiman käyttöön.

– Ei liata käsiä sotilasoperaatioissa, vaan käytetään esimerkiksi pakotteita, joilla purraan vihollista sen taloudellisen riippuvuuden kautta.

Tämä koskee erityisesti Venäjää, jota vastaan on asetettu uusia tiukkoja pakotteita. Näin tehtiin Trumpinkin aikana, tosin silloin pakoteasialla oli usein Yhdysvaltain kongressi.

Kiinan nousun estäminen

Biden toimi kahdeksan vuotta Obaman varapresidenttinä, ja Aaltolan mukaan tuolloin Yhdysvallat vielä uskoi, että Kiina olisi ohjattavissa normaaliksi taloudelliseksi kumppaniksi.

Trump muutti tämän, syytti Kiinaa maailmankaupan sääntöjen rikkomisesta ja alkoi haastaa Kiinaa.

Biden haastoi Kiinan järjestelmien väliseen taistoon puheessaan kongressille keskiviikkona.­

Aaltolan mukaan myös Bidenin keskeisenä tavoitteena on estää Kiinan nousu Yhdysvaltain veroiseksi vastustajaksi maailmantaloudessa.

– Bidenin keinot Kiinaa vastaan ovat systemaattisempia ja ehkä tehokkaampia. Hän käyttää koko diplomaattista ja sotilaallista arsenaalia. Se, miten se lopulta näyttäytyy, jää vielä nähtäväksi. Mutta selkeä jatkumo tässä on, Aaltola sanoo.

Samaa tyyliä

Bidenin tyyliä on Yhdysvalloissa kuvailtu näkymättömäksi. Toisin kuin Trump, hän ei esiinny vaan tekee.

Mutta kuten Trump myös Biden osaa olla pahasuinen halutessaan – tai möläytellessään.

Aaltola näkee miesten välillä tietyn yhtäläisyyden. Bidenkin laittaa kovan kovaa vastaan esimerkiksi Kiinan suhteen, hän luonnehtii suorasukaisesti Putinia ensin tappajaksi ja sitten kutsuu tämän huippukokoukseen ja seuraavassa hetkessä ilmoittaa jo pakotteista Venäjää vastaan.

– Biden on katu-uskottava sälli, Aaltola nimittää.

– Tämä katu-uskottavuus vaatii, että hän käyttää osittain sitä samaa kieltä mitä Trumpkin käytti.

Ei viihdy Washingtonissa

Biden on alkukautensa aikana tehnyt myös selväksi, että hän ei Trumpin tavoin juuri viihdy vapaa-aikanaan Valkoisessa talossa.

Biden pelasi presidenttikautensa toistaiseksi ainoan golfkierroksen kotikaupungissaan Wilmingtonissa 17. huhtikuuta.­

Trump pelaili golfia ja vietti aikaa lähinnä omilla golflklubeillaan ja Floridan kartanollaan. Biden puolestaan matkustaa kotiinsa Delawaren Wilmingtoniin tai vetäytyy presidentille varattuun Camp Davidin viikonloppuasuntoon Marylandiin yhdessä perheensä ja lastenlastensa kanssa.

Bidenista saattaa kautensa alun perusteella tulla jopa Trumpia kovempi reissupresidentti, sillä hän on viettänyt 15 ensimmäisestä viikonlopustaan vain neljä Washingtonissa.