Valtiomahtien välinen kitka ja kansalaishyveiden hapertuminen ovat oireita tasavallan kriisiytymisestä, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Filosofi Immanuel Kant (1724–1804) totesi, että tasavalta, vallan tasapainottaminen, voi luoda tolkullisen tilanteen, vaikka kansalaiset olisivat paholaisia. Tarvitaan rohtunen kunnioitusta ja itsesuojeluvaistoa. Tasavalloissa syyttelykierteet ovat kuitenkin jyrkentyneet. Hallinnot syyttävät parlamentteja, parlamentit hallintoja ja kaikki syyttävät ylikansallisen tason toimijoita. Nämä taasen syyttävät kansallista tasoa tai muita pahiksia, kuten monikansallisia yrityksiä tai yksinvaltoja, kuten Venäjää tai Kiinaa. Samalla haetaan liittolaisia sisäisiin kamppailuihin, hyvässä ja pahassa, muista mahdeista tai ylikansalliselta tasolta.

Tasavalta on suunniteltu vastustamaan yksinvaltaisuuden nousua ja vallan väärinkäytön kitkemiseksi. Tasavalloille keskeistä on vapauden korostus keskeisenä hyveenä, sivistyksenä. Tarkoituksena on ollut opettaa tasavaltaa kannattelevaa kumppanuuden liima-ainesta.

Suomessa tasavaltalaisuus on sekä sisä- että ulkopoliittista, joka näkyy meidän Venäjä- ja Eurooppa-politiikassamme. Olemme tarkkoja sekä maan koskemattomuudesta että jyrkkiä perustuslaillisuuden noudattamisessa suhteessa EU:hun. Eurooppalaisissa suurvalloissa, kuten Saksassa ja Ranskassa, Eurooppa-suhde on juonikkaampi. Unioni nähdään usein oman vapauden jatkeena, ja EU-pelitaituruus osana sen tehostamista. Pienemmän tasavallan rooli on ylikansallisen mahdin suhteen monimutkaisempi.

Tasavallassa enemmistölle ei anneta kaikkea valtaa, koska kansalaisten vapaus saattaisi kärsiä, jos tilanne taantuisi enemmistön dominaatioksi. Määräenemmistösäädökset ovat esimerkiksi tästä tasavaltalaisesta perinteestä. Laaja tuki vaaditaan joissakin tapauksissa, ettei niukka enemmistö johtaisi ylivaltaan.

Tasavalta on muotoiltu, siten että perustuslaki asettaa valtiomahdit ja niille pelisäännöt. Suomessa valtiomahdit on erotettu toisistaan, eduskuntaan, sen luottamusta nauttivaa hallitukseen, mutta myös presidenttiin, sekä riippumattomaan tuomioistuinlaitokseen. Samaa logiikkaa on käytetty maailmalla myös keskuspankkien suhteen. Ne on nähty vallan lähteinä, joten niiden itsenäisyys suhteessa muihin mahteihin on tärkeää. Myös media käsitetään itsenäisenä valtiomahtina. Tyrannia voisi toteutua median mahdin kahlitsemisessa valtiolliseen käyttöön.

” Luulosairautta, juonittelua, salaliittoja, kuppikuntia ja vuotoja.

Tasavalloissa on nyt ongelmia. Media on politisoitunut. Keskuspankit entistä enemmän poliittisessa ohjauksessa. Tuomioistuinlaitos olosuhteiden armoilla.

Valtiomahtien väliin on luotu tarkoituksenmukaisia jännitteitä sekä paine ratkaista asiat sivistyneesti. Presidentillä on vastuu kaikin voimin edistää kansan menestystä, eheyttä. Samalla maassa on hallitus, joka tukeutuu eduskunnan enemmistöön. Yhteistyötä tarvitaan parlamentarismin vaarantuessa. Ulkopolitiikassa hyve on yhteistoiminta. On tarpeellista, että ensin kokoustetaan ulkopolitiikan kokonaisuudesta ja sitten osalohkoista. Yhteistoiminta ei ole vai sana, vaan vaatii järkevää juoksutusta.

Valtiomahtien välinen kitka ja kansalaishyveiden hapertuminen ovat oireita tasavallan kriisiytymisestä. Keskinäiset jännitteet voivat purkautua hallitsemattomasti esimerkiksi toimeenpanovallan törmätessä lainsäädäntövaltaan, kuten Yhdysvalloissa kävi loppiaisena.

Kant kertoi ääriesimerkin tilanteen kriisiytymisestä. Luulosairautta, juonittelua, salaliittoja, kuppikuntia ja vuotoja. Tuntemuksia asioiden veitsenterällä olemisesta. Silloin, aivan kuin haaksirikkoisessa laivassa jossa vain yksi osa on pinnalla, kamppailu selviytymisestä hävittää hyveiden mahdollisuuden. Voittakoon, pelastukoon, ken voi. Äkillisen haaksirikon asemasta, tasavalta voi kuolla myös sangen huomaamattomasti liima-aineksen vain hävitessä.

Kirjoittaja on Ulkopoliittisen instituutin johtaja.