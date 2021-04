Navalnyi osallistui oikeuden istuntoon yli 20 kiloa laihtuneena: ”Olen karmea luuranko”

Moskovalaisessa oikeudessa käsiteltiin torstaina Aleksei Navalnyia vastaan nostettua herjaussyytettä. Samaan aikaan viranomaisten kerrottiin käynnistäneen uuden rikostutkinnan oppositiopoliitikkoa vastaan.

Vankileirillä 2,5 vuoden tuomiota istuva venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi esiintyi torstaina moskovalaisen alueoikeuden edessä videoyhteyden välityksellä. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Navalnyi on nähty julkisuudessa sen jälkeen, kun hän lopetti kolme viikkoa kestäneen syömälakkonsa viime viikolla.

Reutersin mukaan rajusti laihtuneen Navalnyin olemus vaikutti riutuneelta ja väsyneeltä. Tästä huolimatta hän esiintyi uhmakkaana ja arvosteli voimakkaasti Venäjän oikeusjärjestelmää.

Videokuvaa oikeudesta on nähtävissä artikkelin yläosassa.

Asianajajansa mukaan Navalnyi painaa nyt 72 kiloa, kun ennen vankileirille saapumistaan hän oli painanut 94 kiloa. Aiemmin Navalnyin uutisoitiin laihtuneen leirillä kahdeksan kiloa parissa viikossa jo ennen syömälakon käynnistymistä.

Aleksei Navalnyi esiintyi oikeudessa vankileiriltä järjestetyn videoyhteyden välityksellä.­

Navalnyi ryhtyi syömälakkoon protestina, koska ei ollut saanut vaatimaansa lääkärin hoitoa terveysongelmiinsa. Hän kommentoi olemustaan oikeudessa myös itse.

– Minut vietiin kylpyhuoneeseen eilen... siellä oli peili, ja katsoin itseäni siitä. Olen karmea luuranko, Navalnyi kertoi oikeudelle oppositiomielisen Dozhd-tv-kanavan julkaiseman ääninauhan mukaan.

Istunnossa käsiteltiin Nalvalnyin aiemmin sotaveteraanin herjaamisesta saamaa syytettä, jonka hän kiisti edelleen. Samaan aikaan Navalnyin tukijat kertoivat Venäjän viranomaisten avanneen uuden rikostutkinnan tätä vastaan.

Syytteet koskevat Navalnyin perustamaa järjestöä, jonka väitetään loukanneen kansalaisten oikeuksia.

Tältä Navalnyi näytti oikeudessa viime helmikuussa, jolloin hänet tuomittiin vankeuteen.­

Lisäksi oppositiopoliitikon liittolaiset kertoivat hajottavansa alueellisten kampanjatoimistojen verkostonsa, sillä toinen oikeusistuin harkitsee parhaillaan Navalnyin, hänen korruptionvastaisen FBK-säätiönsä sekä tukijoidensa julistamista ”ekstremisteiksi”.

Jos näin käy, viranomaiset saavat laillisen oikeuden tuomita aktivisteja vankilaan sekä jäädyttää heidän käyttämiään pankkitilejä. Oikeuden mukaan seuraava kuuleminen asiassa järjestetään 17. toukokuuta.

– Navalnyin toimistoverkoston työn säilyttäminen nykyisessä muodossaan on mahdotonta. Se johtaisi välittömästi rikostuomioihin niille, jotka työskentelevät toimistoissa ja niille, jotka tekevät heidän kanssaan yhteistyötä tai auttavat heitä, Navalnyin läheisimpiin liittolaisiin kuuluva Leonid Volkov kertoi Youtubessa julkaistulla videolla.

Volkovin mukaan osa toimistoista yrittää jatkaa työskentelyä täysin itsenäisinä alueellisina toimijoina, joita johtavat omat johtajansa. Pääsy osalle Navalnyin säätiön pankkitileistä on jo ehditty estää ja säätiötä on myös sen mahdollisuuksia järjestää protesteja sekä julkaista mediassa artikkeleita on rajoitettu.