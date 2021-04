Yhdysvaltain hallinnon johtava lääketieteellinen neuvonantaja Anthony Fauci kritisoi haastattelussa rikkaita länsimaita Intian synkkään koronatilanteeseen liittyen.

Koronavirustilanne on alkanut parantua kevään mittaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa rajoitustoimien ja rokotusohjelmien etenemisen ansiosta. Yhteiskuntien vähittäinen avautuminen ja esimerkiksi matkustamisen helpottuminen ovat tuoneet valoa tunnelin päähän ja luoneet uskoa normaalimpaan elämään palaamisesta.

Samaan aikaan Intiassa ja monissa muissa kehittyvissä maissa koronatilanne on kuitenkin ajautunut pahemmaksi kuin koskaan tähän mennessä.

Koronarajoitukset ovat tyhjentäneet normaalisti ihmisiä kuhisevan Gateway of India -monumentin ympäristön Mumbaissa. Kuva keskiviikolta.­

Torstaina Intiassa rikottiin jälleen uusi ennätys yksittäisenä päivänä rekisteröityjen, koronaan liittyvien kuolemien määrässä. Niitä tilastoitiin 3 645, mikä on yli 350 tapausta enemmän kuin edellisenä päivänä.

Myös testeillä päivittäin todettujen tartuntojen määrät ovat nousseet maaliskuun alusta lähtien tasaisesti päivä päivältä. Viime päivinä lukemat ovat liikkuneet 380 000:n tapauksen tuntumassa, kyseenalainen maailmanennätys sekin.

Videokuvaa Intian ylikuormittuneista sairaaloista ja krematorioista on nähtävissä artikkelin yläosassa.

Asiantuntijoiden mukaan karut luvut eivät kerro kuin osan tilanteen todellisesta vakavuudesta 1,3 miljardin asukkaan maassa. Sairaaloiden lisäksi esimerkiksi pääkaupunki Delhissä myös testaus on ruuhkautunut ja laahaa jäljessä, joten iso osa tapauksia jää rekisteröimättä.

Silti pelkästään huhtikuussa Intiassa on tilastoitu koronatartuntoja puoli miljoonaa enemmän kuin Suomessa on asukkaita.

Mies suojasi kasvojaan kipinöiltä juostessaan kuolleiden koronapotilaiden hautajaisrovioiden välissä Delhissä maanantaina.­

Viime päivinä hautaroviot ovat palaneet Delhissä pahoin ruuhkautuneiden, virallisten krematorioiden lisäksi myös kaupungin puistoissa ja kävelyteiden varsilla. Tämä viittaa siihen, että moni koronaan kytkeytyvä kuolema jää niin ikään tilastojen ulkopuolelle.

Intian tilanne kauhistuttaa ja herättää myötätuntoa maailmalla. Kyseessä ei kuitenkaan ole Intian, vaan koko maailman kriisi, kuten moni asiantuntija on viime päivinä muistuttanut.

– Virus ei kunnioita rajoja, kansallisuuksia, ikää, sukupuolta tai uskontoa. Ja se, mitä nähdään nyt Intiassa, on valitettavasti nähty myös muissa maissa, sanoi maailman terveysjärjestö WHO:n johtava tutkija Soumya Swaminathan BBC:n mukaan.

BBC muistuttaa artikkelissaan, että matkustusrajoituksista ja mittavista varotoimista huolimatta virus ja sen muunnokset ovat tähänkin mennessä löytäneet tiensä maasta toiseen. Uusien virusvarianttien syntymisen todennäköisyys kasvaa sitä mukaa, mitä enemmän tartunnat lisääntyvät tietyllä alueella.

Haudankaivajan apulainen valmisteli viimeistä leposijaa koronavirukseen menehtyneelle vainajalle mumbailaisella hautausmaalla keskiviikkona.­

Jokainen uusi mutaatio puolestaan herättää huolen siitä, tehoavatko jo olemassa olevat rokotteet siihen.

– Paras tapa rajoittaa virusmuunnosten syntymistä jo alkuunsa on estää viruksen lisääntyminen meissä. Joten paras tapa kontrolloida muunnoksia on kontrolloida tämänhetkistä, maailmanlaajuista tartuntojen määrää, sanoi koronaviruksen geeniperimää Britanniassa tutkivan Cog-UK-ryhmän johtaja, professori Sharon Peacock BBC:lle.

Yhdysvaltain hallinnon johtava lääketieteellinen neuvonantaja Anthony Fauci kritisoi voimakkaasti rikkaita länsimaita Intian kriisiin liittyen Australian Guardianin keskiviikkona julkaisemassa haastattelussa.

Faucin mukaan vauraat valtiot ovat epäonnistuneet, kun niiden olisi pitänyt yhdistää voimansa ja saada aikaan riittävät, globaalit keinot Intian kaltaisten ryöpsähdyksien ehkäisemiseksi. Hän sanoi Intian tilanteen korostavan globaalia epätasa-arvoisuutta.

– Ainoa riittävä keino vastata maailmanlaajuiseen pandemiaan on vastata siihen maailmanlaajuisesti. Ja maailmanlaajuinen vastaus tarkoittaa koko maailmaan ulottuvaa tasa-arvoa. Sitä ei ole saavutettu, Fauci sanoi.

Uupuneita krematorion työntekijöitä tauolla Delhissä viime viikolla.­

WHO yrittää nopeuttaa intialaisten rokottamista köyhien maiden rokotuksia turvaavan Covax-ohjelman kautta, mutta Faucin mukaan se ei vielä riitä. Hän kuitenkin kiitteli sitä, että Yhdysvallat on viime päivinä aktivoitunut Intian suhteen lähettämällä sinne happea, lääkkeitä, suojavarusteita sekä pian myös rokotteita.

Maahan on virrannut lääke- ja varusteapua myös muilta paremmassa tilanteessa olevilta valtioilta. Faucin mukaan toimet ovat esimerkki vastuullisuudesta, joka rikkaiden maiden olisi omaksuttava.

Fauci piti traagisena sitä, että ihmiset kuolevat vain, koska sairaaloissa ei ole riittävästi paikkoja tai happea. Tämän vuoksi valtioiden tulisi Faucin mukaan suunnata katseensa jo tulevaan ja pyrkiä luomaan maailmanlaajuista tasa-arvoa julkiseen terveydenhuoltoon.

– Koska me olemme kaikki samassa veneessä. Tämä on yhteenkytketty maailma, jossa valtioilla on vastuita toisiaan kohtaan. Erityisesti rikkailla mailla ja silloin, kun ollaan tekemisissä sellaisten maiden kanssa, joilla ei ole samoja resursseja tai kyvykkyyttä kuin niillä on.

Hengitysvaikeuksista kärsivä koronapotilas istui Delhissä sijaitsevan Lok Nayak Jai Prakash Narayan -sairaalan edustalla keskiviikkona.­

Faucin mukaan tasa-arvon lisääminen auttaisi myös havaitsemaan nopeammin koronaviruksen kaltaiset ongelmat. Hän muistutti, että kyse ei ole vain Intian kaltaisista maista vaan myös esimerkiksi Yhdysvalloista, jossa pandemia on niin ikään korostanut julkisen terveydenhuollon puutteita.

Faucilta kysyttiin haastattelussa myös, tarkoittaako Intian ja muiden maiden vastaavat tilanteet sitä, että maailma kamppailee ikuisesti koronaviruksen kanssa.

– Uskon, että me onnistumme. Mutta se on paljon vaikeampaa, jos virus leviää maassa, joka ei pysty käsittelemään tilannetta kovin hyvin.

Intian hallituksen johtava tieteellinen neuvonantaja K Vijay Raghavan myönsi Indian Express -lehdelle, että hallitus ja osavaltioiden hallinnot olisivat voineet valmistautua paremmin tuhoisaan toiseen epidemia-aaltoon muun muassa tukemalla sairaaloita ja muuta terveydenhuollon infrastruktuuria jo ensimmäisen aallon yhteydessä. Hän epäili, että asian ympäriltä katosi kiireellisyyden tunne ensimmäisen aallon hiivuttua.

– Ei ole yksinkertaisesti mahdollista parantaa julkisen terveydenhuollon kapasiteettia vuoden sisällä sille tasolle, että se riittäisi tällaisessa tilanteessa pärjäämiseen, Raghavan sanoi.

Intia on maailman suurin rokotteiden tuottaja, mutta siitä huolimatta vain alle 10 prosenttia sen väestöstä on saanut ensimmäisen rokoteannoksensa. Tässä piilee yksi lisäsyy siihen, miksi Intian kriisillä on vaikutusta myös muuhun maailmaan.

Maaliskuussa tilanteen pahentuessa Intia esti suuren lääkeyhtiö AstraZenecan rokote-erän viennin maasta. Joukossa oli myös Covax-ohjelmaan tarkoitettuja rokotteita.

Hansa Pandhi, 76, odotti omaa vuoroaan, kun Pramila Shahia, 82, rokotettiin Mumbaissa keskiviikkona. Naiset saivat annokset Intiassa kehitettyä Covishield-rokotetta.­

Toimitusten jatkumisesta ei ole toistaiseksi tietoa, mutta Intia yrittää kiihdyttää rokotteiden tuotantoa. Intiassa valmistettujen rokotteiden ohjaaminen kotimaiseen käyttöön kuitenkin hidastaa rokotusohjelmien etenemistä muissa maissa.

WHO:n johtavan tutkijan Swaminathanin mukaan rokotustahdin mahdollisimman nopea kiihdyttäminen Intiassa on nyt elintärkeää.

Koko maailmassa päivittäin todettujen koronatartuntojen käyrä ehti jo tammikuun alussa kääntyä laskuun ensimmäistä kertaa koko pandemian aikana. Helmikuun lopulta lähtien sen suunta on ollut jälleen jyrkästi yläviistoon, eikä miljoonan saman vuorokauden aikana todetun tartunnan raja ole enää kaukana.

Maailman koronavirustilanne on siis kaikkea muuta kuin helpottamassa. Suomessa THL kertoi torstaina, että kolmesta maaliskuussa otetusta näytteestä oli löydetty Intiasta lähtöisin olevaa, niin sanottua koronan ”tuplamuunnosta”.

BBC muistuttaa, että Intian tilanne on synkkä muistutus siitä, että kukaan ei ole turvassa niin kauan kuin kaikki ovat turvassa.