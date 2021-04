Idahossa meni läpi laki, joka kieltäisi abortin jo raskauden alkuvaiheessa – aborttikieltoja säädetään nyt ympäri Yhdysvaltoja

Myös esimerkiksi Arizonassa hyväksyttiin abortteja rajoittava laki. Lisäksi useissa pikkukaupungeissa abortteja tekeviä lääkäreitä uhataan sakoilla.

Yhdysvaltojen Idahosta tuli tuorein republikaanijohtoinen osavaltio, jossa aborttioikeutta on rajoitettu merkittävästi. Idahon republikaanikuvernööri Brad Little allekirjoitti lain, joka kieltäisi abortin sen jälkeen, kun sikiön sydänäänet voidaan kuulla – eli usein noin viidennellä tai kuudennella viikolla, Reuters uutisoi. Aina raskaana oleva henkilö ei tiedä olevansa raskaana näin aikaisessa vaiheessa.

Arizonassa puolestaan hyväksyttiin tällä viikolla laki, jossa kielletään abortti sillä perusteella, että sikiöllä on havaittu geneettinen häiriö kuten Downin syndrooma tai kystinen fibroosi ellei sikiön tilaa pidetä tappavana.

Idahon laki astuu voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun joku vetoomustuomioistuin pitää voimassa vastaavan lain. Käytännössä on siis mahdollista, ettei laki astu lainkaan voimaan.

Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden päätös vuodelta 1973, joka tunnetaan nimellä Roe v. Wade, takasi naiselle perustuslaillisen oikeuden aborttiin. Esimerkiksi Iowan samantyylinen laki, joka hyväksyttiin vuonna 2018, kumottiin vuonna 2019 osavaltion tuomarin päätöksellä.

Yleisesti ottaen abortin takarajana on pidetty 24 viikkoa, minkä jälkeen sikiön katsotaan voivan elää jo kohdun ulkopuolella.

Aborttikieltoja on säädetty myös paikallisella tasolla. Viimeisen vuoden aikana 23 texasilaisessa pikkukaupungissa annettiin asetuksia, joissa ne julistautuvat ”syntymättömien turvapaikoiksi,” The Guardian uutisoi. Asetuksissa abortista on määrätty langetettavaksi 2 000 dollarin sakko (reilu 1 600 euroa). Sakot määrätään lääkäreille, ei abortin hankkineille naisille.

Huhtikuussa myös pienessä Hayes Centerissä, Nebraskassa, säädettiin laki, jossa abortti kielletään.