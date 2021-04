Apulaissheriffit ampuivat mustan miehen Yhdysvalloissa – kehokameran videota vaaditaan julki

Mies yritti paeta paikalta autolla, kun apulaissheriffit alkoivat ampua.

Yhdysvaltojen Pohjois-Carolinassa kuohuttaa tapaus, jossa poliisia paennutta miestä ammuttiin viisi kertaa: neljästi käteen ja kerran päähän. Päähän osuneen laukauksen kerrotaan johtaneen miehen kuolemaan, miehen perhe on kertonut NBC Newsin mukan.

Andrew Brown Jr., 42, kuoli pidätystilanteessa viime viikolla Elizabeth Cityssä. Apulaissheriffien tarkoituksena oli pidättää Brown huumesyytteiden takia. Tilanne kuitenkin eskaloitui siihen, että apulaissheriffit ampuivat Brownin, joka yritti ajaa autolla pois paikalta.

Perhe on kyseenalaistanut virkavallan voimankäytön sanoen, ettei Brown ollut millään tavoin uhka.

– Ne luodit hänen käteensä, nekö eivät riittäneet? Ne eivät riittäneet? Brownin poika Khalil Ferebee sanoi tiedotustilaisuudessa.

– On selvää, että hän yritti päästä pakoon. Se on selvää ja he ampuvat häntä takaraivoon? Se paska ei ole oikein. Se ei ole oikein.

Brownin perhe on vaatinut apulaissheriffien kehokameroiden tallenteita julkisiksi. Myös piirikunnan sheriffi Tommy Wooten on sanonut, että haluaa kehokameroiden videot julki. Video voidaan julkaista vain oikeuden päätöksellä.

– Haluan tämän videon julkiseksi. Olen pyytänyt, että videon julkaisemiseksi yleisölle jätetään hakemus. Avoimuus on tärkeää ei pelkästään virastolle vaan myös yhteisölle, koska se auttaa pitämään yllä luottamusta, Wooten sanoi Foxin haastattelussa.

Perheen asianajajan Chantal Cherry-Lassiterin mukaan Brownin perheelle on näytetty 20 sekunnin mittainen pätkä apulaissheriffin kehokameran kuvaamasta videosta, CNN kertoo. Asianajajan mukaan videolla näkyy Brown autossaan, kädet ratilla. Apulaissheriffit ovat tukkineet tien.

Asianajajan mukaan videolla näkyy, kuinka apulaissheriffit juoksevat Brownin autolle, ampuvat miestä, joka alkaa peruuttaa paikalta. Apulaissheriffit jatkavat ampumista, kun Brown ajaa pois paikalta, asianajaja sanoo.

Sekä Pohjois-Carolinan osavaltion keskusrikospoliisi että liittovaltion keskusrikospoliisi tutkivat ampumista. Seitsemän apulaissheriffiä on ampumisten jälkeen laitettu virkavapaalle, kaksi muuta on irtisanoutunut ja yksi jäänyt eläkkeelle. Kaikkien apulaissheriffien ei uskota ampuneen, mutta he kaikki olivat mukana pidätysoperaatiossa.

Brownin kuolema on poikinut mielenosoituksia ja kaupunkiin on julistettu poikkeustila sekä ulkonaliikkumiskielto, joka alkoi tiistai-iltana.