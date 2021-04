NYT: Rudy Giulianin asuntoon tehtiin kotietsintä

Lehden mukaan kotietsintä liittyy tutkintaan, jossa selvitetään Giulianin toimia Ukrainassa.

Liittovaltion tutkijat ovat tehneet kotietsinnän Rudy Giulianin asuntoon New Yorkissa, Yhdysvalloissa, New York Times uutisoi. Giuliani tunnetaan New Yorkin entisenä pormestarina ja entisen presidentin Donald Trumpin henkilökohtaisena asianajajana.

New York Timesin mukaan kotietsintä liittyy tutkintaan, jossa selvitetään Giulianin toimia Ukrainassa, kolme tutkinnasta perillä olevaa lähdettä kertoi.

Yhden lähteen mukaan tutkijat takavarikoivat Giulianin elektroniikkaa.

Liittovaltiotason tutkinnassa selvitetään, lobbasiko Giuliani laittomasti Trumpin hallintoa vuonna 2019 ukrainalaisten virkamiesten ja oligarkkien puolesta. Samaan aikaan Giulianin epäillään saaneen ukrainalaisilta lokaa Trumpin poliittisista vastustajista kuten nykyisestä presidentistä Joe Bidenista.