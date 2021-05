Tehoavatko koronarokotteet kaikkiin uusiin virusmuunnoksiin? IS etsi vastauksia polttaviin kysymyksiin

Euroopassa käytössä olevat koronarokotteet tehoavat hyvin koronaviruksen brittimuunnokseen. Etelä-Afrikan muunnos on jo ongelmallisempi. Intian variantin kyky väistää rokotesuojaa on vielä kysymysmerkki.

Suomessa on todettu kolme koronaviruksen Intian muunnoksen aiheuttamaa tartuntaa, kertoivat terveysviranomaiset viime torstaina.

Jos koronarokotteiden teho ja viruksen uudet muunnokset mietityttävät, on hyvä muistaa kaksi perusfaktaa.

Niistä ensimmäinen on tämä: rokotteiden suojateho ei putoa nollaan, vaikka virus muuntuukin. Toinen perusfakta on vähemmän lohdullinen, mutta yhtä tosi: mikään rokote ei anna täydellistä suojaa virukselta, oli kyseessä sitten uusi muunnos tai ei.

Näin päästään kolmanteen tosiasiaan, joka sekin perustuu tutkittuun, tieteelliseen tietoon. Rokote kannattaa ottaa, sillä se suojaa erittäin hyvin koronavirustaudin vakavalta muodolta ja kuoleman riskiltä. Tässä suhteessa kaikki käytössä olevat rokotteet, sekä virusvektoriin että lähetti-rna:han perustuvat, ovat yhtä hyviä.

” Millaisia mutaatioita virus saa rokotuskattavuuden kasvaessa? Syntyykö entistä hankalampia variantteja, jotka pystyvät väistämään useimpia rokotteita?

Rokotteiden suoja lievältä taudilta on muunnoksista huolimatta pysynyt myöskin kohtuullisen hyvänä, vaikka varianttien leviäminen saattaa asiantuntijoiden mukaan vielä muuttaa tilannetta.

Seuraavassa tuoretta tietoa rokotteista ja niiden suojatehosta virusmuunnoksiin.

Voiko rokotettu saada koronainfektion?

Kyllä, se on mahdollista. Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC on raportoinut yli 9 200 rokotettujen sairastumista eli niin sanottua läpäisy- tai läpimurtoinfektiota. Niistä 63 prosenttia oli naisilla, ja yli 2 500 oli oireettomia. Rokotettuja Yhdysvalloissa oli raportin julkaisupäivänä 26. huhtikuuta yhteensä jo 95 miljoonaa.

Suomessa läpäisyinfektioita oli THL:n mukaan huhtikuun puolivälissä 781, joista viitisenkymmentä johti sairaalahoitoon. Rokotettujen kokonaismäärästä, joka oli tuolloin 1,25 miljoonaa, läpäisyinfektioiden osuus ensimmäisen annoksen jälkeen oli 0,06 prosenttia ja toisen annoksen jälkeen vain 0,01 prosenttia. Virusmuunnosten osuutta näistä läpäisyinfektioista selvitetään.

Yhdysvalloissa tehdyssä tuoreessa tutkimuksessa löytyi 417 koehenkilön joukosta kaksi naispotilasta, jotka saivat koronan kahden lähetti-rna-rokotuksen jälkeen. Molemmille kehittyi myös oireita. Virusten perimän sekvenssit paljastivat, että molemmissa tapauksissa tartunta oli tullut muuntuneesta viruksesta. Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä.

Rokotuksen jälkeen saatu infektio voi johtua siitä, että potilas saa tartunnan ennen kuin rokotteen antama immuunivaste on täysin kehittynyt. Siihen kuluu rokotetyypistä riippuen kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen.

Rokotteiden suojateho ei myöskään ole sataprosenttinen. Jos suojateho on vaikkapa 90 prosenttia, saattaa 10 prosenttia rokotetuista saada infektion. Näissä tapauksissa tauti jää kuitenkin yleensä lieväksi.

Britanniassa elämä helpottuu rajoitustoimien löysentyessä. Rokotteet purevat tutkimusten mukaan hyvin saarivaltiossa yleistyneeseen koronaviruksen muunnokseen B.1.1.7.­

Mitkä muunnokset kykenevät väistämään rokotesuojaa?

Tutkimusten mukaan kaikki Euroopassa käytössä olevat koronarokotteet tehoavat hyvin koronaviruksen niin sanottuun brittimuunnokseen B.1.1.7:ään. Rokotteiden suojatehon aleneminen on korkeintaan muutaman prosentin luokkaa.

Etelä-Afrikan muunnos B.1.351 sen sijaan on ongelmallinen. B.1.351 pitää sisällään mutaatioita, jotka auttavat sitä väistämään osittain rokotteiden antamaa immuunivastetta. Samoja mutaatioita on myös Brasilian muunnoksessa P.1:ssä, jonka yleistymistä Euroopassa on pelätty.

Israelissa tehty tuore tutkimus kertoi, että B.1.351 aiheutti huomattavan osan maassa todetuista läpimurtoinfektioista. Suuri osa israelilaisista on rokotettu BioNTech / Pfizerin lähetti-rna-rokotteella. Aikuisväestön rokotuskattavuus Israelissa on jo yli 80 prosenttia.

” Tarkkoja tietoja Intiassa yleistyneen muunnoksen B.1.617:n kyvystä väistää aiemmin sairastetun taudin tai rokotteiden antamaa immuunisuojaa ei vielä ole.

Turun yliopiston ja Tyksin yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Helsingin yliopiston kanssa tekemän suomalaistutkimuksen mukaan Pfizerin rokotteen immuunisuoja tehoaa Etelä-Afrikan muunnokseen.

Suomalaistutkimuksessa oli mukana 180 ihmistä. Tulosten mukaan rokotteen nostamat vasta-aineet tehosivat hyvin sekä aiempiin viruskantoihin että brittimuunnokseen. Suojaa syntyi myös Etelä-Afrikan muunnosta vastaan, mutta neutraloivien eli viruksen lisääntymistä estävien vasta-aineiden taso ei noussut yhtä korkeaksi. Tutkimuksen perusteella voi päätellä, että Pfizerin rokote suojaa myös Brasilian muunnokselta, joka muistuttaa eteläafrikkalaista.

Janssenin / Johnson & Johnsonin yhden annoksen rokotteen kliinisiä kokeita tehtiin Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa. Rokotteen suoja vakavaa tautia ja kuolemaa vastaan oli kokeissa hyvä, mutta lievää ja kohtalaista tautia vastaan suoja oli tätä heikompi.

CDC:n mukaan sekä Pfizerin että Modernan rokotteet antavat hyvän suojan kaikkia Yhdysvalloissa huolta aiheuttaviksi luokiteltuja virusmuunnoksia vastaan. Näitä ovat brittimuunnos, Etelä-Afrikan muunnos, Brasilian P.1-muunnos sekä kaksi Kaliforniassa tavattua muunnosta (B.1.427 ja B.1.429). Pfizerin ja Modernan rokotteet perustuvat lähetti-rna:n käyttöön. Molemmat ovat käytössä Suomessa.

Intian koronatilanne kääntyi keväällä kohti katastrofia tammikuun suvantovaiheen jälkeen. Uutta virusvarianttia tärkeämpi syy kaaokseen oli todennäköisesti rajoitustoimien höllentäminen ja sitä seurannut ihmisten huoleton käyttäytyminen.­

Mitä tutkimukset kertovat Intian muunnoksesta?

Tarkkoja tietoja Intiassa yleistyneen muunnoksen B.1.617:n kyvystä väistää aiemmin sairastetun taudin tai rokotteiden antamaa immuunisuojaa ei vielä ole.

– Ajatuksia on siitä, että sen tartuttavuus saattaisi olla aikaisempaan verrattuna jonkin verran korkeampi, mutta tarkkaa tietoa tästä ei vielä ole, sanoi THL:n ylilääkäri Otto Helve torstaina pidetyssä tilannekatsauksessa.

– Samoin meillä ei myöskään ole näyttöä siitä, että se millään tavalla pystyisi merkittävästi kiertämään rokotteen antamaa suojaa.

Muunnoksessa on kaksi merkitsevää mutaatiota viruksen kuoren piikkiproteiinissa, joka tarttuu kudosten reseptoreihin ja avaa virukselle tien soluihin. Kolmas merkitsevä mutaatio helpottaa viruksen perimäaineksen luovutusta, kun se on päässyt soluun sisään.

Muista suojatoimet! Virukseksi naamioitunut kansalaisjärjestön työntekijä kampanjoi Siligurissa, Intiassa 25. huhtikuuta.­

BioNTechin hallituksen puheenjohtaja Ugur Shahin kertoi keskiviikkona luottavansa siihen, että yhtiön ja Pfizerin valmiste tehoaa Intian muunnokseen. B.1.617:ssä on samanlaisia muutoksia kuin muissakin varianteissa, joihin valmistetta on testattu. Stuttgarter Nachrichten -lehden mukaan yhtiöt ovat kokeilleet rokotteen tehoa jo yli 30:een virusmuunnokseen. Kaikissa tapauksissa rokote on tuottanut riittävän immuunivasteen.

Vielä vertaisarvioimattoman intialaistutkimuksen mukaan sekä kotimainen Covaxin-koronarokote että koronataudin jo sairastaneilta potilailta saadut vasta-aineet kykenivät neutraloimaan B.1.617-muunnosta. Suppealla aineistolla tehty tutkimus julkaistiin bioRxiv-verkkosivustolla 23. huhtikuuta. Covaxin on perinteinen rokote, joka perustuu toimintakyvyttömäksi tehtyihin koronaviruksiin.

Toisen tutkimuksen mukaan myös AstraZenecan rokote neutraloi laboratoriokokeissa Intian muunnosta. Molempien kokeiden tulokset ovat vasta alustavia ja vaativat lisäselvityksiä.

Miten rokotevalmistajat reagoivat muunnoksiin?

Useat valmistajat ovat jo kehittämässä uutta rokotesukupolvea, joka ottaa huomioon virusmuunnokset ja tuottaa niitä vastaan immuunisuojaa. Synteettisten, geeniteknologiaan perustuvien lähetti-rna-rokotteiden (Pfizer ja Moderna) räätälöiminen on suhteellisen helppoa. Myös virusvektorirokotteet ovat helposti muokattavissa, mutta niiden valmistus on edellisiä vaativampaa.

Todennäköisesti kaikille rokotuksen jo saaneille annetaan jossakin vaiheessa tehosteannos. Britannia on jo ilmoittanut, että valtio varaa tehosteannokset koko väestölle. Suomessa harkitaan samaa.

Miten virus muuntuu, kun rokotuskattavuus maailmassa kasvaa? Kuvassa rokotteiden jakelua Wuhanin yliopistossa Kiinassa.­

Syntyykö koronaan ”yleisrokote”?

Ihanteellisinta olisi, jos tutkijat pystyisivät kehittämään kaikkiin virusmuunnoksiin tehoavan yleisrokotteen. Se on kuitenkin hyvin vaikeaa. Ongelma on siinä, että rna-virusten perheessä sars-cov-2 muistuttaa enemmän vikkelästi muuttuvaa influenssavirusta kuin vakaata tuhkarokkovirusta. Pienetkin muutokset viruksen genomissa voivat vaikuttaa vasta-aineiden kykyyn neutraloida virusta.

Mikä jännittää tutkijoita eniten?

Nykyisin maailmalla kiertävät virusmuunnokset ovat kehittyneet jo ennen kuin laajat rokotuskampanjat alkoivat. Hyvä kysymys on, millaisia mutaatioita virus saa rokotuskattavuuden kasvaessa. Syntyykö entistä hankalampia variantteja, jotka pystyvät väistämään useimpia rokotteita?

Tätä pohtiessa päästään taas perusasioihin. Virus on tahdoton olio, joka ei ole edes elävä. Se tarvitsee isännän monistuakseen ja levitäkseen. Kun tarpeeksi ihmisiä on joko sairastanut virustaudin tai saanut rokotteen ansiosta puolustuskykyä, virus muuntuu ja hakeutuu muotoihin, joilla se voi väistää immuunivastetta. Se on sen homma.

Yleensä hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset kuitenkin heikkenevät ajan mittaan. Niistä tulee aika harmittomia pöpöjä, jotka aiheuttavat väestössä vuosittain nuhakuumetta.