Miamilainen yksityiskoulu kielsi rokotettujen työn­tekijöiden oleskelun oppilaiden lähellä – ”Johdolla on hyvin primitiivinen ymmärrys siitä, mikä rokote on”

Centner Academy -yksityiskoulun linjaukset ovat herättäneet huomiota, sillä ne perustuvat lukuisien asiantuntijoiden kumoamiin erikoisiin väitteisiin koronarokotteiden vaikutuksista.

Floridalaisen yksityiskoulun suhtautuminen koronavirusrokotuksiin on noussut otsikoihin Yhdysvaltojen lisäksi myös maailmalla. Kyse on Miamin Design District -alueella sijaitsevasta Centner Academy -koulusta, jonka lukuvuosimaksut asettuvat oppilaan iästä riippuen 12 000–25 000 euron välille.

Koulun rokotusnäkemyksistä uutisoi maanantaina ensimmäisenä New York Times, jonka mukaan sen perustaja Leila Centner lähetti viime viikolla opettajille ja muulle henkilökunnalle asiaan liittyvän kirjeen. Siinä hän ilmoitti ”raskain sydämin”, että koronarokotteen ottavien työntekijöiden täytyisi pysyä loitolla oppilaista.

Centner Academyn oppilaat vastaavat iältään suomen esikoulu- ja peruskouluikäisiä.­

Lehden mukaan kyseessä on selkeä esimerkki siitä, kuinka misinformaation leviäminen uhkaa koko kansakunnan ponnisteluja koronaviruksen kontrolliin saamiseksi rokotusten avulla. Centnerin tiedetään jakaneen jo aiemmin sosiaalisessa mediassa säännöllisesti rokotusvastaisia julkaisuja.

Kirjeessä Centner väitti, että tuoreiden tietojen mukaan koronarokotteen saaneilla olisi negatiivisia vaikutuksia lähellään oleviin ei-rokotettuihin.

– Jopa nuoren väestön keskuudessa meillä on ainakin kolme naista, joiden kohdalla oleskelu rokotetun henkilön seurassa on vaikuttanut heidän kuukautiskiertoonsa, Centner perusteli koulun linjausta.

Kyseessä on maailmalla ja myös Suomessa viime aikoina levinnyt valheellinen väite, jonka ovat muun muassa Reutersin mukaan kumonneet lukuisat lääketieteen asiantuntijat. Heidän mukaansa on täysin mahdotonta, että rokotteen vaikutus siirtyisi jotenkin ihmisestä toiseen heidän oleskellessaan lähekkäin ja että tästä voisi seurata esimerkiksi keskenmenoja tai kuukautiskierron muutoksia rokottamattomalle.

– Tämä on salaliitto, joka on luotu heikentämään luottamusta rokotteisiin, joiden on kliinisissä testeissä osoitettu olevan sekä turvallisia että tehokkaita, kommentoi Yhdysvaltain johtavan synnytyslääkärien ja gynekologien yhdistyksen ACOG:in edustaja Christopher Zahn uutistoimistolle viime viikolla.

Ainoana lähteenä väitteilleen Centner viittasi verkkosivustoon, joka tunnetaan faktantarkastussivustojen mukaan salaliittoteorioiden sekä pseudotieteellisten näkemysten levittäjänä.

Miamissa jonotettiin huhtikuun alussa Hard Rock -stadionille perustetulle rokotusasemalle.­

Centnerin mukaan rokotteen ottavien työntekijöiden tulisi joko ilmoittaa asiasta koululle ja pysyä sen jälkeen fyysisesti kaukana oppilaista, tai sitten odottaa kouluvuoden loppumista ennen rokotteen ottamista. Kirjeen mukaan kesällä rokotetut opettajat voivat kuitenkin palata syksyllä töihinsä vain siinä tapauksessa, että rokotteiden vaikutuksista on valmista tutkimustietoa tai ”jos paikka on edelleen vapaana tuolloin”.

Tiistaina kohu sai uusia kierroksia, kun CBS Miami uutisoi Centnerin lähettäneen oppilaiden vanhemmille edellisenä päivänä sähköpostin, jonka mukaan koulun palvelukseen ei palkata koronarokotteen saaneita henkilöitä. Kanavan mukaan koulu uhkasi myös oikeustoimilla työntekijöitä, mikäli he valehtelevat ottamastaan rokotteesta.

– Tämä osoittaa mielestäni sen, että koulun johdolla on hyvin primitiivinen ymmärrys siitä, mikä rokote on, eikä sillä oikeastaan ole ymmärrystä tieteellisestä prosessista, kommentoi Floridan kansainvälisen yliopiston tartuntatautien spesialisti Aileen Marty.

Kanavan tietojen mukaan koulun opettajat ovat ilmaisseet huoltaan johdon linjauksista. Ainakin yhden heistä kerrottiin jo eronneen tehtävistään, tosin toistaiseksi ei ole selvillä, olivatko linjaukset irtisanoutumisen syynä.

Lisäksi koulun lähettämistä viesteistä on pöyristynyt paikallinen opettajien ammattijärjestö, joka kertoi olevansa huolissaan paitsi opettajien työskentelyolosuhteiden turvattomuudesta, myös heidän oikeuksistaan.

Leila Centner sekä koulun hänen kanssaan perustanut aviomies David Centner ovat kuvailleet itseään BBC:n mukaan aiemmin ”terveysvapauden sanansaattajiksi”. Yhdysvaltain medialle antamissaan lausunnoissa pariskunta on perustellut näkemyksiään muun muassa oppilaiden turvallisuudella sekä sillä, että heidän mukaansa rokotteiden turvallisuudesta ei ole toistaiseksi riittävästi tietoa.

AFP kertoi oppilaiden vanhempien suhtautuneen viestiin kaksijakoisesti.

– Tuemme koulun päätöstä 100-prosenttisesti. Koska tästä kokeellisesta rokotteesta ei ole liikaa tietoa, emme luota siihen, ainoastaan etunimellään asiaa kommentoinut Fabio kertoi uutistoimistolle.

– Heidän linjansa on ”minun kehoni, minun valintani”, mutta se on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä hän sanoo opettajille. Kyse on heidän kehoistaan, mutta hänen valinnastaan, sanoi puolestaan Lidia-niminen oppilaan vanhempi Leila Centneriin viitaten.