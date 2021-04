Intian virusmuunnos levinnyt jo 17 maahan

1. Nimellä B.1.617 tunnettu virusmuunnos löytyi Intiasta jo viime lokakuussa, hieman sen jälkeen kun niin sanottu brittimuunnos B.1.1.7. alkoi levitä Britanniassa. Muunnos on levinnyt jo ainakin 17 maahan, kertoi Maailman terveysjärjestö WHO tiistaina. Eniten muunnosta on havaittu Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Singaporessa.

2. Intiassa käytössä olevat koronavirusrokotteet, AstraZenecan rokote ja kotimainen Covaxin, näyttävät alustavien tutkimusten mukaan tehoavan B.1.671-muunnokseen, kertoi intialainen geenitutkimusinstituutti IGIP tiistaina.

3. Intian muunnosta on harhaanjohtavasti kutsuttu ”tuplamutantiksi”. Siinä on kaikkiaan 13 mutaatiota, jotka vaikuttavat sen ominaisuuksiin. Tuplamutantti-nimitys jäi kuitenkin elämään julkisuudessa, sillä kaksi mutaatioista sijaitsee viruksen piikkiproteiinissa – rakenneosassa, joka tarrautuu ihmisen kudosten reseptoreihin ja avaa virukselle tien solun sisälle. ”Tuplamutaatiot ” E484Q ja L452R eivät välttämättä merkitse sitä, että virusmuunnos olisi kaksi kertaa tarttuvampi kuin alkuperäiset, Kiinasta levinneet viruskannat.

4. Intian muunnosta on kutsuttu myös ”triplamutantiksi” tai ”kolmoismutantiksi”. Tämä johtuu siitä, että yksi merkitsevistä mutaatioista (L452R) helpottaa sars-cov-2:n pilkkoutumista silloin, kun virus on tunkeutunut soluun ja siirtää solun sisään perimäaineksensa. Sama mutaatio on Kaliforniassa havaitussa virusmuunnoksessa.

5. Intian muunnoksesta leviää jo ainakin kolmea alatyyppiä, joista kunkin mutaatiot ovat hieman eri kohdissa viruksen genomia. Niiden levinneisyydestä ei ole tarkkoja tietoja, sillä Intiassa sekvensoidaan vain pieni osa virusnäytteistä.