Paikan päällä otetun kuvan perusteella teleoperaattoriyhtiö Telusin tarjoamia materiaaleja oli päätynyt myös majavien pesän rakennusaineiksi.

Lähes 900 netin käyttäjää sekä noin 60 tv-katselijaa jäi vaille palvelua, kun tietoliikenneyhteydet katkesivat yllättäen varhain lauantaiaamuna Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa sijaitsevassa Tumbler Ridgen kunnassa.

Palvelun toimittaja, paikallinen teleoperaattoriyhtiö Telus kuvaili myöhemmin julkaisemassaan lausunnossa häiriön syytä ”hyvin oudoksi ja ainutlaatuisen kanadalaiseksi käänteeksi”.

– Tiimimme paikansi läheisen padon. Vaikuttaa siltä, että majavat kaivoivat puron pohjaa päästäkseen käsiksi kaapeliimme, joka on haudattu noin metrin syvyyteen ja suojattu 4,5 tuumaa (noin 11,5 senttiä) paksulla putkijohdolla. Ensin majavat pureskelivat rikki suojan ja sitten ne purivat kaapelin poikki useasta kohdasta, Telusin tiedottaja Liz Sauvé kertoi Kanadan yleisradion CBC:n mukaan.

Sauvén mukaan paikan päältä otetusta kuvasta kävi ilmi, että majavat olivat käyttäneet Telusin tarjoamia materiaaleja myös pesänsä rakennusaineina. Kuvassa niiden pesässä näkyi pätkä punaista muovinauhaa, jota haudataan yleensä kuitukaapelin mukana maahan sen merkkaamiseksi.

Kanadan kansalliseläin kanadanmajava aiheuttaa toisinaan ristiriitaisia tunteita kanadalaisissa.­

Vahinkojen laajuutta selvittäneiden työntekijöiden mukaan olosuhteet kaapelin kunnolla esiin kaivamiselle olivat haastavat, sillä maa on edelleen osittain jäässä. Tumbler Ridgen tietoliikenneyhteydet saatiin jälleen toimimaan sunnuntaina iltapäivällä, tosin puhelinverkon kerrottiin toimivan edelleen vain osittain.

Kanadanmajava herättää kanadalaisissa toisinaan ristiriitaisia tunteita siitä huolimatta, että se nauttii maassa kansalliseläimen asemasta. Syynä ovat litteähäntäisen jyrsijän vahvat hampaat, joilla se saattaa aiheuttaa mittaviakin vahinkoja väärää kohdetta pureskellessaan.

Majavat pääsivät edellisen kerran ”syytettyjen penkille” vain pari viikkoa sitten Quebecissä, kun Grenville-sur-la-Rougen kaupungin pormestari Tom Arnold kertoi niiden aiheuttaneen kiinteistöjä ja infrastruktuuria vahingoittaneen laajan tulvan.

BBC:n mukaan noin 800 majavaa oli tuolloin rakentanut kunnan alueelle parisataa patoa. Pormestarin mukaan majavien aiheuttamat ongelmat ovat kasvaneet alueella hiljalleen viimeisten vuosikymmenien kuluessa.

– Tämä on ongelma, josta meidän on päästävä eroon. Majavat on hävitettävä, Arnold sanoi sosiaalista mediaa kuohuttaen.