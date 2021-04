Jo aiemmin Kiinan viranomaiset ovat kertoneet, että vastasyntyneiden määrä putosi viime vuonna 15 prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Kiinan odotetaan ilmoittavan väkiluvun pienenemisestä ensimmäistä kertaa viiteen vuosikymmeneen, Financial Times uutisoi. Edellisen kerran väkiluku pieneni Mao Zedongin 1950-luvun lopulla toteuttaman ”suuren harppauksen” jälkeen, jolloin epäonnistunut talouspolitiikka johti nälänhätään ja kymmenienmiljoonien ihmisten kuolemaan.

Kiinassa suoritettiin viime vuonna väestönlaskenta. Sen tuloksia ei ole vielä julkaistu, mutta sen tuloksen odotetaan kertovan, että Kiinan väkiluku on alle 1,4 miljardia ihmistä. Vuonna 2019 Kiinan väkiluvun kerrottiin ylittäneen 1,4 miljardin asukkaan rajapyykki.

Väkilukua pidetään kuitenkin arkaluontoisena tietona ja se julkaistaan vasta, kun useat hallinnon eri osastot ovat päässeet yksimielisyyteen datasta ja sen seurauksista.

– Väestönlaskennan tuloksella on suuri vaikutus siihen, miten kiinalaiset näkevät maansa ja, kuinka useat eri hallinnon osat toimivat, arvioi Huang Wenzheng, joka toimii ajatushautomo Center for China and Globalizationin tutkijana.

South China Morning Postin politiikan toimittaja Zhou Xin kirjoitti myös aiemmin tässä kuussa, että väestönlaskennan uskottiin vahvistavan kuvan nopeasti ikääntyvästä väestöstä, kutistuvasta työvoimasta ja vastasyntyneiden riittämättömästä määrästä.

Helmikuussa Kiinan kansallisen turvallisuuden ministeriö kuitenkin kertoi, että vastasyntyneiden määrä oli pudonnut 15 prosenttia vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna, Reuters uutisoi tuolloin. Ministeriön mukaan Kiinassa tilastoitiin 10,035 miljoonaa syntymää vuonna 2020, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 11,79 miljoonaa. Viime vuonna syntyneistä 52,7 prosenttia oli poikia ja 47,3 prosenttia tyttöjä.

Toistaiseksi ei ole vielä tiedossa, milloin väestönlaskennan tulos julkistetaan.