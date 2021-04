Bloomberg: Singapore on paras paikka olla pandemian aikana – näin Suomi sijoittui listauksessa

Singaporessa voidaan elää pitkälti normaalielämää, kiitos tiukan rajapolitiikan ja karanteeniohjelman.

Singapore syrjäytti Uuden-Seelannin koronapandemian kovimpana pärjääjänä Bloombergin listauksessa ensimmäistä kertaa. Bloomberg arvioi, mitkä ovat parhaimpia ja pahimpia paikkoja pandemian aikana. Nyt Singapore kiilasi listan kärkeen, Uusi-Seelanti toisena ja Australia kolmantena. Suomi on listan sijalla 9.

Ihmisiä liikkumassa puistossa.­

Singapore on saanut paikalliset tartunnat lähes nollaan tiukan rajapolitiikan ja karanteeniohjelman takia. Paikalliset voivat elää pitkälti normaalisti ja käydä esimerkiksi risteilyillä ja konserteissa. Lisäksi Singaporessa on jaettu rokotteita kattamaan viidennes väestöstä, toisin kuin Uudessa-Seelannissa, Australiassa ja Taiwanissa, joiden rokotekampanjat ovat vasta alkutekijöissään.

Singaporessa on pidetty myös esimerkiksi konferensseja. Kuva Geo Connect Asia -konferenssista, joka pidettiin maaliskuun lopulla. Vapaaehtoisten osallistujien liikkeitä seurattiin paikannuslaitteilla, jotta järjestäjät pystyivät tarkistamaan, rikkoivatko osallistujat hallituksen ohjeita koskien esimerkiksi etäisyyden pitämistä.­

Worldometerin mukaan 5,7 miljoonan asukkaan Singaporessa on koko pandemian aikana todettu reilu 61 000 koronavirustartuntaa. Koronakuolemia on tilastoitu vain 30. Päivittäisiä tartuntoja on viime viikkoina todettu alle 50, joista valtaosa on todettu matkustajilla. Esimerkiksi tiistaina Singaporen terveysministeriö tiedotti yhdestä paikallisesta tartunnasta ja 11 maahan tulleesta tartunnasta, jotka oli todettu henkilöillä, jotka oli jo määrätty pysymään kotona.

Vierastyöntekijät siirretään busseilla karanteenitiloihin, joissa heidät testataan koronaviruksen varalta.­

Vertailun vuoksi Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle on ilmoitettu reilusta 86 000 tartunnasta. Koronakuolemia on Suomessa tilastoitu koko pandemian aikana 908.

Singaporen rivakka rokotustahti nosti sen sijoitusta Bloombergin listauksessa.­

Bloombergin listauksessa on mukana 53 maata. Listan pohjalla ovat Brasilia ja Puola, jotka ovat kärsineet suuresti koronavirusepidemian toisen aallon aikana.