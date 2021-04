Intiassa krematoriot ovat murtumispisteessä koronan takia – tuhkauksia tehdään kävelyteillä ja parkkipaikoilla

Intiassa on tilastoitu viime päivinä yli 2 000 koronakuolemaa päivässä, joskin kuolemia uskotaan olevan paljon virallisia lukuja enemmän.

Intiassa krematoriot ovat murtumispisteessä, kun koronakuolemien määrä jatkaa kasvuaan. Koronakuolemia on tilastoitu viime päivinä yli 2 000 päivässä, joskin todellisen luvun uskotaan olevan huomattavasti suurempi.

Delhissä krematoriot ovat joutuneet lisäämään kapasiteettiaan. Sarai Kale Khanin krematorio on rakentanut ainakin 27 uutta polttohauta-alustaa ja 80 alustaa rakennetaan puistoon olemassa olevan rakennelman ympärille, BBC uutisoi.

Mies kävelee polttorovioiden ohi New Delhissä.­

NDTV:n mukaan kyseinen krematorio on kyennyt tuhkaamaan 22 ruumista kerrallaan. Epidemian toisen aallon aikana kuolleiden määrä on noussut ja nyt krematorio on joutunut käsittelemään 60–70 ruumista päivässä.

Lisäksi viranomaiset tutkivat mahdollisuutta rakentaa paikkoja tuhkaamiselle myös Yamuna-joen varrella.

Suojapukuihin pukeutuneet omaiset suorittavat koronavirukseen aiheuttamaan tautiin kuolleen hautausriittejä.­

Ghazipurin krematorio puolestaan rakensi 20 polttohauta-alustaa parkkipaikalle, Indian Express on kertonut aiemmin. Jonotusaika on yleensä 3–4 tuntia. Ruumiin palaminen kestää viidestä kuuteen tuntia.

AFP:n haastattelema Sanjay, joka työskentelee krematoriossa pappina, kertoo krematorion laajentaneen toimintaansa läheiselle parkkipaikalle.

– Aloitamme auringonnousun aikaan ja tuhkaukset jatkuvat keskiyön yli.

Myös Seemapurin alueella Koillis-Delhissä krematorioiden on vaikea pysyä kuolemien määrän kasvun perässä.

– Me yritimme tehdä tuhkauksia kävelyteillä ja missä tahansa, missä oli tilaa, mutta ruumiita tuli jatkuvasti, koordinaattori Jitender Singh Shanty sanoi.

– Meidän piti pyytää viranomaisilta lupaa jatkaa tilojamme parkkipaikalle.

Suojapukuun pukeutunut terveydenhuollon työntekijä kävelee polttorovioille tuotujen ruumiiden ohi.­

Intiassa ei ole merkkejä siitä, että maata kovasti moukaroinut koronavirusepidemian toinen aalto olisi laantumassa. Sekä tartuntojen että kuolemien määrä on noussut tasaisesti ja pulaa on lääkkeistä, hapesta ja tehohoitopaikoista. Virologit odottavat, että tartuntojen määrä jatkaa kasvua vielä ainakin parin kolmen viikon ajan.

Intialaismediassa on uutisoitu useista tapauksista, joissa koronapotilaat ovat kuolleet autoissa tai sairaaloiden edustalla, etsiessään vapaata vuodepaikkaa.