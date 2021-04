Ihmisiä pitää jo taivutella koronarokotuksiin Amerikassa – Frida, 66, kertoo, miksi hän kieltäytyy: ”Ei meidän täydy olla robotteja”

Amerikkalaisia pitää jo houkutella ottamaan koronavirusrokotus. Rokotevastaisuus on tiukkaa erityisesti maaseudulla.

Frida Snyder ei aio ottaa rokotetta. Hän uskoo, että ”heillä” on jotain mielessään ja että rokotteesta on vain haittaa.­

Frida Snyder, 66, ei ole ottanut koronavirusrokotusta. Eikä ota.

– Se on keino ajaa uutta maailmanjärjestystä, päiväkodissa työskentelevä Snyder sanoo.

– Luulen, että tämä rokotus vahingoittaa ihmisiä enemmän kuin auttaa.

Yhdysvalloissa kaikki yli 16-vuotiaat ovat oikeutettuja saamaan koronavirusrokotuksen. Rokotustahti on kuitenkin kääntynyt laskuun. Monin paikoin haasteena ei ole enää rokotusten saatavuus vaan ihmisten suostutteleminen piikille.

– Ei meidän täydy olla robotteja, jotka tekevät kaiken, mitä he vaativat. Heillä on jotain mielessään. Uskon siihen vahvasti, ja uskon että monet alkavat tajuta sen, Snyder sanoo.

Potterin piirikunnassa asuu myös amisseja.­

Snyder asuu Potterin piirikunnassa Pennsylvaniassa. Syrjäisellä paikkakunnalla vain 15 prosenttia aikuisväestöstä on täysin rokotettu koronavirusta vastaan, kun koko Yhdysvalloissa luku on 36 prosenttia. Vähintään yhden rokotusannoksen on saanut 53 prosenttia yli 18-vuotiaista amerikkalaisista.

Asiantuntijoiden mukaan laumasuojaan tarvitaan vähintään 70 prosentin rokotekattavuus. Potterin piirikunnassa sen saavuttaminen vaikuttaa kaukaiselta haaveelta. Paikallinen sairaala varasi hiljattain tuhat annosta rokotustapahtumaan. Vain 300 ihmistä tuli paikalle.

Coudersportin pääkadulla on lippu puolitangossa.­

Kyselytutkimukset osoittavat, että rokotevastaisuus on suurinta maaseudulla ja republikaanisen puolueen äänestäjien joukossa. Potterin piirikunta täyttää molemmat ehdot.

Donald Trump sai piirikunnan äänistä 80 prosenttia marraskuun presidentinvaaleissa. Teiden varsilla on edelleen hänen kannatuskylttejään.

Potterin piirikunnan johtoryhmän jäsen Paul Heimel on republikaani. Hän ja hänen perheenjäsenensä ovat ottaneet rokotuksen. Heimelin mielestä Trumpia ei voi yhdistää matalaan rokotusprosenttiin.

– En halua, että meitä kuvataan takapajuisina maalaisina, joilta puuttuu hampaita suusta, Heimel sanoo.

Heimelin mukaan piirikunnassa on ollut jakeluongelmia. Rokotuksen voi saada vain sairaalassa ja yhdessä suuren apteekkiketjun toimipisteessä. Ne molemmat sijaitsevat keskustaajama Coudersportissa. Syrjäkylien itsenäiset apteekit eivät ole rokotuksia vielä saaneet.

Paikallinen kauppa ei päästä sisään ilman maskia.­

Ulysses on 600 asukkaan peltojen ympäröimä kylä 30 kilometrin päässä Coudersportista. Siellä vaikuttaa siltä, että kyse ei ole pelkästään saatavuusongelmasta. Noin kymmenestä vastaantulijasta vain yksi sanoo aikovansa ottaa rokotuksen.

– En luota hallitukseen, nuori mies sanoo syyksi kieltäytymiseen.

Sairaanhoitaja Kevin Cracknell työskentelee paikallisen sairaalan teho-osastolla. Hänellä piti kiirettä vuodenvaihteessa, kun koronavirus alkoi levitä Potterissa. Vajaan 17 000 asukkaan piirikunnassa 23 on kuollut koronavirukseen.

– Se oli todella, todella stressaavaa ja rasittavaa reilun kuukauden ajan, Cracknell sanoo.

Sairaanhoitaja Kevin Cracknell sanoo, että edes kuolemat eivät ole muuttaneet asenteita.­

Koronavirustapaukset ovat jälleen nousussa Potterissa ja useissa sitä ympäröivissä piirikunnissa. Cracknell on huolissaan mahdollisista virusmuunnoksista.

– Suurin huoleni on, että täällä käy kuten Brasiliassa ja Intiassa, jossa yhä useampi lapsi ja nuori joutuu sairaalaan. Ei täällä maaseudulla ole mitään kunnon immuniteettia virusta vastaan. Pian voi käydä niin, että nuoret alkavat sairastua.

Cracknell on demokraatti. Hänen mielestään on selvää, että rokotusvastaisuus johtuu politiikasta.

– Politiikasta tuli ase. Ihmiset ovat mediavalintojensa ja Facebookin synnyttämässä kaikukammiossa, joka ajaa heitä yhä tiukemmin tiettyihin mielipiteisiin. Sillä on suora yhteys siihen, etteivät he näe kannattavana ottaa rokotusta.